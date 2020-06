Die SPD-Fraktion im Kirchlintler Gemeinderat ist vor einigen Tagen vorgeprescht und hat Hilfen für krisengeschüttelte Betriebe ins Spiel gebracht. Nun ziehen die Christdemokraten nach und bringen ein Gutschein-Modell, den sogenannten „Kirchlintler Zehner“ ins Spiel. Damit soll für die Bürger ein Anreiz geschaffen werden, in heimischen Geschäften zu kaufen. Welches kleine Konjunkturpaket sich letztendlich durchsetzt, ist allerdings noch keine ausgemachte Sache. Entschieden wird an diesem Donnerstagabend bei der öffentlichen Sitzung des Kirchlintler Gemeinderates erst einmal über den Antrag der SPD. Weil die CDU im Kirchlintler Rat über die absolute Mehrheit verfügt, befindet sie sich in der komfortablen Situation und will den Antrag der Sozialdemokraten laut Ankündigung ablehnen. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Gasthaus Heitmann in Kreepen. Pandemiebedingt wird allerdings die Besucherzahl auf maximal zehn beschränkt.

Der Antrag der CDU geht noch einige Schritte weiter als die Vorschläge der SPD. Man kann den Christdemokraten also nicht vorwerfen, abgeschrieben zu haben, sondern vielmehr, eine Anregung aufgegriffen und weitergesponnen zu haben. „Wir können uns eine Vielzahl an Initiativen vorstellen, um unseren Betrieben vor Ort zu helfen“, fasst Fraktionsvize Torsten Blanke die Beratungen der Mehrheitsfraktion zusammen. Um Nachfrage zu generieren, könnte die Gemeinde beispielsweise die Investitionen der Folgejahre vorziehen. Eine weitere Idee der Christdemokraten: Die Facebook-Seite der Kommune könnte von lokalen Firmen zur Unternehmenspräsentation genutzt werden. Eine Option wären auch großflächige Anzeigen in den Heimatzeitungen. Kreistagsmitglied Günter Lühning (CDU) hält eine Online-Plattform als virtuellen, lokalen Marktplatz für ein Instrument, der heimischen Wirtschaft unter die Arme zu greifen.

Außerdem können sich die Konservativen vorstellen, ein Modell aus dem Nachbarlandkreis zu adaptieren. In Anlehnung an den sogenannten „Rotenburger Zehner“ könnten sich demnach auch in Kirchlinteln Gewerbetreibende zusammenschließen und einen gemeinsamen Gutschein auflegen, der dann in allen angeschlossenen Betrieben eingelöst werden kann. „Ein ‚Kirchlintler Zehner‘ könnte die Nachfrage nach lokalen Angeboten stärken und wäre obendrein auch noch eine schöne Geschenkidee“, ist CDU-Fraktionschef Arne Jacobs überzeugt. Auch die Stadt Hoya hat kürzlich ein Gutschein-Modell unter dem Namen „Gemeinsam für Hoya“ ins Leben gerufen und jedem Bürger postalisch einen Gutschein im Wert von zehn Euro zugestellt. Bis Ende Juli können die Gutscheine dort in den teilnehmenden Geschäften eingelöst werden. Der Stadtrat hatte dafür insgesamt 34 000 Euro außerplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Wichtig sei, die Kirchlintler Bürger dafür zu sensibilisieren, vor Ort zu kaufen und somit die Konjunktur anzukurbeln. Das gelte gerade auch für den gastronomischen Bereich, betonen die Christdemokraten. Ebenso wie die SPD legt auch die CDU den Fokus auf die notleidende Gastronomie und kann sich deswegen vorstellen, die Sitzung des Rates und seiner Ausschüsse gegen Zahlung einer Raummiete in gastronomische Betriebe zu verlegen.

Über die Vorschläge wollen sich die Christdemokraten bei der nächsten Fraktionssitzung mit der Gemeinschaft der Selbstständigen und Gewerbetreibenden in der Gemeinde Kirchlinteln (GSG) austauschen. Den Antrag des politischen Mitbewerbers, der Sozialdemokraten, lehnt die Mehrheitsfraktion hingegen ab. Zur Erinnerung: Für das Unterstützungsprogramm der Roten sollen maximal 100 000 Euro im Gemeindehaushalt bereitgestellt werden. „Der Antrag ist ein Schnellschuss und nach Bekanntwerden des umfangreichen Hilfsprogramms der Bundesregierung überholt“, betont Arne Jacobs. Weil die Direktzahlungen der Gemeinde auf die Bundesförderung angerechnet werden könnten, hätten die Unternehmen somit unterm Strich nicht mehr Geld in der Tasche. „Bereits in zwei Wochen wird feststehen, in welchem Ausmaß das Hilfspaket des Bundes den örtlichen Betrieben tatsächlich helfen wird“, erläutert Fraktionsmitglied Wilhelm Hogrefe (CDU). Die von der SPD vorgeschlagene Summe in Höhe von 100 000 Euro sei bei einer Anzahl von über 700 Gewerbetreibenden in der Gemeinde nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein. Torsten Blanke, Vorsitzender des Finanzausschusses, geht noch weiter ins Detail und rechnet vor: „Wenn beispielsweise 500 Betriebe antragsberechtigt sind, blieben gerade einmal 200 Euro pro Betrieb.“

Der Vorschlag der SPD sieht vor, gastronomischen Betrieben auf Antrag einen Zuschuss in Höhe von bis zu 5000 Euro zu gewähren, der nicht zurückgezahlt werden muss. Antragsberechtigt für einen Zuschuss von bis zu 3000 Euro sollen nach Aussage von SPD-Fraktionschef Richard Eckermann außerdem kleine Handels- und Dienstleistungsunternehmen mit maximal fünf Beschäftigten sein.

Für die CDU müssen Förderungen mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar sein. Was sei beispielsweise mit Betrieben mit mehr als fünf Beschäftigten oder Landwirtsfamilien, die neben einer erneuten Dürre einen Corona-bedingten Verfall der Fleisch- und Milchpreise erleiden“, fragt sich Jacobs. Die CDU geht mit der antragstellenden SPD hinsichtlich der Finanzierbarkeit ihres Vorschlags hart ins Gericht. Statt Mehreinnahmen, die großzügig verteilt werden sollen, werde die Gemeinde Kirchlinteln Mindereinnahmen durch die Corona-Krise erleiden. „Wir erwarten einen massiven Einbruch aller Steuerarten, der unseren kommunalen Haushalt massiv treffen wird“, prognostiziert der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Steffen Lühnung. Um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde weiterhin zu gewährleisten, rechnet er mit einem Nachtragshaushalt für das laufende Jahr.