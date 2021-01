Besonders in schweren Zeiten suchen die Menschen Trost in der Kirche: Beten und singen hilft gegen die Angst. Doch Corona hat selbst das unmöglich gemacht. Die drei haupt­amtlichen Musiker des Kirchenkreises, Kirchenmusikdirektor Tillmann Ben­fer, Kreiskantorin Regine Popp und Popkantor Micha Keding, haben ihren Gemeinden am Epiphanias-Sonntag einen besonderen Mutmacher gesandt. Eine digital zusammengesetzte, viel­stimmige Version des Chorals „Jesus ist kommen“ zeigt die drei Musiker mit ihren verschiedenen Instrumenten.

Im Internet kann die­ser musikalische Gruß jetzt ange­hört werden. Auch auf der Homepage des Kirchenkreises ist er zu finden, und die drei Musiker planen eine ähn­liche Aktion zu Ostern, an der auch noch weitere Musiker teil­nehmen sollen. Denn Lebenszeichen geben, Kontakt halten und Mut ma­chen, das sind derzeit wohl die wich­tigsten drei Gebote des Kirchenlebens.

Im März 2020 bremste die Pandemie Micha Keding aus. „Da hatte ich ge­rade mit vollem Elan losgelegt“, er­zählt der neue Popkantor des Kirchen­kreises Verden, dessen Ziel es ist, die bunte Szene der Chöre und Bands in den Kirchengemeinden des Landkreises zu vernetzen und die Chöre mit Schulun­gen, frischem Notenmaterial und Chorprojekten zu unterstützen – in dieser Zeit keine einfache Aufgabe.

Zurzeit liefert der Popkantor regelmäßig musikalische Beiträge für den „Abendchoral“ in St. Laurentius in Achim und begleitet auch die übri­gen Gottesdienste anstelle des Ge­meindegesangs. „Das sind meist Jazz- und Popbearbeitungen von Chorälen“, erklärt er. „Und am Heiligabend wurde in Kirchlinteln der Gottesdienst in eine große Fahrzeughalle verlegt, den ich mit dem E-Piano begleitet habe.“

Heiligabend war natürlich für alle Verdener Kirchenmusiker ein besonde­res Thema. Das ist der Tag, an dem sonst alle Kirchen mehrmals brechend voll sind, und an dem alle Menschen singen wollen. In St. Nikolai, wo Sandra Bysäth für die musikalische Gestaltung der Gottesdienste verant­wortlich zeichnet, gab es an diesem Abend ei­nen Wandelgottesdienst, und die „mu­sikalische Station“ wurde zum schö­nen Ersatz für weihnachtliche Sing­freude. In St. Johannes wurden die Gottesdienste ins Freie verlegt, und Johannischor-Leiterin Christiane Artisi sowie einige ihrer Chormitglieder sorg­ten für warme Herzen in der unwirtlichen Kälte. Bis zum Lock­down hatte sie die Gottesdienste zum Teil mit kleinen Gruppen von Chor­sängern begleitet; die Gemeindecho­räle sang sie solo von der Empore. Beim offenen Singen am 1. Advent durfte die Gemeinde draußen mitsum­men – mittlerweile ist in St. Johannis davon keine Rede mehr. Dasselbe gilt für die Nikolaigemeinde. Mit Pastor Holger Herrmann hat Sandra Bysäth deshalb eine virtuelle Andacht gestaltet, die jeder Interessierte auf der Homepage besuchen kann.

Unbeheiztes Gotteshaus

„Orgel geht natürlich immer“, freut sich Verdens Domkantor Benfer, der nach wie vor regelmäßig gefragt ist: Da der Dom groß genug ist, ist die Gemeinde sonntags zu den sogenannten Woll­deckengottesdiensten eingeladen, denn beheizt wird das Gotteshaus der­zeit nicht. „Das ist für viele Menschen sehr wichtig, dass das geistliche Leben hier weiterläuft“, weiß Benfer. „Alle, die herkommen, sind dankbar für diese Möglichkeit.“ Auch die Musik spiele dabei eine noch wichtigere Rolle als sonst: „Ich habe das Gefühl, dass das, was man beitragen kann, der­zeit noch viel intensiver wahrgenom­men wird.“

Gerade wurde das für April geplante Konzert mit dem Bremer Jugendsinfo­nieorchester gecancelt. „Wegen der besonders komplizierten Domakustik ist es nicht möglich, die Musiker mit drei Meter Abstand zu platzieren – selbst wenn das Konzert dann unter Corona-Auflagen stattfinden dürfte.“

Und mit Vokalmusik sei es noch viel schwieriger, sagt Benfer, dessen Dom­chor seit März Pause machen muss. "Wir hatten im Spätsommer zwar ein paar Proben im Freien, die aber zu nichts geführt haben", erzählt er. "Jede Chorarbeit braucht ja ein Ziel, das die Sänger motiviert." Auch sei es mit großen Abständen zwar möglich, zu­sammen zu singen, nicht jedoch, auf­einander zu hören und konzentriert zu proben. "Auch im Posaunenchor heißt es tacet ", so Benfer. Zu kompliziert, zu aufwändig wären digitale Proben, und in seiner Stube zu stehen und ins Mikrofon zu blasen, das ist es eben nicht, was Chormusik ausmacht." Klar sei man digital vernetzt, aber eher zum Austauschen und Kontakthalten.

Für Sandra Bysäth dagegen ist die di­gitale musikalische Kommunikation eine tolle Möglichkeit, die sie so oft wie möglich nutzt, und sie hat sich die dazu nötigen technischen Fertigkeiten autodidaktisch „draufgeschafft“. Auch Micha Keding ist viel virtuell unter­wegs, etwa mit dem Sing To Hope Choir, der den ganzen Nordkirchen-Bezirk zwischen Hamburg und Han­nover mit Online-Chorangeboten ver­sorgt. Doch nun sehnen sich die Kirchenmusiker danach, endlich wieder mit ihren Ensembles zu arbeiten. Sie haben Ideen entwickelt, an neuen Konzepten ge­bastelt, die Zeit nicht ungenutzt gelas­sen.

Christiane Artisi, deren Proben mit dem Kinder- und Jugendchor bis jetzt nur über Zoom und Whatsapp liefen, hat gerade erfahren, dass erste Lockerungen anstehen: Ab dem 8. Februar darf der Jugendchor wieder in kleinen Gruppen für gottes­dienstliche Zwecke proben. Sie ist in den Startlöchern und spürt auch in ih­ren Chören jetzt einen be­sonderen Elan: „Es muss nur endlich wieder losgehen dürfen.“

Auch Tillmann Benfer nimmt wahr, dass die Sehnsucht nach Musik bei den Men­schen immer größer wird. „Das wird dann ein Stück Neuanfang werden, und darin liegt, optimistisch gesehen, auch eine Chance.“