So oder so ähnlich könnte die sogenannte Stadtkante Verdens an der Aller einmal aussehen. Allerdings sind bis dahin noch einige Schwierigkeiten zu bewältigen. (FR)

Dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Verden steht nicht nur wegen des ersten Fehlbetrags im Wirtschaftsplan seit der Gründung 1996 ein schwieriges Jahr bevor. Wie berichtet, muss das kommunale Unternehmen auch nach Jahren voraussichtlich wieder einen Kredit aufnehmen, um die zahlreichen Investitionen finanzieren zu können. Wie Steuerberater Manfred Hengelbrock im jüngsten Betriebsausschuss darstellte, werden alleine 5,5 Millionen Euro in die Verdener Kläranlage investiert. Insgesamt beträgt die Investitionssumme in die Infrastruktur im nächsten Jahr laut Wirtschaftsplan 9,4 Millionen Euro.

Auf der Kläranlage ist vorgesehen, ein Schlammsilo als sogenannten Schubbodenbehälter mit entsprechender Fördertechnik für entwässerten Schlamm zu errichten, um kontinuierlich Lkw damit beladen zu können. Da dieser räumlich nur auf der Fläche der vorhandenen Schlammlagertanks (Speicher für Flüssigschlamm) errichtet werden kann, ist hier ebenfalls eine Erneuerung der abgängigen Behälter in kompakter Bauform vorgesehen. Das Projekt beinhaltet zudem die aus dem ersten Bauabschnitt zurückgestellte Erneuerung der Schlammfördertechnik in die Lagerhalle.

Verlagerung des Brunnens

Ebenso ist in diesem Projekt eine Verlagerung des vorhandenen Brunnens vorgesehen. Des Weiteren werden die Fahrwege auf der Kläranlage verbessert. Durch eine Verlagerung von Verkehrsflächen soll der im Zuge des Projektes Kläranlage 2030 vorgesehene, verdichtete Baubereich von regelmäßigem Verkehr freigehalten werden. Das Projekt ist für die zweite Hälfte des Jahres 2021 geplant. Anfang 2021 soll der Stadtrat dafür den Sachbeschluss fassen.

Ebenfalls auf der Kläranlage ist ein Neubau des Faulbehälters erforderlich. Die Planung für die Neuerrichtung wurde in 2019 bereits in Angriff genommen. Die in Ansatz gebrachten Mittel von 600 000 Euro stellen nach Angaben des Eigenbetriebs eine Teilsumme der erforderlichen Planungskosten dar. Bestandteil des Projektes ist ebenfalls der Neubau einer Energiezentrale (Mittelspannung, Niederspannung, Heizung, Wärmenutzung) als Erweiterung des bestehenden Blockheizkraftwerk-Gebäudes. Die Planungskosten für 2021 beinhalten die Kosten für die weiterführende Planung bis zur Vorbereitung der Vergabe. Die Gesamtkosten sind auf Basis einer Kostenannahme mit rund 15 Millionen Euro veranschlagt. Auch hierfür wird 2021 ein Sachbeschluss notwendig. Für die Folgejahre sind Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt einzustellen: für 2022: fünf Millionen Euro, für 2023: 8,9 Millionen Euro und für 2024: 500 000 Euro. Dazu kommen auf der Kläranlage zahlreiche kleinere Investitionen, etwa die Verbesserung der Netzwerkinfrastruktur (840 000 Euro), die Erneuerung der Zentralanlage (193 000 Euro), einer Warmlagerhalle (330 000 Euro) sowie der Sandwaschanlage (75 000 Euro), um nur einige zu nennen.

Ein zentrales wasserwirtschaftliches Projekt im Zuge des Großprojekts Stadtkante stellt der Lückenschluss Reeperbahn mit Regenklärbecken, Ablaufleitung/Einleitbauwerk Aller und Kanalbau dar und soll nach derzeitiger Planung ab dem Jahr 2021 umgesetzt werden. Die Gesamtkosten sind mit etwa 5,5 Millionen veranschlagt, wovon 1,5 Millionen Euro für 2021 eingeplant sind.