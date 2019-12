Siggi Jepsen (Levi Eisenblätter, links) soll im Film "Deutschstunde" als Kind dabei helfen, den befreundeten Maler Max Ludwig Nansen (Tobias Moretti) zu überwachen. Gegen den Expressionisten haben die Nazis ein Berufsverbot verhängt. (WildBunch/ DPA)

Je kälter das Wetter wird, desto verlockender ist es, den Abend in einem gemütlichen Kinosessel zu verbringen. Im Winter läuft das Blockbuster-Kino zur Höchstform auf. Wer anstelle von Star Wars und Co. aber lieber Filme mit Anspruch bevorzugt, der ist im Dezember im Verdener Kommunalkino (Koki) richtig. Im Programm ist auch ein animierter Weihnachtsfilm, der bei kostenlosem Eintritt insbesondere Kinder begeistern dürfte.

Los geht es an diesem Mittwoch, 4. Dezember, mit dem Streifen „Gelobt sei Gott“, der sich mit dem Kindesmissbrauch in der Katholischen Kirche beschäftigt. Protagonist Alexandre Guérin (Melvil Poupaud) lebt mit seiner Familie in Lyon und hat eigentlich mit seiner tragischen Kindheit abgeschlossen. Doch dann erfährt er, dass der Priester, der ihn damals missbrauchte, noch immer sein Unwesen treibt. Guérin will sein Schweigen brechen und findet zwei Mitstreiter, die Ähnliches erleben mussten. Zu Dritt kämpfen sie für die potenziellen Missbrauchsopfer, die sich in ihrer Angst und Scham nicht von dem Priester befreien können.

Mittwoch ist Koki-Tag. Diese Gewohnheit bricht das Kino am 2. Advent und macht mit dem kostenlosen Eintritt zur Vorstellung vor allem den Kindern ein kleines Weihnachtsgeschenk. Am Sonntag, 8. Dezember, läuft um 17.30 Uhr der Animationsfilm „Elliot – Das kleinste Rentier“. Darin bekommt Pony Elliot die einmalige Chance, einen Platz vor dem Schlitten des Weihnachtsmannes zu ergattern. Ein Rentier geht überraschend in den Ruhestand. Doch zunächst gilt es für Elliot, bei Wettkämpfen die eigenen Fähigkeiten zu beweisen. Ausgerechnet Cheftrainer Walter schenkt dem kleinen Pony keinerlei Beachtung.

Ballett-Star aus der Sowjetunion

In dem Film „Nurejew – The White Crow“ geht es dann am Mittwoch, 11. Dezember, zurück in die Zeit des Kalten Krieges. Darin erzählt Regisseur Ralph Fiennes die wahre Geschichte des Ballett-Stars Rudolf Nurejew (Oleg Ivenko). In der Sowjetunion ist er bereits erfolgreich und berühmt, doch der temperamentvolle Mann hadert mit den Grenzen, die ihm das diktatorische Regime setzt. Als er seine Tanzakademie in Paris vertritt, lernt er Clara Saint (Adéle Exarchopoulos) kennen. In Jazz-Clubs und Museen zeigt sie Nurejew die Vorzüge der westlichen Welt. Der Balletttänzer ist von diesen Möglichkeiten begeistert, was wiederum den KGB-Spionen überhaupt nicht gefällt, die ihm auf Schritt und Tritt folgen.

Den Abschluss des Kino-Dezembers markiert im Koki am Mittwoch, 18. Dezember, die deutsche Produktion „Deutschstunde“. Regisseur Christian Schwochow hat sich damit an den Klassiker von Siegfried Lenz herangewagt, der mit seinem Roman eines der bedeutendsten Bücher der deutschen Nachkriegsliteratur schrieb. Siggi Jepsen (Tom Gronau) sitzt in einer Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche und soll einen Aufsatz zum Thema „Die Freuden der Pflicht“ schreiben. Nach anfänglicher Ratlosigkeit brechen die Erinnerungen an seine Kindheit während des Zweiten Weltkriegs aus ihm heraus. Sein Vater (Ulrich Noethen) benutzte ihn, um den befreundeten Maler Max Ludwig Nansen (Tobias Moretti) zu überwachen.

Mit Ausnahme des Weihnachtsfilms beginnen die Vorstellungen um 20 Uhr. Karten sind auch auf www.koki-verden.de erhältlich. Der nächste Film läuft am 8. Januar.