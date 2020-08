Nach Angaben der Polizeidienststellen in Oldenburg und Verden war das Feuer gegen 1.30 Uhr am Sonntag ausgebrochen. (dpa)

Bei einem großen Scheunenbrand im Kreis Verden ist am Sonntag doch nicht wie zuvor befürchtet Asbest ausgetreten. Eine Anweisung an die Bevölkerung, Fenster und Türen in der Gemeinde Dörverden geschlossen zu halten, sei entsprechend aufgehoben worden, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

In der Nacht zum Sonntag war in einer landwirtschaftlichen Lagerhalle ein Brand ausgebrochen, der große Teile der Scheune und darin befindlichen Heuballen und Maschinen zerstörte. Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen des heißen trockenen Wetters und des starken Funkenfluges als schwierig. Mehr als 130 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, THW und dem Deutschen Roten Kreuz seien im Einsatz gewesen. Die Löscharbeiten dauerten an, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Ein Übergreifen der Flammen auf die anliegenden Flächen konnte verhindert werden. Bei den Löscharbeiten kamen neben Spezialgerät auch die Traktoren örtlicher Landwirte zum Einsatz.