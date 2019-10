Entgleiste im April im Magic Park: Die Achterbahn "Eiserne Schlange": Am 3. Oktober nimmt sie nun wieder Fahrt auf. (Nonstopnews)

Nachdem im April dieses Jahres im Verdener Magic Park eine Achterbahn entgleist ist, war diese aus dem Verkehr gezogen worden. Am Donnerstag wird die "Eiserne Schlange" nun wieder Fahrt aufnehmen. Das teilte der Park in einer Pressemitteilung mit. Demnach wurde die Familienachterbahn vom TÜV Nord Essen und der Bauaufsichtsbehörde in Verden wieder für den Betrieb freigegeben. Die Hintergründe des Unfalls nannte der Betreiber nicht. Geschäftsführer Thomas Lewandrowski sprach damals gegenüber unserer Zeitung von „einem Defekt an einem der Wagen“. Das Fahrgeschäft wurde nach Aussage von Lewandrowski eine Woche vor Inbetriebnahme vom TÜV abgenommen. „Die Ergebnisse werden anschließend üblicherweise an die Bauaufsicht weitergeleitet“, teilte der Geschäftsführer damals weiter mit.

Ausgerechnet am Eröffnungswochenende war es im April im Magic Park zu einer Pannenserie gekommen. Neben der Entgleisung der Achterbahn brach noch eine Hüpfburg zusammen und Familien steckten in einer weiteren Bahn fest. Einen Tag später verletzte sich ein Mitarbeiter bei einem Unfall im Park schwer. Die Vorfälle lösten einen regelrechten Shitstorm in den sozialen Netzwerken aus.

Am 27. Oktober schließt der Magic Park für diese Saison. Anlässlich der Wiedereröffnung der Bahn erhalten Kinder bis 12 Jahre, die den Park vom 3. bis zum 6. Oktober besuchen, jeweils eine Freikarte für die Saison im kommenden Jahr. (haf)