Bis die Mitglieder des Shanty Chores wieder zum Hafenfest einladen können, wird noch viel Wasser die Aller hinunter fließen. (Björn Hake (Archiv))

Verden. Sie hatten schon eine Einladung für die Sail in Bremerhaven, doch wegen Corona ist der große Auftritt der blauen Jungs aus Verden in der Seestadt im vergangenen Sommer sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Auch der 20. Geburtstag des Verdener Shanty Chores kann pandemiebedingt nicht wie ursprünglich geplant am Sonntag, 14. März, über die Bühne gehen. Obwohl die Mitglieder das Fernweh plagt, müssen sie leider noch ein wenig in ihren Heimathäfen ausharren, bevor sie live und in Farbe ihr Comeback vor Publikum feiern dürfen. Der Shanty Chor Verden hofft, beim Seniorennachmittag Ende August endlich wieder auftreten und seinen Fans für ihre langjährige Treue danken zu können. Denn eines wissen die singenden Hobby-Matrosen – ohne das Publikum, das ihnen immer die Stange gehalten hat, würden sie die Menschen nicht schon solange mit ihren von Fernweh strotzenden Liedern erfreuen.

Auftritt in den Niederlanden

Die Freunde des maritimen Liedguts nutzen den Lockdown aktuell, um auf zwei bewegte Jahrzehnte zurückzublicken, die Erinnerungen an Auftritte in Funk und Fernsehen oder eben an das international bekannte Windjammer-Treffen im Jahr 2015 kann ihnen schließlich keiner nehmen. Nicht zu vergessen, der Auftritt in Winschoten (Provinz Groningen) vor einer halben Dekade.

Seit 2001 tragen die Sänger und Instrumentalisten unter der musikalischen Leitung von Günter Ampf nun schon ihre Seemannslieder weit über die Grenzen des Landkreises Verden hinaus vor. Der Chor ist nicht nur Mitglied im Kreischorverband, sondern auch im Chorverband Niedersachsen-Bremen, sowie im Fachverband der Shanty Chöre Deutschlands. Aus der Taufe gehoben hat den Shanty Chor Verden damals übrigens Richard Rust, Vorsitzender des damaligen Verdener Sängerkreises. Weil Wasser nun einmal bis heute das Element der Sänger ist, hat sich der Chor natürlich im Clubraum des Wassersportvereines in Verden formiert. In den Vorstand zogen 2001 Jürgen Bolte als Vorsitzender, Herbert Rode als Vize, Klaus Meyer als Kassenwart und Friedhelm Städing als Schriftwart ein. Als Kassenprüfer fungierten Heiner Cordes und Horst Toll. Übten die Sänger früher noch im Dauelser Gemeindebüro und später dann im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Eißel, treffen sie sich mittlerweile in coronafreien Zeiten im Scharnhorster DGH.

40 aktive Mitglieder

„Unser Chor zählt heute rund 40 aktive und fünf fördernde Mitglieder“, erzählt Pressewart Peter Schramm aus Verden. Nicht nur das musikalische Repertoire (rund 150 Lieder) habe sich im Laufe der Zeit immer weiter entwickelt, auch das sprachliche: Der Verdener Chor trägt seine Seemannslieder inzwischen auf Platt, Englisch oder Niederländisch vor. Großen Anklang beim Publikum haben in der Geschichte des Chores stets die Frühjahrs-, Hafen- und Adventskonzerte gefunden.

Günter Ampf und seine Jungs erinnern sich immer noch gern an das große Hafenfest (2011) zum zehnjährigen Bestehen des Chores auf dem Gelände des Verdener Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes zurück. „Damals hatten wir ein halbes Dutzend Gastchöre bei uns am Allerstrand zu Gast“, sagt Schramm. Und ergänzt: „Leider ist ein vergleichbares Musikfest zum 20-jährigen Bestehen des Chores pandemiebedingt nicht möglich.“

Bis die singenden Hobby-Matrosen wieder auf der Bühne stehen, können die Fans des Verdener Shanty Chores einfach die vier bereits erschienen Silberlinge (CDs) auflegen und sich damit über die musikfreie Zeit hinwegtrösten. Wer bislang geglaubt hat, die Verdener würden einfach nur die alten Gassenhauer von Freddy Quinn singen oder Lolitas Seemannslieder trällern, hat weit gefehlt. Erkennungsmelodie der Allerstädter ist ein eigens komponiertes Lied. Und das geht so: „Die Aller und die Weser sind unser Ozean. Das Schiff, auf dem wir segeln, ist nur ein kleiner Segelkahn.“

Übungsabende im Stadion

Übrigens: Wer Lust hat, sich dem Shanty Chor anzuschließen, egal ob als Sänger oder Instrumentalist, kann dies jederzeit gerne tun. „Besonders gesucht werden Akkordeon-Spieler“, betont Pressewart Peter Schramm. Die richtige Atemtechnik wird bei Chorleiter Günter Ampf jedenfalls groß geschrieben – damit die Lungen seiner Jungs frei werden und sie auch so richtig schön tief Luft holen können. „Hin und wieder machen wir auch Freiübungen“, plaudert Ampf aus dem Nähkästchen. Die Mitglieder des Verdener Shanty Chores singen traditionell dreistimmig.

Auch im Pandemiejahr 2020 hatten die blauen Jungs immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Warum? Weil sie ihre Übungsabende im Sommer einfach auf die Tribüne des Stadions verlegt haben.