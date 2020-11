Wahrzeichen von Warwick: das Schloss. Zum Geburtstag der Städtepartnerschaft sollen in beiden Städten Bäume angepflanzt werden. (FR)

Die Sitzung des städtischen Kulturausschusses stand am Mittwoch ganz im Zeichen der Pandemie. Corona-bedingt hat der Landtag in Hannover das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz dahingehend geändert, dass Sitzungen der Räte und ihrer Fachausschüsse in Krisenzeiten auch online möglich sind. Die Entscheidung darüber obliegt jeweils den Vorsitzenden. Im speziellen Fall hatte sich Werner Meincke, Vorsitzender des Verdener Kulturausschusses, gegen eine Präsenzsitzung entschieden. Binnen einer Stunde berieten die Ausschussmitglieder die Tagesordnungspunkte digital und setzten somit ein Zeichen, wie wichtig es gerade in Corona-Zeiten ist, die Kulturbranche zu unterstützen.

Bäume als Zeichen der Freundschaft

Für die denkmalgerechte Sanierung und Umnutzung des historischen Syndikatshofes sollen Bundesmittel in Höhe von über 1,5 Millionen Euro generiert werden. Das hat der Kulturausschuss einstimmig bei einer Enthaltung empfohlen. Die Mittel sollen aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ fließen. Die Pläne sehen vor, dass der Syndikatshof künftig nicht nur das Verdener Stadtarchiv beherbergt, sondern auch zu einem außerschulischen Lernort zur Demokratiebildung wird – und zwar unter Einbeziehung der Vereine zur Erinnerungskultur. Außerdem sprach sich das Gremium dafür aus, Planungskosten in Höhe von 50 000 Euro in den nächsten Haushalt einzustellen. Nach Verwaltungsangaben beläuft sich die Sanierung und Umnutzung des im Eigentum der Stadt befindlichen Ensembles auf rund 2,6 bis 3 Millionen Euro.

Einstimmig befürwortete das Gremium auch für das Jahr 2021 eine Erhöhung der Kulturförderung. Mit den höheren Zuschüssen soll den Kulturvereinen das Ausrichten von Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen ermöglicht werden. Der vorliegende Antrag vom Jazz- und Bluesverein für ein erneutes Open Air auf dem Verdener Domplatz fand ebenso einstimmige Zustimmung. Am letzten Wochenende im Juli soll wieder ein ähnliches Event vor dem Gotteshaus aufgezogen werden wie in diesem Jahr. Nach Vereinsangaben laufen dafür bereits Verhandlungen mit zum Teil internationalen Künstlern. Flankierend sind kleinere Veranstaltungen geplant, die beispielsweise auf dem Außengelände des Verdener Domgymnasiums stattfinden könnten. Um die Finanzierungslücke zu schließen, beantragt der Jazz- und Bluesverein einen städtischen Zuschuss in Höhe von 20 000 Euro sowie eine Unterstützung mit Betriebshofleistungen über 10 000 Euro.

Einstimmig hat der Kulturausschuss zudem die Bereitstellung von 9000 Euro für die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit dem britischen Warwick empfohlen. Von dem Geld sollen im kommenden Jahr in beiden Städten jeweils 30 Laubbäume an repräsentativen Orten angepflanzt werden. Die Delegationen aus Verden und Warwick hatten im Vorfeld die gemeinsame Idee entwickelt, den Geburtstag im Sinne der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes zu gestalten. Für die Pflanzaktion sollen insbesondere Schulklassen gewonnen werden.

Grünes Licht haben die Verdener Kulturpolitiker auch für einen Zuschuss für den Waller Heimatverein gegeben. Die Nordverdener wollen in ihrem Dörpshus einen Vinyl-Fußboden einbauen. Aktuell befindet sich dort nämlich noch der alte Sporthallenfußboden, was dem Gesamtbild des Raumes und seiner Nutzung als plattdeutsches Theater abträglich ist.

Nach dem erfolgreich verlaufenen Pilotprojekt in diesem Jahr soll das Kunstlabor auch in 2021 fortgesetzt werden. Verdens Kulturförderin Susanne Reinhardt plant für das kommende Jahr Angebote in Kitas, Grundschulen und dem öffentlichen Raum. Der Ausschuss hat dem Rat empfohlen, für die Umsetzung des Programms kulturelle Fördermittel in Höhe von 16 000 Euro als Ausfallbürgschaft zu bewilligen.