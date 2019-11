Nicht nur Weihnachtsschmuck und Volkskunst bietet Gerhard Paepke an, er kümmert sich auch um die Hobbykünstler auf dem Markt. (FOCKE STRANGMANN)

Pünktlich um 15 Uhr ist Ablösung, und Gerhard Paepke betritt seine Bude auf dem Verdener Weihnachtsmarkt durch die Seitentür. Viel los ist am Eröffnungstag vor dem offiziellen Startschuss noch nicht. Also Zeit, um sich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Paepke stellt seine Tasche ab und rückt ein paar Weihnachtskugeln zurecht, die von der Decke seiner Bude hängen. Alle sind entweder aus Thüringen oder aus dem Erzgebirge. Der 70-jährige Rentner betreibt noch eine zweite Bude auf dem Weihnachtsmarkt, die hochwertige Kerzen aller Art im Angebot hat.

Der ehemalige Justizangestellte bei der Staatsanwaltschaft Verden ist aber nicht nur als Händler, sondern auch als „inoffizieller Marktmeister“ für den Verein Veranstaltungen für Verden tätig. Er betreut den Bereich der Kunsthandwerker für den Weihnachtsmarkt und ist damit entscheidend für das Flair der Budengasse verantwortlich. „Die Aufgaben im Verein sind auf mehrere Leute aufgeteilt, und ich stelle das Angebot der Hobbykünstler zusammen“, erklärt der Verdener. Dann teilt er ihnen auf dem Markt den Standplatz zu. „Ich kann natürlich nicht alle Wünsche erfüllen“, sagt Paepke. Schließlich habe er nur vier Wochen pro Standplatz zu vergeben. Zwar dauert der Weihnachtsmarkt bis zum 29. Dezember, die Hobbykünstler bleiben aber nur bis zum 22. Dezember. Wie im vergangenen Jahr bleiben nur die Gastronomiebuden länger. „Nach Weihnachten kauft niemand mehr Kunsthandwerk, das lohnt sich nicht“, begründet der Marktmeister die unterschiedliche Verweildauer.

Bei der Auswahl der Kunsthandwerker bemüht er sich, eine möglichst große Bandbreite und Auswahl für die Besucher zu schaffen. „Es bringt ja nichts, wenn ich drei Holzschnitzer und vier Glasbläser auf dem Markt habe“, erzählt er. Diesmal sei beispielsweise zum ersten Mal ein Imker aus Borstel dabei. Die Kontakte knüpft Paepke bevorzugt über die Vereine, die ihm geeignete Kandidaten vermitteln.

In diesem Jahr sind insgesamt 17 Hobbykünstler mit ihren Produkten auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Mindestens eine Woche lang muss jeder dabeibleiben. In der letzten Woche kommt ein Drechsler mit Holzarbeiten dazu, der auch zum ersten Mal dabei ist. Paepke selbst bleibt die vollen vier Wochen mit seinen Weihnachtsaccessoires aus Thüringen.

Diese Volkskunst bietet er nicht nur auf dem Markt an, sondern seit fast 20 Jahren auch in den heimischen Räumlichkeiten in der Marienstraße 24. Von Montag bis Donnerstag öffnet Paepke jeweils zwischen 17 und 19 Uhr seine Türen. Für ihn und seine Frau sei es eine spontane Idee gewesen, das Geschäft zu eröffnen. „Uns ist damals aufgefallen, dass es kaum Weihnachtskugeln auf unserem Weihnachtsmarkt gab“, erinnert sich Paepke. Das wollten sie ändern und fingen somit an, die ersten Weihnachtsdekorationen aus Thüringen und dem Erzgebirge zu importieren. In der Anfangszeit umfasste das Sortiment nur wenige Figuren und Formen. Von Jahr zu Jahr wuchs das Angebot jedoch kontinuierlich an: Thüringer Christbaumschmuck, Seiffener Räuchermänner, Nussknacker, Weihnachtspyramiden oder Schwibbögen sind nur ein Teil dessen, was Paepke mittlerweile anbietet. Aus dem Stegreif kann er die Größe seines derzeitigen Sortiments nicht beziffern. Das Nachzählen per Hand wäre eine reine Sisyphusarbeit. „Um die 2800 Artikel dürften es jedoch sein“, schätzt er.

Jedes Jahr im Frühjahr fährt der Ladeninhaber ins Erzgebirge und besucht dort seine langjährigen Lieferanten. Seine Waren bezieht er dabei ausschließlich von Familienbetrieben und Manufakturen. „Das hat viele Vorteile“, weiß er. Nicht nur, dass er vor Ort einen Blick auf die Produktion und Fertigung werfen kann. „Manchmal tauscht man sich aus und entwickelt so neue Produktideen", betont er.