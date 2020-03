Auf den befürchteten Ansturm der mit Corona infizierten Patienten bereitet sich nicht nur die Aller-Weser-Klinik (AWK) vor (wir berichteten), sondern auch der Landkreis Verden. Da die Kapazitäten der AWK an den Standorten Verden und Achim möglicherweise nicht ausreichen und um die Krankenhäuser vor einem möglichen deutlichen Anstieg der Zahlen an Covid-19-Patienten zu schützen, plant und organisiert der Landkreis derzeit in enger Abstimmung mit der Aller-Weser-Klinik den Aufbau von Behelfs-Lazaretten. An drei Standorten im Landkreis werden zurzeit Wohncontainer und Sporthallen für eine etwaige Aufnahme von leicht bis mittelschwer erkrankten Corona-Patienten ausgestattet.

In diesen Einrichtungen sollen nur positiv getestete Patienten untergebracht werden, die aufgrund ihrer persönlichen Lebensumstände und Hilfebedürftigkeit nicht in häuslicher Quarantäne bleiben können, zugleich aber auch keine schweren Krankheitssymptome aufweisen. „Gemeint sind etwa Alleinstehende, die in Quarantäne müssten, aber sich nicht selbst versorgen können“, erklärt Landkreissprecher Ulf Neumann. Diese Menschen bekämen in den Lazaretten eine Grundversorgung und -pflege von ausgebildetem Pflegepersonal. Allerdings müsse der personelle Aufwand auf eine Minimalbesetzung beschränkt bleiben. „Wenn schwerere Symptome auftreten, müssen diese Patienten sowieso in die Klinik verlegt werden“, so Neumann. Die personelle Betreuung in den Behelfs-Lazaretten wird derzeit vom Landkreis in Kooperation mit der Aller-Weser-Klinik und den Hilfsorganisationen abgestimmt. Freiwillige Helfer, ohne pflegerische Ausbildung, sollen nicht zum Einsatz kommen.

„Nachdem in der vergangenen Woche die Anordnung von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie im Vordergrund stand, hat sich der Landkreis mit seinem Stab in dieser Woche mit voller Kraft darauf konzentriert, die in seiner Zuständigkeit liegende Krankenhausversorgung vorsorglich auf einen weiteren Anstieg der Fallzahlen vorzubereiten“, erklärt Landrat Peter Bohlmann. Oberstes Ziel sei es, die beiden Standorte der Aller-Weser-Klinik in Achim und Verden für die ärztliche und pflegerische Versorgung von Schwerkranken und Notfällen jeglicher Art freizuhalten.

Man müsse sich vorsorglich auf einen Fallanstieg einstellen, weil sich aufgrund der vierzehntägigen Inkubationszeit voraussichtlich erst Ende nächster Woche fundiert auswerten lasse, wie erfolgreich sich die seit wenigen Tagen angeordneten und auch eingehaltenen Kontaktbeschränkungen auf die Entwicklung der Fallzahlen auswirkten, so Landrat Bohlmann.

Zu Behelfshäusern mit insgesamt knapp 400 Betten werden das Containerdorf auf dem Nordparkplatz der Kreisverwaltung in Verden, die beiden Sporthallen der Verdener Berufsbildenden Schulen (BBS) in Dauelsen sowie im Nordkreis die Sporthalle in Uphusen umgerüstet. Insgesamt rund 30 Einsatzkräfte und Aufbauhelfer vom Technischen Hilfswerk, Regionalbereich Verden, von der Kreisstraßenmeisterei sowie der Arbeit im Landkreis Verden (ALV) statten seit Anfang dieser Woche die Standorte mit Betten, Matratzen und Trennwänden aus. Geplant ist, die Arbeiten bis zum Wochenende abzuschließen. Erste Einrichtung, die Patienten aufnimmt, soll das Containerdorf sein, das Platz für rund 65 Patienten bieten. Hier sind laut Neumann bereits Räumlichkeiten vorhanden, allerdings müsse die Einrichtung und Ausrüstung noch teilweise hergestellt werden. Für die beiden Sporthallen der BBS Verden ist eine Belegung mit zirka 225 Betten geplant, in der Sporthalle Uphusen sehen die Planungen die Unterbringung von rund 100 Patienten vor.

„In dieser Krise bewährt sich, dass der Landkreis Verden immer an seiner Verantwortung für die Krankenhausversorgung festgehalten hat. Kreisverwaltung und die AWK arbeiten Hand in Hand“, betont Bohlmann. Nach der Krise sei zu hoffen, dass die Bundespolitik aufgrund der Erfahrungen aus der derzeitigen Krise die Krankenhäuser von Schließungsdiskussionen, Sparprogrammen und teilweise unnötigen bürokratischen Vorgaben dauerhaft verschone.