Der Geschäftsführer des Magic Parks, Thomas Lewandrowski, erlebt gerade stürmische Zeiten. Mit Ritter Rost als Werbeträger will er den Freizeitpark neu positionieren. (Björn Hake)

Eigentlich hätte alles so schön werden sollen. Der Verdener Magic Park hat gerade die Lizenzrechte für die beliebte Kinderfigur Ritter Rost erhalten und mit der Nägel fressenden Registrierkasse einen echten Sympathieträger als Maskottchen gewonnen. Doch die Pannenserie am Wochenende hat den Parkbetreibern den Saisonstart gehörig vermasselt. Nachdem dort am Sonnabend eine zuvor gerade vom Tüv überprüfte Achterbahn entgleist ist, kam es tags darauf zu einem Arbeitsunfall bei den Wartungsarbeiten. Nach Polizeiangaben wurde der 60-jährige technische Leiter dabei von der außer Betrieb genommenen Bahn erfasst und schwer verletzt. „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut“, teilte der Geschäftsführer des traditionsreichen Verdener Freizeitparks, Thomas Lewandrowski, am Mittwoch mit. Polizeisprecherin Imke Burhop zufolge deuten die ersten Ermittlungsergebnisse auf „menschliches Fehlverhalten“ hin.

Über den Park ist seit den Vorfällen vom Wochenende ein regelrechter „Shitstorm“ hereingebrochen, der von der Boulevard-Presse sogar noch geschürt wurde. „Dabei hat das eine überhaupt nichts mit dem anderen zu tun“, betonte Lewandrowski und berief sich auf eine Verkettung unglücklicher Umstände. Von Eltern, die ihre Kinder aus den Gondeln geworfen haben sollen, war in den sozialen Netzwerken unter anderem zu lesen. Einer, der die Achterbahn-Panne am Sonnabend hautnah miterlebt hat, ist Michael Curras-Varela. „Wir haben an diesem Nachmittag mit unseren Kindern spontan einen Kurzausflug nach Verden gemacht“, erzählte er. Und weiter: „Plötzlich hat es begonnen, zu rattern und zu knallen.“ Beim Erreichen des tiefsten Punktes, ungefähr einen Meter über dem Boden, habe er seine Tochter dann aus dem Fahrgeschäft befreit. „Meine Kinder werden nie wieder Achterbahn fahren“, berichtete der Familienvater von diesem Schockerlebnis. Obwohl ihm der Eintritt erstattet wurde, werden Ritter Rost und seine Freunde Michael Curras-Varela wohl so schnell nicht wieder im Verdener Magic Park begrüßen.

Zwischenfälle mit der Hüpfburg, der Drachenbahn sowie der Schiffsschaukel runden die Pannenserie bei der Saisoneröffnung ab.

Die Achterbahn, Eiserne Schlange genannt, wurde inzwischen aus dem Verkehr gezogen und wird derzeit im Auftrag des Tüv von einer Spezialfirma untersucht. Bis die Mängel behoben sind und das Fahrgeschäft erneut vom technischen Überwachungsverein abgenommen wird, hat die Stadt Verden in ihrer Funktion als Bauaufsicht eine sogenannte Nutzungsuntersagung ausgesprochen. Der Geschäftsführer des Ritter Rost Magic Parks geht davon aus, dass die Eiserne Schlange mindestens fünf bis sechs Wochen nicht mehr fahrbereit sein wird.

Tüv hüllt sich in Schweigen

Der Tüv Nord wollte sich auf Nachfrage dieser Zeitung nicht dazu äußern, wie eine gerade zuvor überprüfte Achterbahn plötzlich entgleisen konnte. Fahrgeschäfte wie Achterbahnen laufen im Fachjargon übrigens unter dem Begriff „Fliegende Bauten“. Auch aus dem zuständigen staatlichen Gewerbeaufsichtsamt in Celle gab es bislang noch keine Stellungnahme. „Es dauert in der Regel mehre Monate, bis uns die Ergebnisse vom Tüv vorliegen“, erläuterte Birgit Koröde, der die städtische Bauaufsicht als Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung unterstellt ist. Die Achterbahn im Magic Park wird ihrer Aussage nach einmal jährlich, und zwar immer vor Saisonstart, vom technischen Überwachungsverein überprüft. Als Bauaufsichtsbehörde ist es folglich die Aufgabe der Stadt, mögliche Gefahren abzuwehren, sprich die Nutzung zu untersagen, bis etwaige Mängel behoben sind.

Geschäftsführer Thomas Lewandrowski hat sich für den missglückten Saisonstart bereits mehrfach öffentlich entschuldigt und gebetsmühlenartig wiederholt, dass die Sicherheit im Park stets an oberster Stelle stehe. Ob es tatsächlich zu einem Besucherrückgang im Park komme, werde sich dann spätestens in den Osterferien zeigen.

Nächste Woche will er jedenfalls erst einmal bei einem bereits vor längerer Zeit anberaumten Pressetermin für „den rostigen Spaß für die ganze Familie“ werben. Auch Ritter Rost wird dann wieder mit von der Partie sein – die Figur, die eigentlich Werbeträger der Zukunft für den traditionsreichen Verdener Freizeitpark werden sollte.