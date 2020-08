Bei einigen der 50 Stationen geht es für die Kletterbegeisterten hoch hinaus. Die kleinen Mutproben sorgen für einen Adrenalin-Kick. (Jonas Kako)

Seit zehn Jahren das Mekka für diejenigen, die ihre Grenzen kennenlernen und überschreiten wollen, oder sich im Team von Parcours zu Parcours hangeln möchten: Der im Jahr 2010 eröffnete Kletterpark Verden bietet laut Parkleiter Timo Schwedowski für jeden ein besonderes Erlebnis. Corona-bedingt hat der beliebte Hochseilgarten aber in diesem Jahr eine eher ungewöhnliche Saison hinter sich.

Zunehmende Regelverstöße

Eine Kletterstrecke mit einer Gesamtlänge von rund 800 Metern, kombiniert mit fünf Parcours in verschiedenen Höhen und Schwierigkeitsstufen. Für Kinder wohl das perfekte Terrain, um sich auszutoben und in schwindelerregende Höhe zu begeben. Die Corona-Pandemie machte sowohl den Betreibern als auch den Besuchern einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. „Das war schon ein brutaler Nackenschlag“, erinnert sich Parkleiter Timo Schwedowski an die Parkschließung im vergangenen März zurück. Pünktlich zum zehnjährigen Bestehen konnte der Kletterpark am 9. Mai aber wieder seine Tore öffnen, wenn auch nur in abgespeckter Form. „Auf der einen Seite konnten wir glücklicherweise zum runden Geburtstag wieder öffnen. Auf der anderen Seite haben wir aber die kompletten Osterferien, die sich für uns Jahr für Jahr als sehr wichtig herausstellen, leider verpasst“, sagt Schwedowski, der bereits seit Beginn an die Geschicke des Parks leitet.

Um den fehlenden Umsatz der vergangenen Monate zumindest ein Stück weit zu kompensieren, hofften die Betreiber besonders auf einen Besucheransturm in den Sommerferien. Dafür wurden die Öffnungszeiten extrem ausgedehnt, sodass sich Kletterbegeisterte an nahezu jedem Tag in den Parcours austoben konnten. Zum Ende der großen Ferien zieht Timo Schwedowski nun eine positive Bilanz: „Zurückblickend kann ich bestätigen, dass uns die Ferien ein Stück weit gerettet haben. An nahezu jedem Tag waren wir gut besucht. Aufgrund dessen mussten wir sogar eine Obergrenze an Besuchern einführen.“

Neben den heißen Sommertemperaturen spielten den Betreibern aber besonders die gelockerten Hygienevorschriften in die Karten. „Anders als bei Aktivitäten, die beispielsweise in einer Halle stattfinden, sind wir hier im Freien ein bisschen flexibler aufgestellt. Abstand müssen die Besucher beim Klettern unabhängig von Corona einhalten, somit kommt sich hier keiner zu nah“, betont der Parkleiter, der sich über die Besucherzahlen der vergangenen Wochen freut, aber im Laufe der Zeit bei den Gästen immer wieder kleinere Regelverstöße beobachtet hat, die die Corona-Regelungen betreffen. „In erster Linie sind wir froh, dass wir wieder mehr Besucher hatten. Doch mit der Zeit hat die Disziplin, die aufgestellten Regeln zu beachten, etwas nachgelassen. Daher mussten wir einige Ermahnungen aussprechen.“

Die Saison neigt sich für die Betreiber so langsam aber sicher dem Ende entgegen. Je nach Wetterlage soll der Park noch bis in den Oktober geöffnet bleiben. Mit vielen Gästen rechnet Schwedowski allerdings nicht mehr: „In den vergangenen Jahren haben wir immer davon profitiert, dass Schulklassen das eine oder andere Mal für einen Tagesausflug zu Besuch gekommen sind. In dieser aktuell unklaren Situation ist dies allerdings nicht der Fall. Daher müssen wir abwarten.“

Unabhängig von den Besucherzahlen wird der 37-Jährige auch in den kommenden Wochen an jedem Morgen die über 50 Stationen im Park auf ihre Sicherheit checken, um den Gästen ein vor allem sicheres Klettererlebnis zu bescheren.