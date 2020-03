Fußgängerzone und Rathausplatz Verden: Die Einkaufsmeile ist aktuell menschenleer. (Björn Hake)

Die meisten Einzelhandelsgeschäfte sind geschlossen, viele andere Unternehmen können nur eingeschränkt produzieren oder Dienstleistungen anbieten. Die Coronakrise hat auch massive Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft im Landkreis Verden. Siegfried Deutsch, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Verden, hat nach eigenen Angaben gut zu tun mit telefonischen Beratungen. Von Panik sei aber noch nicht viel zu spüren. Früher als andere Firmen mit dem Coronavirus konfrontiert war die Verdener Unternehmensgruppe Block, die in China, 700 Kilometer von Wuhan entfernt, eine Produktionsanlage betreibt. „Das ist für China ein Katzensprung“, sagt Tobias Kirschke, Block-Geschäftsleiter.

„Wir hatten am Standort China im Grunde schon seit Mitte Januar mit dem Virus zu tun, weil sich das dort auf die Materialversorgung ausgewirkt hat“, erzählt Kirschke. Angesichts der Entwicklungen in Asien, sei der Firmenleitung zwar bewusst gewesen, dass das Virus große Auswirkungen auf die Wirtschaft haben könne. „Mit dem aktuellen Ausmaß hat aber niemand gerechnet“, betont Kirschke. Mittlerweile sei dort die Produktion wieder angelaufen, und auch in Verden sowie im Block-Werk in den USA (Chicago) werde noch produziert. „Das funktioniert, weil der Einkauf die Situation gut im Griff hat, und unsere Materiallager gefüllt sind. Bei den Auslieferungen arbeiten wir eng mit den Spediteuren zusammen, aber Einschränkungen hat wohl momentan jeder, vor allem bei Transporten ins Ausland“, so Kirschke.

Am Verdener Standort wurde allerdings nach Angaben des Geschäftsleiters die Produktion im Vergleich zu den starken Vorjahren reduziert. „Wir setzen da stark auf Flexibilität und arbeiten nicht so just-in-time wie die Autohersteller“, erklärt Tobias Kirschke. Die Frage sei allerdings, wie lange Block das aufrechterhalten könne. Das Unternehmensziel sei in jedem Fall, für die Mitarbeiter Job und Einkommen zu sichern. „Kurzarbeit wäre das letzte Mittel, zu dem wir greifen“, betont Kirschke. Ansonsten seien die Hilfspakete von Landes- und Bundesregierung richtige Schritte. Allerdings sollte damit vordringlich Firmen geholfen werden, die plötzlich vor dem Nichts stünden. Laut Siegfried Deutsch von der IHK ist von der Krise vor allem der Einzelhandel betroffen, der sofort und ohne Vorbereitung schließen musste. Dazu kämen gastronomische Betriebe sowie etliche andere Branchen. „Die zentrale Frage ist, wie man durch die Krise kommt, und da kommen vor allem kleine Firmen schnell ans Limit, weil sie häufig weniger oder keine Rücklagen haben und es auch nicht gewohnt sind, beispielsweise Kurzarbeitergeld zu beantragen“, erzählt Deutsch. Bei den angekündigten Hilfen gehe es jetzt vor allem um eine schnelle Umsetzung. Ob ein Unternehmen wirtschaftlich die Krise überleben könne, hänge jedoch von vielen Faktoren ab, etwa davon, ob das Ladenlokal im Eigentum oder gemietet sei.

Wie Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth (SPD) aus Kirchlinteln mitteilt, bereitet die Landesregierung zur Stützung der Wirtschaft und des Gesundheitswesens einen Nachtragshaushalt vor, der 1,4 Milliarden Euro zusätzlich bereitstellen soll. „Für die Unternehmen und Solo-Selbstständige, die von den angekündigten Hilfsprogrammen des Bundes nicht profitieren, müssen wir einen niedersächsischen Schutzschirm aufspannen. Es geht darum, die Arbeitsplätze für die Beschäftigten zu erhalten und die Programme des Bundes zu ergänzen“, so Liebetruth. So sei beispielsweise ein Corona-Hilfsprogramm für Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten und weniger als zwei Millionen Euro Jahresumsatz in Arbeit: Für sechs Monate soll es eine Zuschussförderung geben. Die Zuschüsse für einzelne Unternehmen sollen bis zu 20 000 Euro betragen, sofern der wirtschaftliche Schaden des einzelnen Unternehmens bei mindestens 40 000 Euro liegt. Und Bundestagsabgeordneter Andreas Mattfeldt (CDU) macht deutlich: „Kein gesundes Unternehmen darf aufgrund der aktuellen Situation in Insolvenz geraten.“ Die finanziellen Möglichkeiten seien jedenfalls ausreichend, um die Krise zu bewältigen.

Unterdessen erfasst die Corona-Krise auch das Handwerk immer stärker. „Für einige Handwerksbetriebe wird die Situation zunehmend kritisch. Kunden bleiben weg, Aufträge werden storniert, Mitarbeiter melden sich krank“, sagt Kammerhauptgeschäftsführer Eckhard Sudmeyer. Viele Firmen seien existenziell gefährdet, weil Umsätze einbrechen und Lieferengpässe entstünden. Viele Betriebe wüssten außerdem nicht, ob sie arbeiten dürften oder nicht. Sudmeyer fordert deshalb eine unbürokratische Soforthilfe für betroffene Handwerksbetriebe.

„Die heimische Wirtschaft nimmt die Pandemie sehr ernst“, hat Deutsch erkannt. Davon zeugten auch Notfallpläne und die Vereinzelung der Mitarbeiter. Die Nutzung digitaler Kommunikation, etwa Videokonferenzen, sei auch schon vor der Krise auf dem Vormarsch gewesen. Das bestätigt auch Tobias Kirschke von Block: „Durch die aktuelle Situation werden wir alle für diese Themen sensibilisiert. Das wird sich in gewissem Maße beschleunigen.“