Pink und Türkis sind Marlies Engels Lieblingsfarben. Für ihre Bilder greift sie allerdings auch noch tiefer in den Farbtopf. (Björn Hake)

Farbenfroh geht es im Alten Schulhaus Dauelsen zu. Dort zeigt die Langwedlerin Marlies Engel ihre Bilder. Offiziell öffnet die Ausstellung erst am 1. September. Doch bereits in dieser Woche hängte die Künstlerin ihre rund 40 Werke auf.

Marlies Engel hat zwei Lieblingsfarben. Und welche das sind, lässt sich beim Blick auf ihre Bilder schnell bestimmen. Türkis und Pink sind ihre Favoriten und kommen daher besonders gerne zum Einsatz, wenn sie zum Pinsel greift. Seit ihrer Kindheit malt sie. Die Kunst trat früh in ihr Leben. Denn nachdem sie im Bremer Norden zur Welt gekommen war, wuchs sie im Künstlerdorf Worpswede auf. „Da habe ich viele Eindrücke gesammelt“, erinnert sie sich. Unter anderem konnte sie dort den Landschaftsmaler Udo Peters bei seiner Arbeit beobachten.

In Worpswede besuchte sie schon als Kind und Jugendliche verschiedene Ausstellungen. Da der Eintritt frei war, bekam sie oft die Möglichkeit, andere Kunstwerke zu sehen. In der damaligen Bibliothek fragte sie schließlich an, ob sie auch etwas ausstellen könne, und bekam trotz ihres jungen Alters eine Zusage. Bis sie schließlich zur Leinwand griff, vergingen noch einige Jahre. In den 80er-Jahren – als sie schon in Langwedel-Nindorf lebte – machte sie darauf ihre ersten Versuche. Wieder einige Jahre später zeigte sie schließlich ein paar ausgewählte Werke bei der Verdener Kunstbörse. Eine Jury aus drei professionellen Kunstschaffenden entschied, welche Bewerber im Verdener Rathaus ihre Werke zeigen dürfen. Dreimal waren auch Bilder von Engel dabei. Auch an anderen Orten waren ihre Werke schon zu sehen.

Die ältesten Bilder der Ausstellung im Alten Schulhaus dürften jenen, die die Kunstbörsen besucht haben, bekannt vorkommen. Überwiegend handle es sich jedoch um neue Werke, erklärt die Künstlerin, viele stammen sogar aus dem aktuellen Jahr. Ein besonderer Liebling von Engel ist ein großformatiges Werk, das eine Reihe von Frauen, mit langen, dünnen Gliedmaßen und Hälsen sowie kugelrunden Gesichtern zeigt. „Jeder Künstler braucht ein Alleinstellungsmerkmal“, erklärt Engel. Ihres sind die bunten Damen. Gleich mehrere Bilder dieser Art hat sie gefertigt.

Bei anderen Bildern hat sie sich ganz bewusst von anderen Künstlern inspirieren lassen. Eine Reihe von Porträts sind beispielsweise Werken von Paula Modersohn-Becker, die ebenfalls in Worpswede lebte, nachempfunden. Ein klein wenig traurig werde sie sein, wenn die Bilder verkauft werden, räumt Engel ein und sieht es schließlich doch positiv: „Dann ist wieder Platz für etwas Neues.“

Neben leuchtenden Farben erfreut sich Engel auch an Strukturen. Und so trägt sie Schicht um Schicht dazu bei, dass ihre Leinwände keine gleichmäßige Oberfläche mehr haben. Besonders aus der Reihe scheint ein Bild zu tanzen, das dicke Farbspritzer zeigt. Ebenfalls auffällig, weil minimalistisch, sind einzelne Strichmännchen, die auf mit Zeitungstexten beklebten Leinwänden tanzen. Dem Gegenüber stehen Stillleben und Bilder, die mit so vielen Details gefüllt sind, dass sie auf den ersten Blick einem Mosaik gleichen.

Obwohl die Wahl-Langwedlerin mit ihrer Familie in einer ländlichen Gegend lebt und auch gerne in der Natur unterwegs ist, sucht man Landschaftsansichten und Natur auf ihren Bildern vergeblich. Hier und da lässt sich ein Baumstamm mit verzweigten Ästen erkennen, aber das vornehmlich in knalligen Farben. „Ich sehe die Natur ja jeden Tag“, erklärt Marlies Engel, warum sie ihren Anblick nicht auch auf die Leinwand bannt.

Wie damals in der Worpsweder Bücherei geht auch die Ausstellung in Dauelsen auf ihre Eigeninitiative zurück. „Ich bin hier bei einem Spaziergang vorbeigekommen und wusste, dass hier öfter Ausstellungen sind“, erzählt sie. Da habe sie einfach einmal nachgefragt. Offiziell eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 1. September, um 14 Uhr. Bis zum 29. November sind ihre Bilder jeweils mittwochs und sonntags von 14 bis 17 Uhr sowie nach Absprache zu sehen.