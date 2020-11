Siegfried Deutsch, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Verden, rät den Bewerbern, sich gut auf ihre digitalen Vorstellungsgespräche vorzubereiten. (Jonas Kako)

Zehn Minuten lang haben Bewerber beim Azubi-Speeddating Zeit, um potenzielle Arbeitgeber von ihren Fähigkeiten zu überzeugen. Das ist das Grundprinzip der Veranstaltung, die die Industrie- und Handelskammer (IHK) gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und der Fachkräfteoffensive im Landkreis Verden regelmäßig organisiert. Gewöhnlich treffen angehende Auszubildende und die Firmen allerdings persönlich aufeinander – in diesem Jahr finden die Bewerbungsgespräche hingegen digital statt. Einen ersten Anlauf gab es bereits im Sommer für Kurzentschlossene. Das positive Feedback führt nun zu einer weiteren Auflage, die sich an die Frühstarter richtet, die bereits jetzt einen Berufswunsch vor Augen haben. Ausbildungsplatzsuchende sollten sich den Montag, 16. November, vormerken.

Im Sommer hatten sich 27 Unternehmen an dem Speeddating beteiligt. Gewöhnlich seien es nur halb so viele, erklärt Daniela Westerhoff von der IHK in Verden. Den Arbeitgebern standen 33 Jugendliche gegenüber. Acht von ihnen unterzeichneten nach dem Speeddating einen Arbeitsvertrag. „Das ist eine super Quote“, findet Siegfried Deutsch, der die Verdener Geschäftsstelle der IHK leitet. Auf ähnlich gute Zahlen hoffen die Organisatoren auch diesmal. Westerhoff geht davon aus, dass die Zahl der Bewerber in diesem Jahr etwas höher sein könnte, da Auslandsaufenthalte Corona-bedingt ausfallen.

Einzelhandelskaufleute, Pflegekräfte, Köche, Mechaniker, Heilerziehungspfleger, Fachangestellte für Bäderbetriebe, Verkäufer, Industriekaufleute, Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte sowie operationstechnische Assistenten werden unter anderem gesucht. Neben den klassischen Ausbildungen können sich Interessierte auch für duale Studiengänge bewerben.

Die digitale Variante des Speeddatings bietet einen klaren Vorteil. Denn im Gegensatz zu den früheren Veranstaltungen können mehr Arbeitgeber, aber auch mehr Bewerber teilnehmen. Ob das Modell auch nach der Corona-Pandemie erhalten bleibt, ist jedoch unklar, denn auch Nachteile gibt es. „Der optische Eindruck fehlt oft“, sagt Deutsch. Denn nicht alle der zehnminütigen Bewerbungsgespräche liefen per Video ab. Beim Auftakt im Sommer standen Telefonate deutlich höher im Kurs. Ob das Gespräch per Telefon oder per Videoschalte erfolgt, ist abhängig davon, wie die Bewerber und Unternehmen technisch ausgestattet sind. Die Teilnahme soll so einfach wie möglich sein, das Angebot niedrigschwellig.

Jugendliche, die an dem Speeddating teilnehmen möchten, müssen sich bis kommenden Mittwoch, 11. November, bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur anmelden. Das ist telefonisch unter 0 42 31/ 80 93 33 sowie per E-Mail an berufsberatung-verden@arbeitsagentur.de möglich. Dafür müssen die Bewerber ihren Berufswunsch und die Unternehmen nennen, bei denen sie sich vorstellen wollen. Zu den Unterlagen, die für die Bewerbung benötigt werden, gehören außerdem die Lebensläufe. Einen Überblick über die teilnehmenden Unternehmen und die Ausbildungsberufe können sich die Jugendlichen zuvor unter www.stade.ihk24.de/speeddating-online verschaffen.

Hinter den Kulissen werden dann für Unternehmen und Bewerber individuelle Zeitpläne erstellt. Die Gespräche finden im 15-Minuten-Takt statt. So bleibt zwischen den Gesprächen ein kleiner Puffer. Das Anrufen übernehmen die möglichen Arbeitgeber. Die ersten Gespräche beginnen um 14 Uhr, um 17 Uhr soll das Speeddating enden.

Auch wenn die Bewerber den potenziellen Arbeitgebern nicht Auge in Auge gegenüber sitzen, rät Deutsch ihnen, sich wie auf ein richtiges Bewerbungsgespräch vorzubereiten. Sich über den Wunschberuf, aber auch über das Unternehmen zu informieren, sei das A und O. Deutsch empfiehlt außerdem, sich für den Termin gerade hinzusetzen und nicht auf dem Sofa liegend zu sprechen, denn das höre der Gesprächspartner. Eine weitere goldene Regel lautet: Kaugummi raus. Gerade bei Gesprächen per Video sei zudem das richtige Outfit wichtig. Doch auch Bewerbern, die sich nur am Telefon vorstellen, rät Deutsch, sich ordentlich anzuziehen. Das könne der Gesprächspartner zwar nicht hören, es stärke allerdings das Selbstbewusstsein.