Haben das Gerüst für die Leinwand schon aufgebaut: Friederike Wessel (v.l.), Susanne Schukat und Dieter Sprei. (Björn Hake)

150 weiße Stapelstühle haben die Ehrenamtlichen vom Ehmken Hoff während der Corona-Krise angeschafft. „Jetzt machen wir nur noch noch Open Air“, erzählt Friederike Wessel lachend. Gemeinsam mit Susanne Schukat, Eva Meinke und Dieter Sprei verwandelt sie gerade das Außengelände vor dem Dörverdener Kulturgut in einen Kinosaal unter freiem Himmel. Anhand des Lattengerüsts an der Fachwerkfassade ist die Größe der Leinwand bereits gut zu erkennen. An diesem Sonnabend, 5. September, flimmert dort ab 19.30 Uhr das oscarprämierte Filmmusical „La La Land“ mit Emma Stone und Ryan Gosling in den Hauptrollen über die Leinwand. Dafür macht das solarbetriebene Wanderkino Cinema del Sol in Dörverden Station. Präsentiert wird der kostenlose Kinospaß von der Leader-Region Aller-Leine-Tal in Kooperation mit der Dörverdener H.F.-Wiebe-Stiftung.

Erfrischung an der Theke

Das Solarkino wird wie der Name schon sagt ausschließlich mit Sonnenenergie betrieben. Ermöglicht wird dies durch zwei Fahrradanhänger, die jeweils mit einem 100-Watt-Solarmodul ausgestattet sind und somit die Kraft der Sonne in Strom umwandeln können. Die benötigte Energie wird im Vorfeld gesammelt und anschließend mit Hilfe einer Autobatterie gespeichert. Beim Cinema del Sol handelt es sich um ein Projekt des Hannoveraner Wissenschaftladens. Es steht in der Tradition der historischen Wanderkinos und tourt bereits seit 2017 durch Niedersachsen. Haben die Wanderkinos früher in Städten und Dörfern ohne festes Filmtheater für cineastisches Vergnügen gesorgt, zeigt heute auch das Solarkino seine Filme an ganz besonderen Orten – mal auf einem Marktplatz, mal in einem Freibad, einem historischen Park oder eben auf einem alten Gutshof.

Tagsüber sendet die Sonne mehr als zwei Billionen Watt Leistung auf die Oberfläche der Region. „Wir benötigen lediglich 240 Watt für einen besonderen Filmabend“, erläutert das Kino-Team. Und wie funktioniert das im Dunkeln? „Unsere beiden Solaranhänger sammeln bereits in den Tagen vor der Vorstellung die Sonnenstrahlen ein und wandeln sie in elektrischen Strom um. So können wir mit den geladenen Akkus zur Vorstellung fahren und dann im Dunkeln zeigen, was in der Sonne steckt“, erklären die Kino-Macher aus der Landeshauptstadt. In den beiden solarbetriebenen Fahrradanhängern wird also nicht nur die Sonnenkraft, sondern auch die Leinwand, Solarlampen, das Soundsystem inklusive Lautsprecher, sowie der Projektor und die sonstige Ausstattung transportiert.

Neben dem Weserdorf gibt es noch einen weiteren Solarkino-Abend im Aller-Leine-Tal, und zwar am Freitag, 11. September, auf dem Brinkgelände in Hodenhagen. Dort können sich die Gäste dann auf den Kinohit „Bohemian Rhapsody“ freuen. Die Filmbiografie porträtiert die Erfolgsgeschichte der Band Queen, die mit dem Song „Bohemian Rhapsody“ einen ihrer größten Hits feierte.

Einen Kinoabend unter freiem Himmel gab es noch nie auf dem Kulturgut-Areal. In Kooperation mit dem Hoyaer Lichtspielhaus, dem Filmhof, wurden im Ehmken Hoff früher in der dunklen Jahreszeit Filme gezeigt.

Decken und möglicherweise auch einen Regenschutz müssen die Kinobesucher am Sonnabend selbst mitbringen. Popcorn wird nicht verkauft, aber: „Wir schenken Getränke aus“, kündigt Dieter Sprei an. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.