Die Nicolaischule in Verden: Am Mittwoch haben mehrere Fachausschüsse während einer Sitzung über die teure Turnhallen-Sanierung der Schule debattiert. (Bjoern Hake)

Mindestens seit 2017 ist bekannt, dass die Turnhalle der Nicolaischule ein Sanierungsfall ist. Undichtigkeiten und aufgeschobene Reparaturen machen umfassende Arbeiten erforderlich. Das Thema stand am Mittwoch erneut in einer gemeinsamen Sitzung der Fachausschüsse für Schule sowie für Jugend, Sport, Soziales zur Debatte. Der Grund für den wiederholten Diskussionsbedarf war, dass die Sanierung deutlich teurer wird als ursprünglich geplant.

Aktuell hat die Stadt für Reparaturen und Umbau 950.000 Euro im städtischen Haushalt eingeplant. Das reicht aber mittlerweile nicht mehr aus, denn die Gesamtausgaben belaufen sich nach der Kostenrechnung der Architekten auf 1,46 Millionen Euro. Das bedeutet einen zusätzlichen Bedarf an Finanzmitteln von 510.000 Euro, wie Hochbauleiter Wolfgang Tobias den Ausschüssen vorrechnete. Er erinnerte an die ursprünglichen Planungen, neben einer Sanierung des Dachs auch eine umfangreiche energetische Dämmung vorzunehmen. Nach den Berechnungen eines Ingenieurbüros könnten so die Energiekosten von 17.100 Euro pro Jahr auf 4800 Euro pro Jahr und die Kohlendioxid-Emissionen von 105 Tonnen auf 45 Tonnen jährlich gesenkt werden. Auf der Grundlage dieser Planungen habe die Stadt ein Budget in den Haushalt eingeplant.

Zusätzliche Wünsche von Schule und Vereinen

In der Folgezeit seien einige Wünsche der Schule und der Vereine an die Stadt herangetragen worden, die über die Sanierung deutlich hinausgingen. „Die haben wir aufgenommen, aber das kostet alles Geld“, betonte Tobias. Zu den zusätzlichen Wünschen gehört unter anderem ein behindertengerechter Sanitärbereich (22.000 Euro), ein zusätzlicher Nebeneingang für die Vereine (7000 Euro), Sanierung der Duschräume (86.000 Euro), statische Ertüchtigung der Fassaden (70.000 Euro) sowie die Erneuerung des Sportbodenbelags (29.000 Euro). Dazu kommen zusätzliche Planungskosten in Höhe von 60.000 Euro. Insgesamt summieren sich diese Zusatzleistungen auf 358.000 Euro. Dazu kommt eine Erhöhung der Kosten im Vergleich zur ersten Schätzung von 152.000 Euro, also zusammen 510.000 Euro.

Lars Brennecke (CDU) fuhr wegen der deutlichen Mehrkosten geradezu aus der Haut. „Eine Steigerung um etwa 50 Prozent können wir nicht einfach hinnehmen und durchwinken. Das gilt auch bei einem so wichtigen Projekt wie die Turnhallen-Sanierung. Ich kann nicht verstehen, dass wir von den Planern keine vernünftigen Unterlagen erhalten“, kritisierte Brennecke. Bei jedem Bauprojekt müsse die immer gleiche Diskussion geführt werden, weil die Kosten gestiegen seien und sich von der ursprünglichen Angaben weit entfernt hätten.

Auftrag bestand zu Beginn nur in der Sanierung

Tobias nahm die Architekten „ausnahmsweise“ in Schutz, da deren Planungsauftrag anfangs nur in der Sanierung bestanden habe. Die zusätzlichen Umbauwünsche würden eben Geld kosten. Das ließ Brennecke jedoch nicht gelten. Die aktuelle Praxis sei für alle Beteiligten „suboptimal“. Olaf Kluckhuhn fand ebenfalls kritische Worte. „Wenn man die Halle kennt, dann weiß man, dass es mit einer energetischen Sanierung nicht getan ist“, sagte er. Die Arbeiten müssten aber in jedem Fall umgesetzt werden. Schließlich gehe es nicht nur um Schulsport, sondern auch um einen Trainingsplatz für die Vereine.

Anschließend kam die Rede auf einen Kohlendioxid-neutralen Betrieb der Halle. Die Frage Kluckhuhns, was getan werden müsste, um dieses Ziel zu erreichen, beantwortete Tobias trocken mit: „Abreißen und neu bauen.“ Auf Nachfrage von Kai Rosebrock (FW) winkte Tobias auch beim Thema Photovoltaik ab. Das Dach sei so schon an seiner Belastungsgrenze. Am Ende stimmte beide Ausschüsse einmütig für das Projekt. Im April 2020 könnte es starten, sofern der Rat zustimmt.