Die Polizei ermittelt nun gegen den 37-jährigen Kapitän des Schiffs. (Symbolbild Hake)

Rettungskräfte haben am Sonnabendmorgen in Dörverden einen Toten aus der Weser geborgen. Sie waren zunächst wegen eines medizinischen Notfalls auf einem tschechischen Binnenschiff im Schleusenkanal alarmiert worden.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den 38-jährigen Steuermann des Schiffes, teilt die Polizei mit. Aufgrund des Verletzungsmusters nahmen die Beamten die Ermittlungen auf. Bei einer Obduktion erhärtete sich der Verdacht, es könne sich um einen Tötungsdelikt handeln. Der 37-jährige Kapitän des Schiffes wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

„Die genauen Umstände sowie die Hintergründe der Tat sind bislang ungeklärt“, heißt es in einer Polizeimeldung. Nach aktuellen Erkenntnissen lag das Schiff seit Freitagabend in dem Schleusenkanal. Kapitän und Steuermann waren allein an Bord. Kriminaltechniker des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei in Verden haben bereits am Wochenende den mutmaßlichen Tatort untersucht.

Das Amtsgericht Verden hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden wegen des Verdachts des Totschlags am Montagnachmittag einen Haftbefehl gegen den Kapitän erlassen. Er sitzt weiterhin in Untersuchungshaft.