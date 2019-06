Freuen sich über das Ergebnis ihrer Arbeit: Anna Bielefeld (v.l), Salome Becker, Simon Sabatier, Lennart Lenz, Anne Lehmann von Wabe und Andrik Helfen. (Björn Hake)

Als auch bei Touristen beliebter Ort gibt es in Verden regelmäßig Stadtführungen zu verschiedenen Themen. Eine App erweitert dieses Angebot nun. Wer möchte, kann sich auf eigene Faust – und das am besten mit Begleitung – auf den Weg machen. Auf einer Route von etwas über drei Kilometer können Interessierte mit dem Smartphone in der Hand durch Verdens Geschichte wandeln. Im Fokus steht dabei das Thema Demokratie in der Allerstadt.

Hinter dem Projekt steht wiederum die Politik-AG des Gymnasiums am Wall. Die hat im vergangenen Herbst damit begonnen, wichtige Stationen in Verden auszuwählen und Informationen über sie zusammenzutragen. In Zusammenarbeit mit dem Weser-Aller-Bündnis (Wabe) haben die Schüler mit ihren Ergebnissen die App „Spot On – Demokratie auf der Spur“ bestückt. Die wiederum entstammt der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung.

„Die Politik-AG verfolgt ein offenes Konzept“, erklärt Lehrer und Leiter Fabian Schnibbe. So arbeiten die Jungen und Mädchen häufig auf Wettbewerbe hin und befassen sich mit aktuellen politischen Themen. Dass Wabe im vergangenen Jahr die Idee, sich für eine App mit der Geschichte der Stadt zu befassen, an die Jugendlichen herantrug, kam denen gerade recht. Und so begaben sie sich auf Spurensuche. „Wir haben im Internet recherchiert und in verschiedenen Büchern“, erzählt Simon Sabatier. Dabei stießen die Jugendlichen auch auf einiges, das sie noch nicht wussten. Gerade einigen Hinzugezogenen sei beispielsweise Anita Augspurg kein Begriff gewesen, erklären die Schüler. Das ist inzwischen anders. Der Platz, der nach der in Verden geborenen Frauenrechtlerin benannt wurde, ist einer jener fünf Orte, die die App-Nutzer bei ihrem lehrreichen Spaziergang aufsuchen müssen. Wer die Station erreicht hat, erfährt ein wenig mehr über das Leben und Wirken von Augspurg.

Doch nicht jeder Standort, den die Führung ansteuert, hat einen solch positiven Hintergrund. So sind weitere Station die ehemalige Verdener Außenstelle der Gestapo und jener Ort, an dem einst die Verdener Synagoge stand. Letztere wurde im Zuge der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 niedergebrannt, informiert die App. Weitere Anlaufstellen sind das Jugendzentrum und das historische Rathaus der Stadt.

„Wieso ist dieser Ort speziell?“, das sei stets die Ausgangsfrage gewesen, erklärt Simon Sabatier. Wie sie die gesammelten Informationen für die App aufarbeiten kann, lernte die junge Truppe in einem Workshop. „Wir haben dann noch einmal alles überprüft“, schildert Lennart Lenz den Ablauf. Schließlich sollten die Fakten stimmen und sich keine Fehler einschleichen. Mit dem passenden Bildmaterial ergänzten sie ihre Texte und für eine Station sprachen sie den Infotext einfach ein. Am Ende waren sie überrascht. „Ich hätte nicht gedacht, wie gut das funktioniert“, räumt Lenz ein.

Am Bahnhof geht es los

Ausgangspunkt der Tour ist der Verdener Bahnhof, an dem auch ein Plakat auf die App verweist. Von dort aus lotsen die Smartphones ihre Besitzer von einem Punkt zum anderen. Rund 90 Minuten können Gruppen mit der Erkundung verbringen, erklären die Schüler. Wer sich auf den Weg macht, muss allerdings nicht nur stumpf den Anweisungen auf dem Display folgen, denn an jedem Standort ist Interaktion gefragt. Mit der Beantwortung von Quizfragen und Diskussionen zu aktuellen Themen können die Teilnehmer Punkte sammeln. Weitere gibt es für das Erreichen der verschiedenen Standorte. Wer möchte, kann zusätzlich Fotos oder Audiomitschnitte der Diskussionen in der App hochladen. Am Ende können die Stadterkunder ihr Wissen mit anderen Gruppen vergleichen und vielleicht sogar einen Platz in der Bestenliste erobern. Auch eine Rückmeldung für die Politik-AG können die Teilnehmer hinterlassen. Spaß, Schwierigkeit und Abwechslungsreichtum werden dabei unter anderem bewertet.

Gut 22 niedersächsische Orte sind aktuell in der App vertreten. In einigen von ihnen gibt es gleich mehrere Touren. Besonders die Landeshauptstadt tut sich mit einer Vielzahl hervor. Doch auch in Verden gibt es noch eine zweite Route. Die App ist im Google Play Store und im App Store von Apple zu finden und kann kostenlos heruntergeladen werden.