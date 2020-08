Zahlreiche Wehren waren am Löscheinsatz beteiligt. (Christian Butt)

Am Brammer Weg in der Gemeinde Kirchlinteln ist am späten Mittwochnachmittag ein Mähdrescher in Flammen aufgegangen. Als die Feuerwehren auf dem Feld eintrafen, stand das Gerät bereits lichterloh in Flammen. Die Qualmwolke war kilometerweit zu sehen. Außerdem brannte ein Teil des Feldes.

Unter schwerem Atemschutz löschten die Blauröcke die Maschine. Dabei kam auch Schaum zum Einsatz, um den Motor und die Technik im Inneren zu kühlen. Um ausreichend Wasser an der unwegsamen Einsatzstelle hinter einem kleinen Wäldchen zu haben, richtete die Einsatzleitung einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen ein.

Unterstützung erhielten die Brandschützer von örtlichen Landwirten. Damit sich der Brand nicht weiter ausdehnen konnte, pflügten sie das Feld um. Um letzte Glutnester einzudämmen, wässerten die Bauern die Umgebung mit Güllefässern, die zuvor mit Wasser gefüllt wurden.

Wieso das landwirtschaftliche Gerät plötzlich in Flammen stand, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt. Glück im Unglück hatte hingegen der Fahrer: Er konnte sich noch selbst aus dem brennenden Fahrzeug befreien und blieb unverletzt.

An dem Löscheinsatz am Brammer Weg waren zahlreiche Feuerwehren beteiligt.