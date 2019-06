Freuen sich auf das Fest: Aike-Simone Ensink (v.l.), Björn Dopmann, Rainer Thomsen, Uschi Donner, Iris Tellermann und Käse-Alfons aus Holland. (Sebi Berens)

Nirgendwo wird das Matjesfest schöner begangen als in Verden. Davon ist jedenfalls Ursula (Uschi) Donner überzeugt. Und die muss es ja schließlich wissen, feiert sie doch in der kommenden Woche gleich vier Matjesfeste. Neben Verden versorgt sie die Marktbesucher auch noch in Hoya, Twistringen und Bremen-Osterholz mit dem „Marzipan des Meeres“. Das verfügt ihrer Ansicht nach in diesem Jahr über eine ganz besonders gute Qualität. Käse-Alfons, waschechter Niederländer und Verdener Marktbeschicker, kann seiner Wagennachbarin Uschi Donner jedenfalls nur beipflichten. Wer sich auch von der Qualität des Holland-Imports überzeugen will, kann dies beim Matjesfest am Sonnabend, 29. Juni, auf dem Verdener Rathausvorplatz tun. Zwischen 10 und 18 Uhr wird dort der Fisch wie immer gebührend gefeiert.

Nachdem das einzige Verdener Fischgeschäft, Fisch Bremer, für immer seine Pforten geschlossen hat, hat Ursula Donner die Matjes-Tradition in der Allerstadt langsam wieder aufleben lassen. „Ich bin ganz klein angefangen“, erzählt die Fischhändlerin aus Lohne im Oldenburgischen Münsterland stolz. Ein Jahr später hatte sie schon den Kaufmännischen Verein zu Verden als Kooperationspartner mit im Boot. 2019 geht bereits das vierte Matjesfest im großen Stil über die Bühne und zwar mit insgesamt drei Fischkombüsen und zwei Shantychören (Bremen und Cuxhaven). Außerdem geht „Küstenkind“ Tina Härtel mit ihrem musikalischen Programm in Verden vor Anker. Shanties, früher reine Arbeiterlieder, vermitteln heute einen Hauch von Fernweh. Sie erzählen vom rauen Leben an Bord, den Gefahren auf See und den oftmals sehr starken emotionalen Bindungen der Seeleute an ihre Heimat. Björn Dopmann (E-Center) tischt beim Fest nicht nur Matjes, Matjessalat, Fischbrötchen und Ofenkartoffeln auf, sondern bringt am Glücksrad auch jede Menge Preise unter das Volk. Was passt besser zum „Marzipan des Meeres“ als ein kühler Weißwein, egal, ob pur oder mit Wasser als Schorle verdünnt. Rainer Thomsen (Das Bootshaus) und sein Bierwagen gehören jedenfalls zu den „Urgesteinen“ beim Verdener Matjesfest. Für die maritime Deko zeichnet dagegen Verdens Blumenfee Iris Tellermann verantwortlich. Mit Fischernetzen, meerblauen Windlichtern, Bötchen und Seesternen verwandelt sie Verdens gute Stube in einen holländischen Fischmarkt.

Um halb Vier in Lohne

Für die beiden Organisatorinnen Aike-Simone Ensink und Claudia Bergmann gehört ein zünftiges Matjesfest zu Verden wie der Dom und die Pferde auf den Allerwiesen. „Maritimes Flair prägt zu großen Teilen den Charakter unserer Stadt“, sagen die Frauen und führen die Häfen, den Ruderverein, den Wassersportverein und die alljährlich stattfindende Hochwasser-Rallye als Beispiele an. Die Fahrgastschifffahrt der Flotten Weser, die Marinekameradschaft, den Verdener Shantychor und Störtebekers Vermächtnis natürlich nicht zu vergessen. Stimmt, Verdens Lage an der Aller, unmittelbar vor deren Mündung in die Weser, ist natürlich das beste Beispiel für das maritime Flair der Dom- und Hippostadt.

In Holland, der Heimat von Käse-Alfons, werden die ersten Matjes der Saison übrigens als „Nieuwe“ bezeichnet. Weil sie noch nicht die Geschlechtsreife erreicht haben, verfügen die jungen Heringe über einen relativ hohen Fettgehalt. In Salzlake eingelegt, reifen sie dann für einige Zeit durch fischeigene Enzyme im Fass heran. Außen silbrig, innen rosa – so muss frischer Matjes sein.

Jahr für Jahr verwöhnt Ursula Donner die Verdener nun schon mit Matjes. „Die Nacht ist kurz, die Holländer liefern den frischen Fisch schon immer um halb Vier bei uns zu Hause ab. Aber für unsere Verdener Kunden stehen wir natürlich gerne so früh auf, die sind einfach ein nettes Publikum“, schwärmt Ursula Donner.