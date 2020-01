Mit ihrem Feinkostgeschäft samt Café haben sich Torsten und Daniela Neuendorf einen kleinen Traum erfüllt. (Björn Hake)

Daniela und Torsten Neuendorf sind Italienfans. Und überhaupt: Sie reisen gerne, probieren gerne Neues und entdecken mit Freude Dinge, die vielleicht noch nicht jeder kennt. Ein wenig spiegelt sich diese Begeisterung auch in ihrem kleinen Geschäft an der Herrlichkeit wieder. Im „Köstlichkeiten“ treffen regionale Produkte auf internationale Leckereien. Hinzu kommt der Charme eines gemütlichen Cafés mit aufbereiteten Möbeln.

Regionalität sei ihnen sehr wichtig, erzählt das Ehepaar. Doch bei vielen Artikeln – gerade beim Wein – lasse sich ein langer Transport nicht umgehen. „Solche Weine gibt es hier einfach nicht“, sagt Torsten Neuendorf mit Blick auf die Franzosen und Spanier in den Regalen. Und auch der Kaffee wird natürlich nicht in der norddeutschen Tiefebene angebaut. Er werde allerdings in Bücken (Grafschaft Hoya) von einem kleinen Unternehmen geröstet. Von dort beziehen die Neuendorfs einen Teil ihres Sortiments. Durch und durch regional ist hingegen das Bier, das im „Köstlichkeiten“ erhältlich ist. Denn das wird nur wenige Kilometer entfernt in Daverden gebraut. Da der Gerstensaft keine Massenware ist, ist er nicht ständig im Bestand. Das gelte auch für andere Waren, daher wüssten die Kunden ihre Lieblingsprodukte besonders zu schätzen, erklären Neuendorfs.

Auch wenn Kaffee, Wein und Bier sowie Liköre einen großen Teil des Sortiments ausmachen, hat das Duo auch abseits der Getränke einiges zu bieten. Denn sowohl pikante als auch süße Leckereien reihen sich in den Regalen aneinander. Honig, Marmeladen und Holundersirup stammen ebenfalls aus der näheren Umgebung. Und auch beim Mineralwasser wollen sie von italienischen Importen auf Wasser aus der Region umsteigen.

Unter der Woche geht es oft eher ruhiger zu in dem kleinen Feinkostgeschäft. Stammkunden kehren zwar gerne für einen kurzen Kaffee ein, doch nur am Sonnabend ist der kleine Laden „proppevoll“. Auch an Markttagen freuen sich die Geschäftsinhaber über verstärkten Besuch. „Die Menschen, die auf den Markt gehen, legen Wert auf gute, frische Produkten“, sagt Torsten Neuendorf – genau wie seine Kundschaft. Besonders hochpreisig sei das Sortiment allerdings nicht. „Einen guten Wein bekommt man schon für unter zehn Euro“, sagt er. Und sogar für fünf Euro sei eine anständige Flasche bereits zu haben.

Probierabende

Die Welt der Weine können Interessierte auch direkt vor Ort erkunden. Denn das Ehepaar Neuendorf bietet Probierabende an. Ab sechs Teilnehmern stellen sie Weiß-, Rosé- und Rotweine aus verschiedenen Ländern vor. Passend dazu gibt es auch entsprechende Knabbereien. Doch auch an normalen Tagen können Kunden in ihrer Mittagspause ausgewählte Produkte gleich vor Ort kosten. Auch das Ehepaar probiert alles, was bei ihnen über die Ladentheke geht. „Natürlich waren wir noch nicht auf jedem Weinberg“, räumt Thorsten Neuendorf ein, dafür arbeiten die beiden mit ausgewählten Händlern zusammen.

Mit ihren Weinen sowie dem übrigen Sortiment stellen die beiden auch Präsentkörbe zusammen. Feine Öle, exotische Gewürzmischungen, aromatisierter Rohrzucker, Knabbereien, Süßigkeiten und ähnliches können je nach Wunsch zusammengestellt werden. In Verden und dem näheren Umkreis liefern sie die Geschenke zudem auf Wunsch kostenlos aus. Weintrinker können sich ihre Favoriten zudem Kistenweise bis zur heimischen Haustür bringen lassen.

Die Verdener seien sehr treue Kunden, allerdings brauche es oft ein wenig Zeit, um sie in das Café zu locken, erzählen die Inhaber. Die haben das Geschäft 2018 eröffnet und sich damit einen Traum erfüllt. Denn eigentlich sind sie als Veranstaltungskaufleute tätig. Sie sehnten sich nach einem Ausgleich und fanden ihn an der Herrlichkeit. „Es hat sich alles so ergeben“, freut sich Daniela Neuendorf.