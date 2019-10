Da war die Welt noch in Ordnung: Enno Hempel, Imke Sievers und Angelika Revermann bei der Präsentation der Stallgasse 2017. (Björn Hake)

Klappern gehört zum Handwerk oder anders ausgedrückt: Ohne Werbung läuft es nicht. Dass es Reklame nun einmal nicht zum Nulltarif gibt, ist auch den Mitgliedern des Verdener Ausschusses für Stadtentwicklung klar. Während der jüngsten Sitzung am Dienstagabend haben die Fachpolitiker ganz schön in der Zwickmühle gesessen – auf der einen Seite wollen sie Geld einsparen, auf der anderen Seite aber das Stadtmarketing für das Jahr 2020 auch finanziell angemessen ausstatten. Vor dem Hintergrund der Haushaltsdisziplin wurde die Beschlussempfehlung zum Thema Stallgasse deswegen erst einmal vertagt. Bedeutet: Der Kaufmännische Verein muss nachbessern und ein neues Konzept für eine abgespeckte Version der Stallgasse vorlegen. Grünes Licht hat das Gremium hingegen für ein Fahrradfestival sowie die Fortsetzung der im Jahr 2016 gestarteten Marketingkampagne für die Verdener Innenstadt gegeben.

Zuschuss beantragt

Im September hatte die Verdener Kaufmannschaft einen städtischen Zuschuss in Höhe von rund 28 000 Euro für die Ausrichtung der nächsten Stallgasse beantragt. Als Termin wurde der 7. August 2020 angesetzt – parallel zum Internationalen Dressur- und Springfestival. Die beantragte Summe setzt sich unter anderem aus den Personalkosten für Organisatorin Imke Sievers, dem Honorar für die Künstler sowie Deko-Material zusammen. Darüber hinaus fallen noch einmal 10 000 Euro für Unterstützungsleistungen des Betriebshofes an. Der Kaufmännische Verein selbst will sich mit 2000 Euro an der Stallgasse 2020 beteiligen und kalkuliert mit Einnahmen im Wert von 1200 Euro aus den Standgebühren. Zum Vergleich: 2017 hatten die Kaufleute noch Eigenmittel in Höhe von 7250 Euro eingebracht.

Weil der Antrag den Rahmen der Förderrichtlinien zur Attraktivitätssteigerung der Verdener Innenstadt (maximal 15 000 Euro) deutlich sprengt, entbrannte darüber dementsprechend eine lebhafte Diskussion im Fachausschuss. „Der städtische Anteil wird immer mehr und der Eigenteil immer weniger“, monierte der Liberale Henning Wittboldt-Müller. Auch Sozialdemokratin Karin Hanschmann weiß um den imageprägenden Stellenwert der Stallgasse, klagte aber ebenfalls über die hohen Kosten, zumal die mehrstündige Veranstaltung nicht umsatzsteigernd für den Verdener Einzelhandel sei. „Ein anderer Ansatz muss her, ich wünsche mir ein neues Konzept“, betonte sie.

Kaum Mitglieder in der Fußgängerzone

Ihr Parteifreund Carsten Hauschild regte an, die Stallgasse mit Verdener Künstlern und Tieren statt mit externen zu bestücken. Das eigentliche Problem sei, dass der Kaufmännische Verein kaum noch Mitglieder in der Fußgängerzone habe, „das kann man nicht auf die Stadt abwälzen“. Christdemokrat Lars Brennecke haderte im Ausschuss am meisten mit sich: „Ich habe das Gefühl, dass man den Bürgern mit der Stallgasse eine tolle Veranstaltung wegnimmt.“ Auch der Beirat Stadtmarketing, der allerdings nicht für die Organisation von Veranstaltungen zuständig ist, begrüßt laut Stadtmarketing-Chefin Angelika Revermann eine Neuauflage der Stallgasse.

Ursprüngliche Intention der Stallgasse war es einmal, auch Menschen abseits des Turniergeländes für das für Verden doch so wichtige Thema Pferd zu begeisterten. Nach dem Wechsel der langjährigen Organisatorin Imke Sievers nach Wildeshausen lag die beliebte Familienveranstaltung erst einmal auf Eis. Droht ihr nun etwa aus Kostengründen das endgültige Aus? „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, sagte Harald Nienaber, Vorsitzender des Kaufmännischen Vereins zu Verden. Er kündigte an, mit Imke Sievers Gespräche zwecks eines neuen Konzeptes zu führen. „Die Stallgasse ist eine tolle Angelegenheit für das Image der Stadt“, erklärte er auf Nachfrage.

Marketingkampagne wieder Thema

Die 2016 gestartete Marketingkampagne für die Verdener City geriet aufgrund der Kritik aus dem Beirat, wegen dem Rathaus-Brand und fehlenden Personalressourcen ins Stocken. Nach dem Willen des Ausschusses soll die großflächige Kampagne nun wiederbelebt werden. Dafür sollen jährlich 20 000 Euro in das Budget für das Stadtmarketing eingestellt werden. Die damaligen Plakate mit Aufschriften wie „Unsere Champs-Élysées“ oder „Unser Bella Italia“ stießen bei Ausschussmitglied Michael Otten (SPD) auf Kritik. Er wünschte sich diesbezüglich mehr „Authentizität“, regte an, statt auf „austauschbare Fotomodelle“ doch lieber auf echte Verdener zu setzen.

Auf Antrag der Grünen soll Verden 2020 zum ersten Mal am sogenannten Stadtradeln, einer Kampagne des Klimabündnisses, teilnehmen. Als Auftaktveranstaltung ist dafür ein innerstädtisches Fahrradfest geplant.