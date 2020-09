Kennt sich mit Zahlen aus: Mathelehrer Alexander Schock. Zum neuen Halbjahr übernimmt der 50-Jährige offiziell die Leitung der Dörverdener Aller-Weser-Oberschule. (Björn Hake)

Jeder, der das Büro von Alexander Schock (50) betritt, erkennt sofort, was seine liebste Freizeitbeschäftigung ist. Auf den Bildern hinter seinem Schreibtisch wimmelt es nur so von Vierbeinern. „Ich züchte und bilde Schäferhunde aus“, erzählt der kommissarische Leiter der Aller-Weser-Oberschule Dörverden. Warum gerade Schäferhunde? „Sie sind einfach Allrounder, können alles gut und nichts am besten“, charakterisiert der in Ahsen-Oetzen in der Gemeinde Thedinghausen lebende Pädagoge. Noch eine Frage, warum kommissarischer Schulleiter? „Ich bin erst mal für ein halbes Jahr nach Dörverden abgeordnet, erhalte die offizielle Urkunde dann zum zweiten Schulhalbjahr“, erklärt Schock. Das liege daran, weil sein Vorgänger Joachim Kruse vorzeitig in den Ruhestand gegangen sei. „Er hat mich gleich zu seiner Verabschiedung eingeladen. Das hat mich sehr gefreut“, erzählt der Nachfolger. Auch vom Kollegium sei er sehr warmherzig und toll aufgenommen worden. Die Arbeit in einem kleinen Team mit rund 40 Lehrkräften, die oftmals schon jahrzehntelang in Dörverden unterrichten, schätze er sehr.

Eine Dekade, also zehn Jahre lang, hat Schock (Fächerkombination Mathe und Sport) den Realschul-Zweig der Kooperativen Gesamtschule (KGS) in Kirchweyhe geleitet. Zuvor war er sechs Jahre lang in Bremerhaven im Schuldienst tätig. Aus der zweiten Reihe zieht es ihn nun also in die erste. „Eine Oberschule und eine Kooperative Gesamtschule sind sich vom System her ziemlich ähnlich“, erläutert der Pädagoge. Zudem reize ihn am Schulstandort Dörverden mit seinen rund 300 Schülern die „Überschaubarkeit“.

In Bremen studiert

Schock ist vor allen Dingen eins, nämlich Pädagoge. Er hat damals in Bremen auf Lehramt studiert und stellt stets die persönlichen Beziehungen zu seinen Schülern in den Vordergrund. „Ein gutes Verhältnis zu den Schülern ist extrem wichtig. Ich nehme sie als Menschen wahr, die frei ihre Meinung äußern und auch Fehler machen dürfen“, schildert er seinen pädagogischen Ansatz. Klappt das eigentlich auch beim von vielen Schülern so gefürchteten Fach Mathe? „Ich versuche ihnen Mathematik wie eine Fremdsprache zu vermitteln. Wenn ich mit den Schülern ins Gespräch über Mathe komme, habe ich schon gewonnen“, erzählt der designierte Schulleiter der Aller-Weser-Oberschule. Zudem würden im Unterricht heute auch immer mehr fächerübergreifende Inhalte eingebaut, beispielsweise Stoff aus dem Bereich Erdkunde wie die Berechnung der Äquatorlänge.

Und wie sieht es in seinem zweiten Schulfach, dem Sport aus? „Dass die Kinder heute immer mehr zu Bewegungsmuffeln werden, kann ich nicht bestätigen“, sagt der vierfache Hundebesitzer.

Dass sein Vorgänger einen besonderen Fokus auf die technische Ausstattung der Oberschule gelegt hat, kommt ihm nun natürlich zugute: „Ich freue mich, dass jeder Klassenraum inzwischen mit einem Rechner, Beamer und einer Dokumentenkamera ausgestattet ist.“ Und noch etwas kommt Schock bei der Digitalisierung des Unterrichts zugute – in seinem ersten Leben hat er eine Ausbildung zum Fernmeldehandwerker absolviert. „Natürlich wäre es schön, wenn die Oberschule irgendwann einen Glasfaseranschluss bekommen würde.“

In der Oberschule gibt es in nahezu jeder Klasse Schüler mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung. „Inklusion ist für mich ein Erfolgsmodell, es mangelt nur an den Mitteln“, ist Schock überzeugt. Auch der Ganztagsbetrieb an drei Tagen in der Woche habe sich am Schulstandort Dörverden bewährt.

Das Schuljahr hat zwar erst Mitte vergangener Woche wieder begonnen, aber Alexander Schock hat bereits in den Sommerferien etliche Stunden in seinem neuen Büro verbracht und dort gemeinsam mit dem Team Konzepte für den Unterricht in Corona-Zeiten entwickelt.

Schock lebt in Ahsen-Oetzen auf einem Resthof, „direkt hinter dem Deich“. Dort gebe es einfach immer etwas zu tun. Seine Frau sei ebenfalls als Schulleiterin tätig, wegen ihrer besonderen Fächerkombination allerdings in Braunschweig. Passt ja, schließlich gehörte Thedinghausen jahrhundertelang zu Braunschweig.