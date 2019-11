Insgesamt 97 Dressur- und Springtalente wechselten in der Niedersachsenhalle die Besitzer. (Björn Hake)

Genau 100 Kandidaten umfasste das Angebot bei der achten und letzten Verdener Pferdeversteigerung des Jahres. 97 Dressur- und Springtalente wechselten in der Niedersachsenhalle zum Durchschnittspreis von 16 510 Euro den Besitzer. Der Nettoumsatz belief sich auf rund 1,6 Millionen Euro. Der Saisonausklang war auch gleichzeitig das Finale für Auktionsleiter Jörg-Wilhelm Wegener, der den Hannoveraner Verband nach fast 13 Jahren verlässt.

Das umfangreiche Sortiment, darunter auch einige rheinländische Reitpferde, wurde souverän von Auktionator Frederick de Bakker „verkloppt“. Der mehrsprachige Belgier, seit März 2016 für den Verband im Einsatz, bewältigte erstmals die gesamte Verkaufsveranstaltung, nachdem der bisherige Kollege Bernd Hickert bei der Hengstauktion in die Kritik geraten war. In der Konsequenz wird Hickert, wie berichtet, seine „aktive Versteigerungstätigkeit“ bis auf Weiteres ruhen lassen.

Bis de Bakker das teuerste Tier des Tages nach lebhaftem Bieterduell einem Kunden aus Baden-Württemberg zuschlagen konnte, waren schon einige Stunden vergangen. Der vierjährige Wallach Quedez v. Quantensprung, gezogen und ausgestellt von Marina-Mara Tranins (Wahrenholz/ Kreis Gifhorn), kam mit der Kopfnummer 89 und Dressurempfehlung in die Niedersachsenhalle. Sein Verkauf erlöste 55 000 Euro. Dieser Preis war auch nicht mehr durch die drittletzte November-Offerte zu toppen. Der dreijährige Beloni B. v. Buckingham (Kurt-Heinrich Böttcher, Warmsen/ Kreis Nienburg) kostete glatte 50 000 Euro.

Das am besten bezahlte Springpferd war die siebenjährige Stute Dahlien v. Drosselklang aus der Zucht von Martina Zilinska im tschechischen Dolni Domaslavice. Der Zuschlag erfolgte beim Gebot von 40 000 Euro. Insgesamt 14 Pferde erzielten einen Preis von 25 000 Euro und mehr. Dahlien und Beloni B. zählen zu den insgesamt 35 Pferden, die außerhalb Deutschlands eine neue Box beziehen werden. In der Auslandsstatistik steht Frankreich mit ein Dutzend Ankäufen vorn. Fünf Pferde werden den weiten Weg in die Vereinigten Arabischen Emirate antreten, drei werden den bereits beträchtlichen Bestand an Hannoveranern in Großbritannien mehren.

Der Durchschnittspreis von exakt 16 510,30 Euro liegt deutlich unter dem vor zwölf Monaten erzielten Ergebnis. 18 784 Euro, bei 74 verkauften Pferden, bedeuten damit weiterhin die Bestmarke für die Auktionen im November. Allerdings ist der aktuelle Schnittpreis auch höher ausgefallen als 2017 (15 649 Euro/ 94 Pferde). Fast doppelt so viel wie im Mittel stand am Ende für einen Kandidaten aus dem Landkreis Verden zu Buche. Für den dunkelbraunen Wallach Rocks v. Royal wurden 31 000 Euro berappt. Züchter und Aussteller Karsten Asendorf hatte im vergangenen Jahr mit der Springstute Carissima v. Contendro die Preisspitze gestellt (79 000 Euro).

Der geplante Weggang von Jörg-Wilhelm Wegener zum Jahresende war Anfang September vermeldet worden, zeitgleich mit der Mitteilung, dass ab 1. Dezember Wilken Treu als Geschäftsführer der Verbandes fungieren werde. Wegener war 2005 als Auktionsassistent vom Oldenburger Zuchtverband in die Reiterstadt gekommen. 2007 avancierte er zum stellvertretenden Auktionsleiter, 2011 wurde er als Nachfolger von Günther Friemel die Nummer eins in der Ausbildungs- und Absatzzentrale.

Hannoveraner-Züchter Wegener werde dem Verband auch nach dem auf eigenen Wunsch erfolgten beruflichen Ausscheiden verbunden bleiben, hieß es im Zuge der Mitteilung, dass er gehen werde. Dem Vernehmen nach wird Wegener einen neuen Job im Unternehmen Schockemöhle in Mühlen/ Oldenburger Münsterland ausüben. Die Verdener Auktionsreiter verabschiedeten ihn vor großer Kulisse auf besondere Art: Als sie im Sattel ihrer jeweils letzten Pferde saßen, trugen sie T-Shirts mit der Aufschrift „Danke, Jörg!“