Pflegen die Erinnerungskultur: Heike Mallus-Huth (l.) und Elfriede Hornecker. (Focke Strangmann)

Mit der Nazi-Herrschaft begann auch für die Hoyaer Juden eine Zeit der Willkür und des Schreckens, an deren Ende ihre Vertreibung und Vernichtung standen. Von den damals 41 Hoyaer Juden überlebten nur zehn den ­Holocaust.

Die festlich gedeckte Tafel, auf der koscherer Wein und Challa (Zopfbrot) stehen, ist das Herzstück im Treffpunkt Trefurt. Im Herbst vergangenen Jahres hat das Heimatmuseum Hoya diese Dependance an der Deichstraße 3 eröffnet. Mit dem Treffpunkt Trefurt – der Name leitet sich von einem alteingesessenen Hoyaer Geschäft ab – gibt es nun also auch in der Mitte Niedersachsens ein kleines jüdisches „Museum“. Die nächstgelegenen befinden sich in Rotenburg (Cohn-Scheune) sowie etwas weiter südlich in Rehburg.

„Wir wollten alle Materialien an einem Ort zusammentragen“, erzählen Heike Mallus-Huth und Elfriede Hornecker von der Interessengemeinschaft (IG) Synagoge. Die IG ist Teil des Hoyaer Museumsvereins und richtet beispielsweise die jährliche Gedenkfeier zur Reichspogromnacht aus. Außerdem hat sie sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass die Hoyaer Oberschule nach Marion Blumenthal Lazan, inzwischen Ehrenbürgerin der Grafenstadt, benannt wird. Blumenthal Lazan hat als Kind den Holocaust überlebt.

Thora-Rolle in Miniatur

Am Vorabend des Schabbats hat sich der Hausvorstand, also der Vater, in den meisten jüdischen Familien die Kippa aufgesetzt und den Gebetsschal angelegt. Auch auf der mit Goldrandgeschirr eingedeckten Tafel im Treffpunkt Trefurt befindet sich ein solches Gebetbuch. Einige Meter entfernt können die Besucher hingegen eine Menora, den bekannten siebenarmigen Leuchter, bestaunen. Er gilt als einer der wichtigsten religiösen Symbole des Judentums. Eine Thora-Rolle in Miniatur sowie ein Schofar-Horn liegen dort ebenfalls aus. Die Hallposaune wurde traditionell zum Ende eines Feiertages geblasen. Und was hat es mit der geheimnisvollen Zopfkerze auf sich? „Sie wurde am Ende eines Feiertages im Weinkelch gelöscht“, erläutert Heike Mallus-Huth. Und an der Seitenwand hängt im kleinen jüdischen „Museum“ ein Bild von der Hoyaer Synagoge, gemalt vom heimischen Künstler Mayk Intemann.

Inzwischen schauen immer wieder interessierte Menschen im Treffpunkt Trefurt vorbei und informieren sich dort über die Geschichte der jüdischen Gemeinde Hoya. Mancher versorgt die Mitglieder der IG Synagoge auch gleich mit neuen Exponaten. „Erst kürzlich hat uns jemand einen Zylinder vorbeigebracht“, sagen die beiden Frauen. Das Besondere am Treffpunkt Trefurt: Er befindet sich inmitten von ehemaligen jüdischen Geschäftshäusern.

Julius Elias stammte beispielsweise von der gegenüberliegenden Seite der Deichstraße. Der 1861 in Hoya an der Weser geborene Jude war aus dem Kulturbetrieb der Hauptstadt nicht wegzudenken. Als Mäzen, Entdecker und Förderer aufstrebender Maler und Schriftsteller wurde der „Berliner Kulturpapst“ gerne auch als „Salonier zwischen Kunst und Literatur“ bezeichnet.

Die Familie von Marion Blumenthal Lazan wohnte dagegen an der Langen Straße. An ihre Ankunft im Konzentrationslager Bergen-Belsen (Februar 1944) erinnerte sie sich im Gespräch mit dem WESER-KURIER noch genau: „Alles, was ich sehen konnte, als ich aus dem Zug ausstieg, waren die schwarzen Stiefel der SS-Offiziere und ihre Hunde. Ich war damals erst neun Jahre alt.“ Fortan verbrachte sie ihre Kindheit hinter Stacheldraht. Sie gehöre zur letzten Generation der Holocaust-Überlebenden, deshalb sei es ihre Pflicht, die Erinnerungen daran wachzuhalten, betont Blumenthal Lazan immer wieder. Heike Mallus-Huth hat bereits in den 1990er-Jahren Kontakt mit der Familie aufgenommen und sie in den Vereinigten Staaten besucht. Die Lebensgeschichte von Marion Blumenthal Lazan („Vier kleine Kiesel“) hat sie sogar ins Deutsche übersetzt.

Marion Blumenthal Lazan wird bei ihren unzähligen Vorträgen auf der ganzen Welt immer wieder von Schülern gefragt, ob es denn damals auch gute Menschen gegeben habe. „Gab es. Nicht alle waren Nazis. Eines Tages hat ein junger deutscher Wachposten meinem Bruder Albert während des Appells einen Apfel gegeben. Er hat damit sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt“, erinnerte sich die unermüdliche Mahnerin für Frieden und Versöhnung. Als sie 1995 zum ersten Mal den jüdischen Friedhof in Hoyerhagen besucht hatte, fiel ihr dort sofort eine Granitplatte mit der Inschrift „Zur Erinnerung an die zerstörte Grabstelle der Familie Blumenthal“ auf. „Als ich das gesehen habe, hat sich mein Glaube an die Menschlichkeit erneuert“, sagte Marion Blumenthal Lazan einmal. Auch die Eltern von Julius Elias liegen am Kahlenberg in Hoyerhagen begraben. Nie hätte die inzwischen 85-jährige Jüdin gedacht, dass sie die Stadt, aus der sie 1938 herausgerissen wurde, einmal zur Ehrenbürgerin ernennen würde. Sogar eine Schule trägt heute in der Weserstadt ihren Namen. „Wenn das der Mann mit dem Schnurrbart wüsste“, sagte dazu die Wahl-Amerikanerin immer wieder.

Das Grundstück an der Deichstraße 31, auf dem bis 1938 die Hoyaer Synagoge stand, hat die Stadt gekauft. Die IG Synagoge will dort einen kleinen Gedenkpark errichten. Neben dem Protokollbuch befindet sich als Relikt aus der 1938 zerstörten Synagoge auch noch ein Kerzenständer im Treffpunkt Trefurt.

Weitere Informationen

Der Treffpunkt Trefurt an der Deichstraße 3 öffnet jeweils donnerstags in der Zeit

von 10 bis 12 Uhr sowie nach Absprache (Telefon 0 42 51/ 26 15) seine Pforten für Besucher.