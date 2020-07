Pilot leicht verletzt

Kleinflugzeug in Verden verunglückt

In Verden ist am Sonntag eine Propellermaschine im Landeanflug auf den Flugplatz verunglückt. An der Maschine entstand ein großer Schaden.