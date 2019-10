Zu den Tieren, die während der Podiumsdiskussion gewürdigt werden, gehört Pit, das Holzrückepferd. (Stertenbrink)

Die aktuelle Sonderausstellung im Deutschen Pferdemuseum in Verden beschäftigt sich mit der Frage nach dem „perfekten Pferd“. Anhand von Gemälden, Graphiken, Skulpturen und historischen Büchern erläutert sie, wie und zu welchem Zweck die Menschen von der Antike bis zur heutigen Zeit immer wieder Kriterien zur Beurteilung von Pferden gesucht und gefunden haben. Zudem zeigt sie auf, dass auch die Pferdewelt von Moden, Trends und Schönheitsidealen beeinflusst ist. Im Zuge eines Podiumsgesprächs am kommenden Mittwoch, 16. Oktober, im Deutschen Pferdemuseum am Holzmarkt, Verden, stellen einige Persönlichkeiten ihre Lieblingspferde vor.

Aufruf gestartet

Für die Sonderausstellung hat das Museumsteam einen Aufruf gestartet und Hobbyreiter und Reiterinnen, Züchter und (teils prominente) Pferdefreunde und Sportler nach ihren persönlichen Lieblingspferden gefragt. Die zahlreichen Einsendungen bilden nun einen eigenen Bereich in der Ausstellung, in dem die Geschichten und Erlebnisse von Menschen und ihren Pferden unterschiedlichster Rassen, Farben, Staturen, Charaktere und Verwendungen erzählt werden.

Auf der Podiumsdiskussion am Mittwoch sind Kurzgeschichten zu hören über das stattliche Polizeipferd Thor, den wunderschönen Berberhengst Raisulih, das einfühlsame Holzrückepferd Pit und Spitzenspringpferd Esprit FRH. Erzählt werden sie von Menschen, die diese besonderen Pferde, über viele Jahre begleitet haben: Norbert Rabe, ehemaliger Leiter der Polizeireiterstaffel Hannover, Christin Krischke von der Fürstlichen Hofreitschule Bückeburg, Elmar Stertenbrink, Betreiber eines Forstbetriebs und einer Fuhrhalterei, sowie Springreiter Lars Nieberg. Moderiert wird die Veranstaltung vom Pferdefachmann Enno Hempel.

Die Zuhörer und Zuhörerinnen erwartet ein abwechslungsreicher Abend, an dem Pferde verschiedenster Sparten und Einsatzgebiete und ihre Besitzer aufeinandertreffen und miteinander über ihre Lieblinge sprechen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Ausbildung, im Umgang und im Miteinander mit ihrem Partner erläutern. So trifft Springpferd Esprit FRH, der Hochleistungssportler, auf das kraftvolle Holzrückepferd Pit, der laut seines Besitzers aufgrund seiner unfassbaren Körperkontrolle oftmals den Eindruck erweckt, als könne er auf einem Seil tanzen. Polizeipferd Thor, der sich trotz körperlicher Mängel zum Führungspferd in der Polizeireiterstaffel entwickelte, begegnet dem hochtalentierten Grandseigneur der Hofreitschule Bückeburg, Raisulih, der laut seiner Ausbilderin „alles kann, außer Stricken und Steno“.

Züchterische Selektion

Die Domestizierung des Pferdes dürfte vor etwa 5000 Jahren im heutigen Kasachstan begonnen haben. Seither lässt der Mensch nicht nach, durch züchterische Selektion aktiv in die Entwicklung einzugreifen. Die gezielte Zucht und Nutzung der Tiere zog unweigerlich die stete Suche nach passenden Beurteilungsmethoden nach sich. Anhand von Gemälden, Grafiken, Zeichnungen, Skulpturen, Fotografien und Büchern veranschaulicht die Ausstellung im Pferdemuseum die abwechslungsreiche Geschichte der Beurteilung von Pferden. Die vielfältigen Methoden und subjektiven Kriterien spiegeln jeweils den Geist ihrer Zeit wider. Gleichzeitig wird gezeigt, wie temporäre Schönheitsideale zustande gekommen sind und welche Anforderungen den – menschlichen – Maßstäben zugrunde lagen beziehungsweise liegen. Die Pferdebeurteilung hilft bis heute bei der Auswahl von Pferden für unterschiedliche Zwecke.

Pferde sind hierzulande mittlerweile vor allem Sport- und Freizeitpartner. Ihre einst besondere Bedeutung in der Landwirtschaft und im Militär haben sie längst eingebüßt. „Die verschiedenen Nutzungen erforderten unterschiedliche Anforderungen an Körperbau und Temperament“, heißt es im Flyer zur Ausstellung. Schon seit der Antike seien „unzählige Ratgeber mit Theorien und Maßstäben zur Pferdebeurteilung“ entstanden. „Beeinflusst von Entwicklungen in Humanmedizin und Technik“, habe sich die Beurteilungslehre immer wieder gewandelt.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten sind an der Abendkasse für zehn Euro pro Person erhältlich (Museumseintritt inklusive). Mitglieder des Deutschen Pferdemuseums und PMs der Deutschen Reiterlichen Vereinigung zahlen einen ermäßigten Eintrittspreis von acht Euro pro Person. Es besteht die Möglichkeit, sich im Vorfeld telefonisch unter 0 42 31/ 80 71 40 für die Veranstaltung anzumelden und sich so einen Sitzplatz reservieren zu lassen.