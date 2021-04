Ein Bild aus besseren Tagen: Der Shanty-Chor Verden bei einem Auftritt im Gymnasium am Wall vor der Pandemie. (Björn Hake)

Landkreis Verden. „Wann geht es endlich wieder weiter“ - diese Frage bewegt zurzeit nicht nur die 600 bis 700 Sänger des Kreischorverbandes, sondern auch die vielen freien Singgemeinschaften und Chöre in der Region. Nun fehlt ihnen schon ein ganzes Jahr musikalischer Entwicklung; die Gemeinschaft wurde abrupt unterbrochen und viele Risse werden am Ende der Corona-Zeit nicht so einfach zu flicken sein.

Kreischorleiter Hans Schröder, zugleich Leiter der Chorfreunde Achim, macht sich große Sorgen nicht nur um die Gesangskultur, sondern vor allem um die Situation der Sänger: „Singen ist die Sauna der Seele“, erklärt er, und damit sind ebenso die zwischenmenschlichen wie die musikalischen Aspekte des gemeinsamen Gesanges gemeint. Deshalb hat er nur einen Wunsch: „Die Experten sollten sich so schnell wie möglich mit der Politik absprechen, damit Chöre, die durchgeimpft sind, sich endlich wieder treffen können“. Denn die Bedeutung der Chöre für die Mitglieder und ihr Publikum könne gar nicht hoch genug eingeschätzt werden: „Singen ist unser höchstes Kulturgut.“

Schröder weist darauf hin, dass der Chorverband Niedersachsen-Bremen verschiedene Videos zur Stimmbildung ins Netz gestellt hat. Das kommt bei vielen der Mitgliedschöre gut an, doch gerade unter den älteren Chorsängern kann sicher nicht jeder daraus Nutzen ziehen. Dagmar Bendzmiera, erste Vorsitzende des Achimer Schubert-Chores, ist besorgt. „Ich fürch­te, dass die Chöre in dieser Zeit ganz in Ver­gessenheit geraten. Und dann werden wir wohl die Letzten sein, die wieder aktiv sein dürfen“. Manfred Raba, seit 20 Jahren Mitglied im Schubertchor, schätzt auch die gesellige Komponente des Chorgesanges. „Nach der Chorprobe trifft man sich an zwei Stammtischen im Kasch, und beides macht uns viel Freude.“

Kreischorleiter Hans Schröder aus Achim sagt: Singen ist Kulturgut. (Björn Hake)

Im Lauf der Jahre sind viele Freund­schaften entstanden, weiß Bendzmiera. „Einige von uns sind seit 30 oder gar 40 Jahren dabei, und der Zusammenhalt ist großartig.“ Und genau das fehle. „Im Sommer haben wir uns manchmal bei Meyer Bierden auf einen Kaffee getroffen, das war immer eine tolle Sache.“ Nun sei sie schon ganz beglückt, wenn sie ein Chormitglied auf der Straße treffe: „Man muss sich fürchterlich zusammenreißen, um sich nicht in die Arme zu fallen.“

Chorleiter Raimund Limpinsel steht vor einer ungeklärten Lage: „Perspektiven gibt es derzeit kaum.“ Zwar habe der Chor ein Durchschnittsalter um 70 Jahre, so dass bald alle geimpft sein wer­den. „Doch bisher ist ja nicht geklärt, inwie­weit Geimpfte das Virus noch übertra­gen können“. Limpinsel hofft dennoch, dass die Proben etwa ab Juli weitergehen können: „Sowie die Politik freigibt, dass sich Geimpfte treffen dürfen, sind wir startbereit.“ Neues Repertoire ist bereits in Vorbereitung: Für die Messe von Max Filke, die beim Auftaktkonzert gesungen werden soll, hat Limpinsel nicht nur Noten versandt, sondern jede einzelne Stimme auf dem Klavier eingespielt. So können die Sänger sich besser mit ihren Stim­men vertraut machen. Als der Schubert-Chor im Jahr 2019 sein 70-jähriges Bestehen gefeiert hat - so groß und schön, wie es jetzt ganz undenkbar ist, schlüpfte Raba in Kostüm und Maske aus der Bremer Oper in die Rolle des großen Namenspatrons. „Das war ein unvergessliches Highlight“, erinnert er sich.

So viel Glück hatte der Verdener Shanty-Chor nicht. Sein 20-jähriges Bestehen ging am 14. März sozusagen sang- und klanglos über die Bühne. Und auch jetzt herrsche noch „völlige Funkstille“, so Chorleiter Günter Ampf. „Die Stimmung ist auf Null.“ Seit einem Jahr habe sich der Chor nicht mehr im Scharnhorster Dorf­gemeinschaftshaus treffen dürfen. Nur einmal gab es im Sommer mehrere Proben im Stadion für einen privaten Auftritt. „Dort ist die Akustik ideal. Auch wenn man mit vier Stühlen Abstand sitzt, kann man seinen Nach­barn noch gut hören.“ Die Probenstun­den fehlen nicht nur den Sängern - auch der Chorleiter ist besorgt über die lange Pause. „Es gibt inzwischen so viele schöne neue Sachen, die ich gern einstu­dieren würde.“ Stattdessen muss er sich Sorgen machen, dass auch Teile des vertrauten Repertoires langsam verloren gehen könnten.

Wann immer Pressewart Peter Schramm in der Stadt seine Sangesbrüder trifft, stellt er fest: „Die Gemeinschaft hat nicht nachgelassen“. Trotzdem gebe es auch viel Traurigkeit, denn einige Sän­ger seien schon sehr alt, und die Frage sei, ob man nach der Zwangspause wirklich jeden wiedersehen werde. „Alle, die können, werden wiederkommen“, ist Schramm über­zeugt, zumal die meisten bereits geimpft seien. „Aber wenn man ein Jahr lang nicht singt, verändert sich die Stimme - vor allem bei uns Älteren.“ Alle Hoff­nung richte sich nun auf den August, wenn es im Gast­haus „Zur Linde“ einen Auftritt auf Ein­ladung der Stadt Verden geben soll.

Der Verdener Chor Ver-Voices hofft auf die Zeit nach der Pandemie. (Picasa)

Auch die freie Chorgemeinschaft „Aller Cappella“ ist auf Entzug. Torsten Eggert ist einer von vier Tenören der 16-köpfi­gen Gruppe. Ihm fehlen die Proben, die Konzerte und seine Freunde, mit denen er sich sonst auch privat trifft. Die meisten in der Gruppe sind berufstätig und haben Familie - Einsamkeit und fehlende In­halte sind da nicht das Problem, eher das aufreibende Organisatorische rund um den Corona-Alltag. Umso mehr fehle der gesellige Ausgleich in der Frei­zeit. „Wir hatten gerade ein kleines Zoom-Treffen“, erzählt Eggert, „das war toll, die Leute mal wieder zu sehen.“ Man könne die anderen zwar beim Singen nicht hören, aber ir­gendwie hätten die Teilnehmer doch das Gefühl gehabt, in Kontakt zu sein.

Chorleiter Dale Provost freut sich, dass sein Ensemble so flexibel ist. „Perspektivisch sind die Zoom-Treffen eine Möglichkeit, die soziale Komponente am Leben zu erhalten, aber auch die musikalische Komponente mindestens teilweise im Blick zu behalten.“ In so einem kleinen Ensemble komme es auf jede einzelne Stimme an. Da müsse einfach alles sitzen. „Das ist nicht nur die Bereitschaft, ein Stück im Detail zu bearbeiten und zu üben, sondern auch das Gefühl, als eine geschlossene Einheit zu singen, so dass alle spüren: Jetzt groovt es“. Das bedeute Vertrauen untereinander sowie zwischen Chorleiter und Chor.

Martina von Ahsen, Leiterin des Chores Ver-Voices, musste nur ein halbes Jahr lang pausieren: "Im Sommer haben wir uns immer im Freien getroffen. Einmal hat­ten wir eine einstündige Probe im strö­menden Regen", erzählt sie und lacht. "Nur das Keyboard war unter Dach". Im Novem­ber war es damit vorbei, doch mittels einer Whatsapp-Gruppe bleiben die Sänger miteinander in engem Kon­takt. "Natürlich sind alle traurig, dass wir nicht miteinander singen können, das fehlt ganz enorm. Aber alle versuchen, zuhause so viel wie möglich zu üben und nicht die Hoffnung zu verlieren." Von Ahsen hält ihren Chor mit hohem techni­schem Aufwand bei Stimme: "Ich habe per Whatsapp Videosequenzen meiner Einsing-Übungen herumgeschickt. Die Mitglieder seien begeistert gewesen: Das sei ja "fast wie in der Probe". Noch komplizierter wird es beim Einstudieren neuer Songs: Von Ahsen hat jede Stimme eingesungen und einmal als ganzen Satz zum Hören und einmal mit der jeweils stark hervorgeho­benen Einzelstimme zum Mitsingen ver­schickt.

Solche Möglichkeiten gibt es für die älteren Chöre nicht. „Unsere Mitglieder haben weder die Kenntnisse noch die technische Ausstattung“, weiß Rainer Heitmann, Erster Vorsitzender des Ver­dener Männerchores. „Unser Durch­schnittsalter beträgt 80 Jahre.“ Deshalb gab es hier schon vor Corona viele Sor­gen, denn der Nachwuchs fehlt. „Welcher jüngere Mensch tritt in so einen Chor ein?“, fragt sich Heitmann. Und das Jahr der Zwangspause werde auch gesangliche Folgen haben: „Danach müssen wir wieder ganz von vorne an­fangen“. Innerhalb der Stimmgruppen gibt es viel Telefonkontakt. Aber gese­hen haben sich viele der Sänger seit ei­nem Jahr nicht. „Im Sommer haben sich einige von uns schon mal auf dem Au­ßengelände der Bella Vista getroffen, aber momentan herrscht traurige Stim­mung.“

Doch unterkriegen lassen will sich niemand. Alle hoffen, dass sich die Lage im Sommer entspannt. „Unser soziales Netz funktioniert“, weiß Heitmann. „Ge­rade haben wir einem Kollegen, der Ge­burtstag hatte, eine Torte vorbeige­bracht.“ Man denkt aneinander und freut sich auf „die Zeit danach“. Auch Dagmar Bendzmiera gönnt der Zuversicht das Wort: „Jetzt haben wir so lange durchgehalten. Das letzte Stück schaffen wir auch noch.“