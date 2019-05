Eine alte Bekannte kehrt zurück: Insa Reichwein war mit ihrer Band Pinski schon einmal beim Hallo-Verden-Festival. (FR)

Gutes tun und Spaß dabei haben, das sollen die Besucher des Qverbeatz-Live-Festivals am Sonnabend, 18. Mai. Das wartet mit zehn Bands auf, die fast jeden Geschmack bedienen sollen. Von Hardrock auf Plattdeutsch bis zu fröhlichem Pop sei für jeden das passende dabei, sind die Macher überzeugt. Der Gewinn des Tages soll für soziale Zwecke gespendet werden. Hinter dem Event steht die Initiative „Pfand auf's Herz“, die Leergut sammelt und den Erlös ebenfalls spendet.

Hinter dem Festival steht einer, der schon eine ähnliche Veranstaltung in der Allerstadt etabliert hat. „Das Hallo-Verden-Festival ist mein Baby“, erzählt Ulf Hennig. Allerdings sei das Qverbeatz Live ein ganz anderes Konzept. Denn während die große Schwester mit bundesweit bekannten Namen lockt, besinnt man sich beim Qverbeatz Live auf regional bekannte Künstler. Dass es ihnen im Vergleich zu den Haupt-Acts des Hallo-Verden-Festivals an Prominenz mangelt, sagt allerdings nichts über ihre klanglichen Qualitäten aus. Jede Band soll mit bestem Sound erklingen. Beide Veranstaltungen haben jedoch eines gemeinsam: den Ort des Geschehens. Denn auch das Qverbeatz Live findet in der Verdener Stadthalle statt. „Das ist natürlich der größte Kostenfaktor“, räumt Hennig ein.

„Wir suchen bewusst den persönlichen Bezug zu den Musikern“, sagt Hennig. Für die Organisation hat er sich Mitstreiter gesucht und in Sandra Bysäth und Lara Cannistra gefunden. Gemeinsam hat das Dreiergespann ein prall gefülltes Programm zusammengestellt. Den Anfang machen am Nachmittag vornehmlich Nachwuchsmusiker. „Sie sollen auch einmal die Möglichkeit haben, auf einer großen Bühne zu stehen“, findet Hennig. Los geht es um 15 Uhr.

Die Abendstunden gehören dann den Profis. Zu denen zählt beispielsweise die Coverband Impuls mit Frontfrau Conny Fritsch. Die begnügt sich übrigens nicht nur damit, mit ihrer Band auf der Bühne zu stehen, sie hat zusätzlich auch einen Solo-Auftritt zugesagt. „Für uns ist das natürlich eine Ehre“, betont der Chef-Organisator. Impuls sind eine Top-40-Band, die im Landkreis Verden bereits einigen bekannt ist.

Ein Wiedersehen gibt es für viele auch mit Pinski. Die Band brachte bereits beim Hallo-Verden-Festival Progressive Rock auf die Bühne. Besonderes Merkmal: der ausdrucksstarke Gesang der Frontfrau Insa Reichwein.

Darüber hinaus dürfen sich die Festivalbesucher auf die Highway Kings freuen. „Die sind etwas für die ältere Generation“, wertet Hennig. Die Formation aus Osterholz-Scharmbeck wandelt auf den Spuren von Größen wie Bruce Springsteen und Tom Petty. „Sänger Dean Collins und seine Band sind ein Garant für qualitativ hochwertige Musik“, betont Hennig.

Songs auf Plattdeutsch hält die Band Rockwark bereit. Der Name deutet es schon an, beim Auftritt des Dreiergespanns wird gerockt. Plattdeutsche Texte und Frauengesang verschmelzen bei ihnen mit Streichermusik zu Hardrock.

Seichtere Klänge gibt es hingegen beim Auftritt von Tenski. „Das ist ein sehr warmherzige Mensch“, schwärmt Hennig von dem Liedermacher mit deutsch-thailändischen Wurzeln. Mit seiner Band – damals noch unter dem Namen „Pad und die Waschbärenbande“ – hat der Sänger 2017 in Bremen den Local Heroes Wettbewerb des Bundeslandes Bremen gewonnen.

Als hoffnungsvolle junge Nachwuchsmusiker mit einiger Bühnenerfahrung laden im Laufe des Tages Meilentaucher zum Tanzen ein. Die einstige Schülerband macht schon seit zehn Jahren gemeinsam Musik und steht inzwischen auch öfter auf größeren Bühnen. Pop-Rock ist ihr Metier. Das Warm-Up bestreiten untere anderem das Jugendorchester der Vielharmonie Kirchlinteln, die Bysäth-Musicband sowie das Saxofon-Ensemble des Verdener Domgymnasiums. Ergänzend zum musikalischen Programm gibt es Aktions- und Infostände.

Karten sind im Vorverkauf bei Eventim für 24 Euro erhältlich. Schüler und Studenten zahlen 17 Euro. An der Tageskasse müssen Interessierte 29 Euro investieren. Der finanzielle Überschuss wird an Institutionen und Projekte zur Unterstützung schwerstkranker Kinder, Erwachsener und deren Angehörigen gespendet. Eine weitere Gelegenheit, an die Tickets zu kommen, gibt es beim verkaufsoffenen Sonntag, 5. Mai. Beim Spielwarenladen Witte in der Verdener Fußgängerzone werden Karten verkauft und verlost. Am Stand werden auf Pfandspenden entgegengenommen.