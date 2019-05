Hat viel zu tun: Wahl-Koordinator Uwe Grafe muss bis zum 16. Juni die Stichwahl auf die Beine stellen. (Björn Hake)

Uwe Grafe hat wenig Zeit, und für den stellvertretenden Wahlleiter in Verden brechen arbeitsreiche Wochen an. Nicht nur, dass er nach dem Wahlsonntag die Unterlagen für den Landkreis fertigstellen muss. „Wir müssen in drei Wochen eine Stichwahl organisieren und die Maschine wieder hochfahren“, erklärt Grafe. Seit Sonntagabend steht fest, dass Lutz Brockmann (SPD) und Jens Richter (CDU) am Sonntag, 16. Juni, in die Stichwahl müssen, da beide die erforderliche absolute Mehrheit verpasst haben. Laut Grafe ist es die erste Stichwahl bei einer Bürgermeisterwahl in Verden überhaupt.

Beim Blick auf die Zahlen wird deutlich, dass Amtsinhaber Lutz Brockmann mit 47,3 Prozent der abgegebenen Stimmen zwar einen hohen Wahlsieg einfahren konnte, aber gleichzeitig sein Ergebnis von 61,1 Prozent aus dem Jahr 2011 deutlich verfehlte. Und nicht nur das: Brockmann konnte in keinem Wahlbezirk eine absolute Mehrheit holen. Sein bestes Ergebnis erzielte er in der Kernstadt Verden mit 49,57 Prozent der abgegebenen Stimmen. Auch in Hönisch kratzte Brockmann mit 49,15 Prozent an der 50-Prozent-Marke. Gute Ergebnisse erzielte Brockmann mit 48,6 Prozent auch in Dauelsen, wo die SPD traditionell stark ist, sowie in Borstel (48,4 Prozent). Insgesamt erreichte er durchgehend über 43 Prozent, mit einer Ausnahme: In Walle kam der amtierende Bürgermeister nicht über 36,5 Prozent hinaus.

Bestes Ergebnis

Gerade dort, in Walle, konnte Jens Richter mit 48,4 Prozent der abgegebenen Stimmen sein bestes Ergebnis erzielen. Insgesamt kam Richter auf 36,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Gute 38 Prozent der Wähler gaben dem CDU-Kandidaten in Döhlbergen-Hutbergen die Stimme. In seinem Wohnort Dauelsen kam Richter auf 37 Prozent, in den übrigen Wahlbezirken im Schnitt auf ein mittleres 30-Prozent-Ergebnis. Beide Kandidaten äußerten sich positiv über die Wahlbeteiligung, die bei 60,9 Prozent lag. 21 566 Bürger waren bei der Bürgermeisterwahl wahlberechtigt, 13 145 machten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Die Zahl der ungültigen Stimmen war mit 128 verschwindend gering. Die nächste Amtsperiode beginnt am 1. November und dauert bis 2026. Dann wird der Bürgermeister gemeinsam mit dem Stadtrat gewählt. Hermann Dittmers, der als unabhängiger Bürgermeisterkandidat 9,7 Prozent der abgegebenen Stimmen holen konnte, sieht sein Ergebnis entspannt. Noch am Wahlabend hat er seine Wahlplakate abgehängt und befindet sich schon wieder auf dem Weg nach Freiburg. „Ich habe am Sonntag fast jede zehnte Wählerstimme geholt und kann mit dem Ergebnis gut leben“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Er habe den Bürgern mit seiner Kandidatur ein Angebot gemacht und im Wahlkampf alles gegeben. Dittmers ist zwar CDU-Mitglied, will aber dennoch keine Wahlempfehlung abgeben. „Ich bin schließlich als Unabhängiger angetreten“, betonte er.

Während Brockmann auf Unterstützung aus dem Dittmers-Lager hofft, weil er dort die größten inhaltlichen Schnittmengen sieht, hält sich der Freie Wähler Kai Rosebrock indes noch bedeckt. „Jens Richter hat mich bereits telefonisch zu Gesprächen eingeladen“, verriet der Verdener. Von Brockmann habe er allerdings noch nichts gehört. „Ich werde ergebnisoffene Gespräche führen“, kündigte Rosebrock an. Die beiden Kandidaten müssten ihn jedoch persönlich von sich überzeugen, „sonst hätte ich sie ja von vornherein unterstützt“. Sein Wahlergebnis – 6,5 Prozent – wertet Rosebrock als großen Erfolg für die Freien Wähler. Er hofft dadurch auf starken Rückenwind für die Kommunalwahl in zwei Jahren. „Die Menschen haben sich nicht aus Protest für die Freien Wähler, sondern wegen der Inhalte entschieden“, ist er überzeugt. Auf die Frage, ob es ihn nicht wurme, dass ein externer Kandidat wie Dittmers mehr Stimmen eingefahren habe als er selbst, antwortete Rosebrock: „Er hatte einfach einen Altersvorteil und den schickeren Anzug.“