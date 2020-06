Auf großer Fahrt: Susanne Grundmann und Alexander Kause. (Björn Hake)

Die MS „Stadt Verden“ hat sich wieder in Bewegung gesetzt. Nach zweimonatiger Auszeit. Durch die pandemiebedingte Zwangspause sind Kapitän Alexander Krause (26) und seine Crew erst an Himmelfahrt in die neue Saison gestartet. „Vergangene Woche waren wir das erste Mal wieder in Bremen“, erzählt Service-Leiterin Susanne Grundmann. Die Fahrt sei gut angenommen worden.

Charterfahrten sind momentan noch tabu, Frühstücksfahrten und abendliche Grillfahrten werden nur mit halber Passagierzahl angeboten. „Statt 180 Fahrgäste können wir nur 90 mitnehmen“, sagt Grundmann. Wer die Gangway vom Anleger Reeperbahn aus passiert, ist verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Am Eingang wartet ein Desinfektionsspender auf die Fahrgäste. Erst am Tisch angekommen, dürfen die Passagiere ihre Schutzmaske ablegen. Aufgrund der strengen Abstandsregelungen klafft zwischen den einzelnen Tischen eine riesige Lücke. „Wir servieren nur noch Tellergerichte, bieten keine Büfetts mehr an“, erzählt Susanne Grundmann. Von ihrer Tätigkeit in einem Nienburger À-la-carte-Restaurant kann sie heute nur profitieren. In der Küche steht ihr in dieser Saison trotzdem eine Aushilfe zur Verfügung.

Überall auf der MS „Stadt Verden“ prangen Hinweis-Schilder mit der Bitte, Abstand zu halten, die gelben Klebestreifen auf dem Boden sind nicht zu übersehen. „Viele Besucher, die sich im Allerpark aufhalten, kommen zu uns ans Schiff und fragen, ob wir wieder fahren“, erzählt Schiffsführer Alexander Krause aus Weyhe. So mancher entscheide sich dann ganz spontan zum Mitfahren. „Die Leute fahren in diesem Jahr nicht alle in den Urlaub und wollen trotzdem etwas erleben“, weiß Grundmann. Dass seine zweite Saison auf dem Schiff so gänzlich anders verlaufen würde als sein Einstand im vergangenen Jahr, hätte sich Krause nie erträumen lassen. Verspäteter Saisonstart, Kurzarbeit – Krause und seine Crew hoffen dennoch auf eine erfolgreiche Saison. Auch wenn die Reisegesellschaften fehlen, machen sie das Beste aus der Situation. Die erste abendliche Grillfahrt ist für Freitag, 12. Juni, terminiert. „Ich kann mir vorstellen, dass nach dem eigentlichen Saisonende sogar noch Fahrten drangehängt werden“, mutmaßt die Service-Leiterin.

Die 28,5 Meter lange „Stadt Verden“ ist 6,5 Meter breit und mit 180 Pferdestärken (PS) auf Aller und Weser unterwegs. Das Schiff wurde 1981 auf der Luxwerft in Mondorf gebaut. Spitze fährt es bis zu 18 Stundenkilometer und tankt insgesamt 3200 Liter Schiffsdiesel. Im Verdener Kreisgebiet gibt es gleich mehrere Anleger: Dörverden, Verden, Langwedel, Horstedt, Uesen und Bollerholz. Auch die Mittelweser hat ihre Engstellen. „In der Horstedter Bucht herrscht Begegnungsverbot“, erklärt der Schiffsführer. Während es die Aller lediglich auf rund zwei Meter Tiefe bringe, sei die Weser an manchen Stellen sogar bis zu vier Meter tief.

„Im Winter müssen wir wieder zur SUK nach Minden“, erklärt Krause. Hinter diesen drei Buchstaben verbirgt sich die alle fünf Jahre fällige Schiffsuntersuchungskommission, sprich der Schiffs-TÜV. Vorarbeiten wie das Streichen des Fahrgastschiffs erledigt der Kapitän natürlich selbst.

Sowie das Fahrgastschiff „Bremen“ gehört auch die MS „Stadt Verden“ zur Flotte Weser mit Sitz in Nienburg. Alexander Krause ist mit seinen 26-Lenzen nicht nur einer der jüngsten Schiffsführer der gesamten Flotte („Es gibt noch einen jüngeren Aushilfskapitän“), sondern auch der einzige mit einem Patent für die Unterweser. Auf diesem Abschnitt des Flusses gilt schließlich schon die Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung. Susanne Grundmann schippert allerdings im Herbst nicht so gerne über die Unterweser. „Alles bewegt sich – ich komme mir dann immer vor wie auf einem Delfin“, gesteht sie.

Gut, nach Vegesack und darüber hinaus geht es für die „Stadt Verden“ eigentlich auch eher selten. Meistens ist das Schiff in Richtung Bremen oder eben in der Gegenrichtung nach Hoya/Nienburg unterwegs. Es muss nicht immer gleich eine Kreuzfahrt über die Weltmeere sein, ein Trip vor der eigenen Haustür – auf Aller und Weser – tut es schließlich auch, findet Binnenschiffer Krause.