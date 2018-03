Erlischt die Betriebserlaubnis der Halle, muss der THW-Fuhrpark dauerhaft draußen bleiben, wäre das ein großes Problem. (Björn Hake)

Das Technische Hilfswerk in Verden muss sich nach einem neuen Standort umsehen. Nachdem der Stadtrat Verden mit großer Mehrheit eine sogenannte Veränderungssperre für das Grundstück des THW am Clüversweg beschlossen hat, kann das Hilfswerk dort seine Pläne nicht mehr umsetzen. Geplant war, zwei neue Hallen zu bauen, da die bestehenden Bauwerke bereits stark sanierungsbedürftig sind und den Sicherheitsvorschriften nicht mehr genügen. Zwei Mitglieder des Stadtrats stimmten gegen den Beschluss, drei enthielten sich.

Hintergrund für die Veränderungssperre ist, das Industriegebiet Clüversweg mit seinen Flächen für die Expansion der ansässigen Unternehmen vorzuhalten. Offenbar plant die benachbarte Keksfabrik eine Erweiterung des Produktionsstandorts. Bürgermeister Lutz Brockmann (SPD) gab zu bedenken, dass "in dem Unternehmen mehr als 300 Arbeitsplätze sind, das sich erweitern und entwickeln muss". Die Unternehmen und Arbeitsplätze seien für Verden sehr wichtig, betonte Brockmann. Auf der anderen Seite brauche die Stadt auch ein starkes THW. Das Hilfswerk warte bereits seit Jahren auf einen Neubau, zumal die bestehenden Hallen nicht den Anforderungen entsprächen. Die Herausforderung sei, beide Seiten zusammenzubringen.

Wie berichtet, hatte das THW das Grundstück am Clüversweg 4 im Jahr 1996 gekauft. Seitdem haben die Ehrenamtlichen dort ihre Einsatzzentrale. Seit 22 Jahren sind dort auch die Einsatzfahrzeuge in zwei Hallen untergebracht. „Das Problem an den Hallen ist die Baufälligkeit“, erklärt Zugführer Andreas Lindhorst. Die erste Halle sei bereits komplett gesperrt.

Zu groß sei die Gefahr eines Einsturzes. Um die zweite Halle ist es auch nicht viel besser bestellt. Sobald die Fahrzeuge geparkt sind, müssen die Einsatzkräfte die Halle sofort verlassen, um sich nicht in Gefahr zu bringen. Daher hat das THW vor drei Jahren einen Bauantrag in die Wege geleitet. „Wir haben bestimmt über 50.000 Euro in den geplanten Bau der Fahrzeughallen bereits investiert. Luftaufnahmen vom Gelände, Bodenproben, Architekten. All das hat schon stattgefunden. Auch die Stadt wusste davon“, sagt Michael Schwers, stellvertretender Ortsbeauftragter.

Mindestens fünf Jahre wird es noch dauern

In der Sitzung des Stadtrats bestätigte Lindhorst, dass die Planungen bereits weit fortgeschritten seien. "An dem Standort hätten wir eine Investition von einer Million Euro, an einem neuen Standort müssten wir mit etwa 2,7 Millionen Euro rechnen", sagte der Zugführer. Diese neue Summe sei überdies nicht beantragt worden, sodass es in jedem Fall zu einer Verzögerung kommen würde. "Selbst wenn wir morgen ein Grundstück hätten, würde es mindestens fünf Jahre dauern, bis die Halle steht", argumentierte er. Ein weiteres Problem sei, dass sich an das geplante Verfahren die Betriebserlaubnis für die bestehende Halle knüpfe. "Diese endet im Oktober", so Lindhorst. Danach dürften die Fahrzeuge nicht mehr in die Halle gestellt werden, was in der Praxis bedeute, dass sie wegen der empfindlichen Ausrüstung leergeräumt werden müssten. Zudem benötige das THW in Zukunft eher mehr Platz, was die Suche nach einer Halle schwieriger mache.

In der Diskussion waren sich die Mitglieder des Stadtrats einig darin, dass es eine Lösung geben müsse, ohne Nachteile für das THW. Wie diese aussehen könne, wurde mit Hinweis auf Grundstücksangelegenheiten aber nicht öffentlich erörtert. "Zurzeit haben wir für das THW keine sichere Lösung in kurzer Zeit, nur die Hoffnung auf eine Lösung", sagte Rasmus Grobe von den Grünen. Bei der Abstimmung enthielt sich die Fraktion geschlossen. Lutz Brockmann versuchte, die Gemüter zu beruhigen und verwies auf mehrere leerstehende Hallen in Verden. "Diese Objekte können angemietet werden, und ich bin optimistisch, dass wir bis Oktober, also in sieben Monaten, einen Ersatz finden", sagte er. Es gebe Möglichkeiten, aber auch viele Beteiligte, deshalb sei die Gemeindelage schwierig. Wichtig sei jetzt "eine schnelle und klare Entscheidung".

Michael Otten (SPD) konnte sich eine "salomonische Lösung" nur schwer vorstellen. Die Frage sei deshalb, welche Seite, also THW oder Industrie, sich leichter bewegen könne. "Wir wollen eine Erweiterungsmöglichkeit des Industriegebiets sicherstellen", betonte Otten. Eine andere Haltung vertrat Carsten Hauschild (ebenfalls SPD). "Das Verfahren hat mich überrascht und geht komplett zu Lasten der Ehrenamtlichen, die sich im THW zum Wohle der Stadt engagieren. Das kann ich nicht mittragen", kritisierte der stellvertretende Bürgermeister die Entwicklung.

Aus Sicht der CDU betonte Jens Richter, dass eine schnelle Alternative für die ehrenamtlichen Helfer geschaffen werden müsse. Seit Jahren müssten sie mit schlechten Zuständen zurechtkommen. Jetzt bedeute die Veränderungssperre, dass am Standort nichts entwickelt werden könne.