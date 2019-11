Die Stallgasse galt schon nach zwei Jahren als Publikumsmagnet und füllte die Innenstadt. (Björn Hake)

Über die Zukunft der Verdener Stallgasse haben die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung bereits im Oktober diskutiert und die endgültige Entscheidung vertagt. Nun landete das Thema erneut auf der Tagesordnung und Anhänger der Veranstaltung dürfen ein wenig aufatmen.

Die Verdener Kaufmannschaft, die das Event in den Jahren 2013 bis 2017 in Kooperation mit der Stadt ausgerichtet hat, beantragte bereits im September für die Neuauflage der Veranstaltung einen Zuschuss in Höhe von rund 28 000 Euro. Zu viel, um nach den Förderrichtlinien zur Attraktivitätssteigerung der Verdener Innenstadt eine pauschale Entscheidung zu fällen. Ab einer Fördersumme von über 15 000 Euro ist eine Beschlussvorlage samt entsprechender Diskussion der Kommunalpolitiker erforderlich.

Und die taten sich bereits in ihrer Oktober-Sitzung schwer mit dem Thema Stallgasse. Der Kaufmännische Verein hätte eine abgespeckte Variante der Aktion in einem klärenden Gespräch abgelehnt, brachte Birgit Koröde, Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung, die Ausschussmitglieder am Mittwochabend auf den neusten Stand. Die Ablehnung ginge auf eine schlechte Erfahrung zurück. Denn nachdem der Weihnachtszauber aus Kostengründen abgespeckt werden musste, sei die Enttäuschung in der Bevölkerung bereits groß gewesen. Koröde hatte allerdings auch einen alternativen Lösungsvorschlag im Angebot: Die Stallgasse könne künftig nur noch alle zwei Jahre veranstaltet werden. Mit dieser Idee könne die Verwaltung „gut mitgehen“ und auch der Kaufmännische Verein habe sich dafür offen gezeigt.

„Die Stallgasse ist eine tolle Geschichte“, betonte Sven Sottorff von der CDU bei der Diskussion im Ausschuss. Innerhalb von zwei Jahren habe sich die Veranstaltung in Verden fest etabliert. Allerdings koste sie die Stadt auch „richtig Kohle“. Dennoch sei er nicht für eine „halbherzige Sache“ und bezog sich damit auf die Idee einer abgespeckte Variante. Aus eigener Erfahrung wisse er – selbst ehemaliges Vorstandmitglied des Kaufmännischen Vereins – zudem, wie viel Geld und Arbeit in einem solchen Event stecke.

Dass die Veranstaltung, nachdem sie 2018 und auch in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen ausfiel, noch immer in aller Munde sei, spreche für ihre Relevanz, ergänzte Parteifreund Lars Brennecke. Dem hatte zwar die Sozialdemokratin Karin Hanschmann nichts entgegenzusetzen, dennoch zeigte sie sich unentschlossen und verwies darauf, dass die Veranstaltung lediglich vier Stunden lang und die Investition dafür immens sei.

Im Hinblick auf den Termin in weniger als acht Monaten fällte der Ausschuss dennoch eine zügige Entscheidung. Am 7. August 2020 – so ist es vom Veranstalter geplant – soll die Stallgasse steigen. Damit findet sie parallel zur Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde statt, die 2020 ebenfalls in Verden ausgerichtet wird. Genau diese Kombination sehe auch der Kaufmännische Verein als Vorteil, sagt Koröde. Auch Sven Sottorff glaubte, dass beide Veranstaltungen nicht zwingend in Konkurrenz zueinander stehen. Die Chancen auf trockenes Wetter und Sonnenschein stehen im August zudem besonders gut – ein weiterer Grund für die Auswahl des Sommermonats.

„Ich finde, wir sollten es tun“, gab Koröde den Abstimmenden mit auf den Weg. Die Stallgasse sei ein „Aushängeschild für die Stadt“. Die Frage der Versammelten, ob die Summe über zwei Jahre im Haushalt verteilt werden könne, verneinte sie. Alle zwei Jahre müsse die vollständige Summe zur Verfügung gestellt werden. „Es ist ein guter Kompromiss“, fand Rasmus Grobe von den Grünen. Es habe sich als gut erwiesen, dass der Ausschuss die Entscheidung zunächst vertagt und auf eine alternative Lösung gedrängt habe.

Nach einigem Hin und Her waren sich die Politiker schließlich einig: Die finanzielle Förderung wird für das kommende Jahr gewährt. Am 3. Dezember muss der Verwaltungsausschuss endgültig über den Kostenzuschuss entscheiden.