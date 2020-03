Jutta Martens (li.) organisiert den Markt und ist wie Marlies Laabs auch mit einem Stand vertreten. (FOCKE STRANGMANN)

Gut vier Wochen sind es noch bis zum Osterfest. Damit bis dahin ein jeder die Chance auf eine schön dekorierte Wohnung und vielleicht das eine oder andere Geschenk hat, öffnet am Sonntag, 22. März, wieder der Frühlings- und Ostermarkt im Müllerhaus Brunsbrock. 20 Hobbykünstler aus Kirchlinteln, Verden und dem Umland präsentieren dort ihre Produkte. Und die Auswahl sei wieder einmal vielfältig, verspricht das Organisationsteam. Es ist bereits die achte Auflage des Marktes. Für viele Menschen gehört der alljährliche Besuch schon zum festen Programm.

„Für viele ist das Müllerhaus ein gutes Ziel für einen Sonntagsausflug“, erklärt Jutta Martens. Gerade bei gutem Wetter schwingen sie sich für einen Besuch auf das Fahrrad. Doch selbst bei Regen erfreut sich der Ostermarkt großer Beliebtheit. „Wir haben auch schon jedes Wetter durch.“ Und auf Sonnenschein sind die Aussteller ohnehin nur bedingt angewiesen. Sie verteilen sich in den Räumen des Müllerhauses, bauen ihr Stände unter der Remise auf, und einige sind im Außenbereich zu finden.

Wen es an die Schmomühlener Straße verschlägt, der darf sich auf ein vielfältiges Angebot freuen. Handbemalte Ostereier, Dekoartikel aus Einmachgläsern, Moosgummi-Bilder, Filzpüppchen, Holzarbeiten, Bilderrahmen und Kinderbekleidung sowie andere Nähideen stehen unter anderem zum Verkauf. An einem Stand gibt es zudem Armbänder aus fairem Handel, ein anderer verkauft Möbelknöpfe. Während einige Aussteller fast zur Stammbesetzung gehören, finden sich auch immer wieder neue in den Reihen ein. „Die Aussteller sind immer mit viel Herzblut dabei“, sagt Martens. Sie alle schätzen die besondere Atmosphäre in dem rund 200 Jahre alten Fachwerkgebäude.

Kissen, die guttun

Auch Jutta Martens ist mit einem Stand vertreten. Sie bietet unter anderem verschiedene Kräuterkissen an. „Die Kräuter sind ungespritzt und aus dem eigenen Garten“, erklärt sie. Neben Lavendel zur Beruhigung gibt es bei ihr auch allerlei Kissen, die bei Erkältungen Linderung verschaffen sollen. Thymian und Salbei verarbeitet sie dafür beispielsweise. Aber auch Rosmarin und Minze sind in ihren kleinen Helfern zu finden. Kissen mit einer Hopfenfüllung sollen zudem das Einschlafen erleichtern. „Allerdings riecht Hopfen etwas sauer“, nennt Martens einen Nachteil. Daher kombiniere sie ihn stets mit einem wohlriechenden Kraut. Neben Kräuter- und Körnerkissen verkauft die Organisatorin auch handgemachte Etageren. Die fertigt sie aus altem Geschirr. Ihr Sohn unterstützt sie dabei und bohrt die erforderlichen Löcher vorsichtig in das Porzellan.

Neben Dekoartikeln gibt es allerdings wie gewohnt auch einiges für den Gaumen. Hausgemachte Marmeladen und Honig aus der Region stehen unter anderem zum Verkauf. Ein langjähriger Aussteller ist der Konditor Nick van Heyn. „Er war von Anfang an dabei“, erzählt die Organisatorin. Sein Aushängeschild sind handgemachte Pralinen. Außerdem dürfen sich die Besucher im Müllerhaus auf eine breite Auswahl an Torten und Kuchen freuen. Denn jeder Aussteller ist dazu aufgerufen, dafür Gebäck beizusteuern. Wem eher nach etwas Herzhaftem ist, der wird ebenfalls fündig: Neben einer Suppe gibt es wieder Brötchen mit Burgunderbraten. Auch für Getränke wird gesorgt. Der Erlös soll dem Müllerhaus zugutekommen.

„Kaffee und Kuchen ziehen immer“, weiß Martens aus Erfahrung. An Sonntagen seien die Orte in der Gemeinde Kirchlinteln, an denen man sich zu einer Tasse Kaffee und einem Stück Torte niederlassen könne, ohnehin rar gesät. Der Frühlings- und Ostermarkt öffnet um 11 Uhr seine Türen. Sechs Stunden später ist Feierabend. Anfang Oktober folgt der Kunsthandwerkermarkt.