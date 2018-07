Die Richtungsfahrbahn zwischen Verden und Walsrode muss saniert werden. (XYZ)

Im Verlauf der Autobahn 27 finden seit Ende Juni zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Nord vorbereitende Arbeiten für die Erneuerung der Richtungsfahrbahn Walsrode statt. Diese vorbereitenden Tätigkeiten sind seit diesem Freitag, 27. Juli, abgeschlossen.

In der Folge kann der Verkehr ab diesem Sonnabend, 28. Juli, auf die Richtungsfahrbahn Bremen übergeleitet werden. Die eigentlichen Arbeiten zur Erneuerung der Richtungsfahrbahn Walsrode können anschließend gleich beginnen. Die Betonfahrbahn in Richtung Walsrode wird dann auf kompletter Breite in einer Länge von rund 13,5 Kilometern erneuert. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden jetzt mit.

Verkehrsteilnehmer müssen aufgrund der Umbauarbeiten der Verkehrssicherung an diesem Sonnabend, 28. Juli, in der Zeit von etwa 9 bis 15 Uhr mit entsprechenden Behinderungen rechnen. Ziel der Arbeiten ist es, beide Fahrtrichtungen zeitweise auf jeweils einen Fahrstreifen zu reduzieren. Ab Sonnabendnachmittag stehen dem Verkehr dann bis zum Abschluss der Arbeiten Ende November in Fahrtrichtung Bremen zwei Fahrstreifen und in Fahrtrichtung Walsrode ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Während dieser Bauphase wird es zudem nach Angaben der Landesbehörde notwendig sein, die Anschlussstelle Verden-Nord in Fahrtrichtung Walsrode für etwa vier Wochen zu sperren. Diese Sperrung wird voraussichtlich Ende August beginnen. Danach wird die Anschlussstelle Verden-Ost ebenfalls in Fahrtrichtung Walsrode für etwa eine Woche gesperrt.

Nähere Informationen zu den nächsten Bauphasen und Sperrungen der Anschlussstellen werden rechtzeitig über durch die Landesbehörde bekannt gegeben. Witterungsbedingte Verzögerungen seien möglich. Die Baukosten des Projekts belaufen sich auf rund 6,7 Millionen Euro.