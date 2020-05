In den Seilen hängen – im Verdener Kletterpark ist das jetzt wieder möglich. (Jonas Kako)

Seit zehn Jahren die eigenen Grenzen kennenlernen und überschreiten, Spaß haben und Teamgeist entwickeln: Der im Jahr 2010 eröffnete Kletterpark Verden bietet laut den Betreibern für jeden ein besonderes Erlebnis. Von Baum zu Baum über schwankende Holzbalken oder dünne Seile balancieren – die über 50 Stationen des Parks laden dazu ein, Geschicklichkeit und Mut unter Beweis zu stellen.

Ganz anders sah die Situation der Freizeitanlage seit Mitte März aus, als der Kletterpark zum Schutz vor dem Coronavirus vorerst schließen musste. Genau zehn Jahre nach seiner Eröffnung und somit pünktlich zum runden Geburtstag öffnet der Kletterpark aber diesen Sonnabend, 9. Mai, wieder seine Tore. Besucher können sich dann wieder freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr auf das Gelände begeben.

Als Geburtstagsangebot bietet der Kletterpark an diesem Wochenende das Klettererlebnis zum Sonderpreis von zehn Euro pro Person an. Um die Sicherheit der Beteiligten zu gewährleisten, gelten nun außerdem neue Sicherheitsregeln. „Wir halten die normalen Sicherheitsstandards ein“, teilt Jan-Walter Feldmann, Betreuer des Kletterparks, mit. Bis auf Weiteres werde das Klettern nur einzeln oder in Kleingruppen möglich sein. An verschiedenen Stationen werde Desinfektionsmittel angeboten, bei der Bezahlung schütze eine Plexiglasscheibe die Besucher und Mitarbeiter. Ein Teil der zwei Vollzeit- und zehn Teilzeitkräfte befinde sich nun immer noch in Kurzarbeit, da das Schulgruppengeschäft vorerst wegfalle.

Bei der Einhaltung der Vorschriften komme es derweil auch auf die Mithilfe der Besucher an. „Besucher sollten Masken mitbringen“, kündigt Feldmann an. Diese müssten nur am Boden getragen werden, wenn der Sicherheitsabstand bei der Einweisung nicht eingehalten werden könne. Besucher werden außerdem dazu angehalten, den Kletterpark bei Krankheitssymptomen nicht aufzusuchen und auf unnötige Berührungen zu verzichten.

„Nun sind wir gespannt, was am Wochenende los sein wird“, freut sich Feldmann auf dieses Wochenende. „Dadurch, dass es so lange keine Freizeitangebote gab, erhoffen wir uns bei der Wiedereröffnung natürlich schon einen höheren Andrang.“

Vorher reservieren

Besucher werden zwecks der Organisation darum gebeten, einen Klettertermin im Voraus zu reservieren. Interessierte können sich über die E-Mail-Adresse info@kletterpark-verden.de oder über das Buchungsformular unter www.kletterpark-verden.de einen Termin sichern. Dort bekommt man eine Bestätigung mit der genauen Kletterzeit, teilt die Sprecherin der Jugendherbergen im Nordwesten, Gesa Hauschild, mit. Preise und weitere Infos sind unter info@kletterpark-verden.de oder unter www.kletterpark-verden.de abrufbar.

Die dem Kletterpark angeschlossene Jugendherberge ist derweil noch geschlossen. „Wir halten uns da an den Drei-Phasen-Plan“, berichtet Feldmann, der die Jugendherbergen in Verden und Worpswede leitet. In Folge der Erlasse des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und des Ordnungsamtes der Freien Hansestadt Bremen sind die 27 Jugendherbergen im Nordwesten und damit auch die Verdener Unterkunft zunächst bis Sonntag, 24. Mai, geschlossen. Bei kurzfristigen Erlassen gilt diese Regelung möglicherweise auch darüber hinaus.