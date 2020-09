Geben den Startschuss für die Aktion: Bürgermeister Lutz Brockmann (v.l.), Ausschussvorsitzende Antje Engel, Koch Wolfgang Pade und Klimaschutz-Manager Thomas Blöthe. (FOCKE STRANGMANN)

Nach Achim und Thedinghausen ist Verden die dritte Kommune im Kreisgebiet, die an der bundesweiten Aktion Stadtradeln teilnimmt. Der Startschuss dafür fällt zwar erst am Montag, 14. September, aber Thedinghausens Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse übergibt seinem Verdener Amtskollegen Lutz Brockmann bereits an diesem Sonnabend, 12. September, symbolisch den Staffelstab. Dazu treffen sich die beiden Verwaltungschefs mit ihren Delegationen auf halber Strecke und zwar um Punkt Zwölf auf dem Rastplatz an der Abzweigung nach Oiste. Anschließend radeln dann alle gemeinsam zum Verdener Rathausplatz (Ankunft gegen 12.30 Uhr), wo Brockmann ganz offiziell von Hesse übernimmt. Während des dreiwöchigen Aktionszeitraums haben sich in Thedinghausen insgesamt 29 Teams mit 132 Radelnden am Stadtradeln beteiligt.

Seit 2008 wird das Stadtradeln nun schon vom Klima-Bündnis ausgerichtet. Die grüne Stadtratsfraktion aus Verden hatte vor einem Jahr die Teilnahme der Allerstadt an dieser Aktion beantragt, der Verwaltungsausschuss schließlich grünes Licht dafür gegeben.

"Jeder, der in Verden wohnt, zur Schule oder zum Kindergarten geht, arbeitet oder Mitglied in einem unserer Vereine ist", kann beim Stadtradeln mitmachen. Also jeder Verdener, jede Verdenerin. Dabei ist es völlig egal, ob die Teilnehmer Radsportler, Berufspendler oder einfach nur Gelegenheitsfahrer sind", sagt Angelika Revermann, Leiterin der Abteilung Stadtmarketing und Tourismus im Verdener Rathaus.

Beim Stadtradeln treten Teams aus Kommunalpolitikern, Schulklassen, Vereinen, Unternehmen und Bürgern drei Wochen lang für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität in die Pedale. Vom 14. September bis zum 4. Oktober gilt es also, beruflich und privat möglichst viele Kilometer klimaneutral mit dem Fahrrad oder eben dem E-Bike zurückzulegen. „Ziel der Kampagne ist es, ein Zeichen für vermehrte Radförderung in der Kommune zu setzen, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und letztlich Spaß beim Fahrradfahren zu haben“, erläutern die Verdener Grünen. Und noch einen Mehrwert bietet die Teilnahme Verdens am Stadtradeln nach Ansicht der Öko-Partei. Somit könnten gleichzeitig die problematischen Stellen für den Radverkehr aufgespürt und an die Stadt gemeldet werden. Über die vom Klima-Bündnis zur Verfügung gestellte App funktioniert dies ganz einfach. Die Nutzer brauchen lediglich einen Pin – inklusive dem Grund der Meldung – auf die Straßenkarte setzen und schon wird die Kommune informiert.

Teilnehmer mit Internetzugang können sich unter www.stadtradeln.de/verden registrieren lassen. Entweder sie gründen ein neues Team oder treten einem bereits bestehenden bei. Nach erfolgreicher Registrierung haben sie dann die Möglichkeit, die gefahrenen Kilometer in ihrem Nutzeraccount einzutragen oder in der Stadtradel-App tracken zu lassen. Die Kilometer werden dann automatisch dem Team und der Kommune gutgeschrieben. „Interessierte können aber auch noch analog am Stadtradeln teilnehmen und ihre gefahrenen Kilometer auf einem Papierzettel bei uns in der Tourist-Information im Verdener Rathaus abgeben“, sagt Revermann. Eine Anmeldung für das Stadtradeln sei auch noch nach Beginn des Aktionszeitraums möglich.

Die ersten Gesichter der Kampagne sind in Verden die Stadtradel-Stars Wolfgang Pade, Thomas Blöthe und Antje Engel. Drei Wochen lang verzichten sie auf das Auto und berichten auf dem Stadtradel-Blog unter www.stadtradeln.de/blog von ihren Erfahrungen.

Der Verdener Koch Wolfgang Pade schwingt sich als passionierter Radfahrer vor allem sportlich und für den guten Zweck auf Rennrad und Mountainbike. „Im Stadtgebiet ist man mit dem Rad viel schneller als mit dem Auto unterwegs“, ist er überzeugt. Einen weiteren Weg hat hingegen Verdens Klimaschutz-Manager Thomas Blöthe. „Ich will drei Wochen lang von Oyten mit dem Fahrrad zur Arbeit nach Verden fahren“, kündigt er sein ambitioniertes Ziel an. Blöthe ist für das Thema Klimaschutz schließlich schon von Berufs wegen sensibilisiert. Für Antje Angel, Vorsitzende des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales, spielt neben dem Klimaschutz vor allem der gesundheitliche Effekt des Fahrradfahrens eine große Rolle.

„Bereits jetzt werden 25 Prozent des städtischen Binnenverkehrs mit dem Fahrrad zurückgelegt“, rechnet Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann vor und hofft, dass sich der Anteil durch die Teilnahme am Stadtradeln erhöht. Angelika Revermann hat die Stadtradel-Stars zu Beginn der Kampagne jedenfalls schon mit einem Starter-Paket ausgestattet. In der Tüte befinden sich unter anderem eine Fahrradklingel und Flickzeug.

Nach dem Abschluss des Stadtradelns gibt es dann eine Verlosung unter allen Teilnehmern. Weiterhin werden Auszeichnungen für die besten Teams und Radelnden vergeben. Bereits zwei Tage nach Verden, am 16. September, schließt sich dann auch Achim als kreisweit dritte Kommune dem bundesweiten Wettbewerb an.