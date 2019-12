Bürgermeister Wolfgang Rodewald (Björn Hake)

Über 200 neue Bürger für die Kernortschaft Kirchlinteln – das ist die Hoffnung, die die Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat in die Erweiterung des Wohngebietes „Westlich Speckener Straße“ steckt. Im Süden von Kirchlinteln sollen zwischen Speckener Straße und Zum Heideberg auf gut neun Hektar insbesondere Einzel- und Doppelhäuser entstehen. Auf zwei Grundstücken ist aber auch eine dichtere Bebauung vorgesehen, sodass auch Wohnungen gebaut werden könnten. In seiner letzten Sitzung des Jahres gab der Gemeinderat dem neuen Wohngebiet seinen politischen Segen. Nun steht der Bebauungsplan.

Bürgermeister Wolfgang Rodewald (parteilos) strich vor dem Gemeinderat die Bedeutung der beiden Grundstücke heraus, auf denen direkt an der Speckener Straße Wohnungen entstehen sollen. „Jüngere und ältere Menschen haben zunehmend Probleme, ein passendes Angebot an Wohnraum zu finden. Deshalb ist es wichtig, dass dort nicht nur klassische Einfamilienhäuser entstehen“, argumentierte er.

Doch für Frank-Peter Seemann, Fraktionsvorsitzender der Grünen, sind diese beiden Grundstücke nicht genug. „Sie stehen in einem Missverhältnis zu den 69 übrigen Grundstücken“, kritisierte er. Zudem stelle der Verlust der Ackerflächen für die Landwirtschaft ein Problem dar. Die Landwirte seien gezwungen, andernorts Flächen zu bewirtschaften, was die Pachtpreise nach oben treibe. Er verwies auch darauf, dass die Ackerflächen in einem sehr guten Zustand seien. Der Bebauungsplan sieht vor, den fruchtbaren Boden abzutragen und an einem anderen Ort zu nutzen. Dieses Vorhaben hat für Seemann aber allenfalls einen kurzfristigen Nutzen, langfristig ginge der gute Boden verloren. Mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung brachten die Grünen ihrem Widerspruch zum Ausdruck.

Bei den übrigen Ratsmitgliedern von CDU und SPD fand der Bebauungsplan hingegen breite Zustimmung. „Mein einziger Wermutstropfen ist, dass wir hier weitere Flächen versiegeln. Wir müssen in Zukunft darauf achten, die Bebauung innerorts zu verdichten, um der Landwirtschaft nicht noch mehr Flächen zu entziehen“, sagte Arne Jacobs, Fraktionsvorsitzender der CDU. Er beurteilte der Bebauungsplan aber insgesamt als „sehr runde Sache.“ Mehr Einwohner und junge Familien seien das effektivste Mittel, um den Strukturwandel in Kirchlinteln zu meistern.

In ein ähnliches Horn blies auch Richard Eckermann, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten. „Das ist der wichtigste Beschluss, den der Rat in diesem Jahr fasst. Die neuen Einwohner werden Kirchlinteln weiterentwickeln“, betonte er. Trotzdem dürfe die Gemeinde nicht nur die Kernortschaft Kirchlinteln im Blick haben. Auch in den anderen Ortschaften müsse Wohnraum geschaffen werden.

Eine Anwohnerin nutzte die Gelegenheit auch, um vor den Ratsmitgliedern ihre Bedenken zum neuen Wohngebiet zu äußern. Sie fürchtet einen zunehmenden Straßenverkehr. „In den Stoßzeiten ist es schon heute schwer, mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen durchzukommen“, mahnte sie. Für die Landwirtschaft sei es aber wichtig, weiterhin die Speckener Straße befahren zu können. Die Anwohnerin zitierte eine Verkehrsuntersuchung, wonach künftig pro Jahr mit 500 000 Einzelfahrten zu rechnen sei. Aus Sicht von Bügermeister Wolfgang Rodewald wird es aber zu keinen Verkehrsproblemen kommen. „Die Zahl wirkt zunächst sehr hoch, aber auf einen Tag oder eine Stunde gerechnet ist das nicht viel“, argumentierte er. Zusätzliche Befestigungen der Straße und die Verkehrsberuhigung mit einem Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde würden die Situation künftig sogar verbessern. Laut Verwaltung soll für diese Kosten ein Investor aufkommen.

Das Wohngebiet soll von zwei neuen Straßen erschlossen werden, die in die Speckener Straße münden. Am westlichen Rand sollen zwei Fußwege zur Straße Zum Heidberg führen. Weil das Oberflächenwasser durch die Beschaffenheit des Erdbodens auf den Grundstücken nicht versickern kann, soll auch ein Netz aus Regenwasserkanälen angelegt werden. Das Grabensystem soll das Wasser in ein Rückhaltebecken leiten, das in einer Entfernung von rund 500 Metern an der Alten Weitzmühlener Straße geschaffen werden soll.

Mit dem neuen Wohngebiet reagiert die Gemeinde auch auf die Einwohnerentwicklung der vergangenen Jahre. Zwischen 1990 und 2005 verzeichnete Kirchlinteln noch ein Anwachsen der Einwohnerzahl von 1,2 Prozent. Lebten 2005 aber noch 10 485 Menschen in der Gemeinde, waren es laut Zensus 2011 nur noch 10 033. Bei leicht schwankenden Zahlen ist Kirchlinteln über diese Zahl an Einwohnern zuletzt nie hinaus gekommen.