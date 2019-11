Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in Hannover hat das Erdbeben im Landkreis Verden bestätigt. (Oliver Berg / dpa)

Ein Erdbeben der Stärke 3,2 hat am Mittwochabend den Einwohnern im Landkreis Verden einen Schrecken versetzt. Wie die Polizei berichtet, meldete gegen 18.32 Uhr ein Anrufer aus Kirchlinteln, dass bei ihm die Erde gebebt habe. Binnen weniger Minuten gingen 30 weitere Meldungen bei der Rettungsleitstelle ein. "Bislang hat ein Anrufer Schäden an seinem Haus entdeckt, Verletzte sind nicht gemeldet worden", erklärte ein Polizeisprecher. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in Hannover bestätigte das Erdbeben. Das deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam verortete das Epizentrum in fünf Kilometern Tiefe zwischen Kirchlinteln und Scharnhorst. Genauere Informationen soll es am Donnerstag geben.

Im Landkreis Verden kommt es immer wieder zu kleineren Erdbeben. Zuletzt bebte Mitte Dezember 2017 in Langwedel die Erde mit einer Stärke von 2,5. Zwischen 2008 und 2016 gab es sieben weitere schwache Erdbeben mit Stärken von 1,8 bis 3,1. Die Ursache für die Erdbeben ist unbekannt, jedoch wird vermutet, dass die Erdgasförderung in Völkersen dafür verantwortlich ist. (sei)