Leon und Luias Dobias haben eine große Hilfsbereitschaft erfahren, sodass der Betrieb ihrer Lasertag-Arena wohl gesichert ist. (Björn Hake)

Als Leon Dobias vor knapp einem Jahr „Leons Lasertag“, eine moderne Lasertag-Arena auf über 450 Quadratmetern Spielfläche, an der Bernhard-Warnecke-Straße 5 in Verden eröffnete, sah er mit viel Zuversicht in die Zukunft. Die Corona-Pandemie und der damit verbundene Lockdown haben dem 25-jährigen Betreiber aber einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Das aus den Vereinigten Staaten stammende Actionspiel wird in abgedunkelten Räumen, die mit Hindernissen und labyrinthartigen Verstecken ausgestattet sind, gespielt. Sphärische Musik, grelle Bilder und Nebel sorgen dabei für zusätzliche Action. Nach Spaß ist Leon Dobias aber momentan nicht wirklich zumute.

Denn von finanziellen Problemen gebeutelt, richtete er sich mit einem emotionalen Video über Facebook an seine Follower. „Die letzten Monate und Wochen sind mir unwahrscheinlich an die Kraft und Ausdauer gegangen. Es ist einfach eine richtig unangenehme Situation“, sagt Dobias in seinem Video und macht gleichzeitig deutlich, wie schwer es um seine Lasertag-Halle steht: „Wir befinden uns bei einem Schaden in fünfstelliger Höhe. Aktuell haben wir keine Ahnung, wie wir das hier alles bewältigen sollen.“

Hohe Spendenbereitschaft

Tatsächlich geht er in dem Video so weit, dass er seine Follower über die sozialen Netzwerke bittet, ihn finanziell mit Spenden zu unterstützen. Mit dem gewaltigen Ausmaß der damit verbundenen Anteilnahme hatte er dann aber nicht gerechnet. Denn das Video wurde innerhalb von vier Wochen über 30 000 Mal angeklickt. Dabei kam eine Spendensumme von rund 15 000 Euro zusammen. „Alle Erwartungen wurden definitiv übertroffen. Ich bin unendlich dankbar“, betont der gelernte Maurer.

Zu den Spendern gehören aber nicht nur Kunden und Freunde. Auch Verdener Geschäfte und Unternehmen drückten mit höheren Spendensummen ihre Solidarität zu Leon Dobias aus. Eine Privatperson spendete sogar knapp 6000 Euro. „Da kann man wirklich nur von Herzen Danke sagen. Der Zusammenhalt in Verden ist einfach überwältigend“, findet Dobias.

Wie es nun in den kommenden Wochen für den 25-Jährigen und seine Lasertag-Halle weitergehen wird, ist noch unklar. Sicher ist nur, dass die riesige Anteilnahme die Situation verbessert hat. So konnte er sich beispielsweise auch mit den Hallenvermietern an einen Tisch setzen und eine Senkung des Mietpreises bewirken. Für den werdenden Vater ist das keineswegs selbstverständlich: „Unser ehrliches Video ist selbst bei unseren Vermietern gut angekommen. Ich kann nur sagen, dass sie sehr viel Verständnis gezeigt haben und wir gute Gespräche geführt haben, was inmitten der Pandemie wirklich außergewöhnlich ist.“

Treffpunkt für Kids und Jugendliche

Aktuell sieht Dobias gemeinsam mit seiner Frau Licht am Ende des Tunnels. Zwar konnten sie die Mietschulden noch nicht komplett begleichen, doch ein Anfang ist mit den eingegangenen Spenden gemacht. „Wir werden aller Voraussicht nach mit zwei blauen Augen davon kommen“, sagt Dobias erleichtert.

Mit dem wahrscheinlichen Erhalt von Leons Lasertag sieht der Inhaber auch eine Chance für die Verdener Jugend: „Bei einer Schließung würde es hier lange Gesichter geben. Verden ist, was die Angebote für Kinder und Jugendliche betrifft, praktisch ausgestorben. Wir können den Kids in der Halle wenigstens ein Treffpunkt bieten.“

Kein gutes Haar lässt Dobias an Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann, der seiner Meinung nach wenig Interesse an den durch Corona gebeutelten Unternehmen gezeigt habe. Diese Kritik weist Brockmann zurück: „Wir als Stadt Verden sind natürlich interessiert daran, zu wissen, wie es um die einzelnen Betriebe steht und wo wir gegebenenfalls helfen können. Deswegen haben wir direkt nach Ausbruch der Pandemie Kontakte und Beratungen hergestellt. Das wahrgenommene Desinteresse kann ich nicht nachvollziehen.“