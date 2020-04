Wolfgang Reichelt präsentiert stolz die großen Transformatoren, die in der Kernspintomografie eingesetzt werden. (Björn Hake)

Die Corona-Pandemie hat die Welt im Griff. Rund um den Globus werden die Intensivstationen in Kliniken erweitert und Behelfskrankenhäuser errichtet. Zeit ist dabei das wichtigste Kriterium. Das wissen auch Wolfgang Reichelt, Chef der Verdener Firma Block, und seine Mitarbeiter und leisten deshalb ihren persönlichen Beitrag im Kampf gegen das Coronavirus. „In Rekordzeit haben wir es in unseren beiden Verdener Werken geschafft, über 200 Transformatoren zur Versorgung medizinisch genutzter Räume für Krankenhäuser und Behelfseinrichtungen in England, Irland und Polen zu fertigen“, erzählt Reichelt. Um die Hospitäler mit der Transformatoren-Technik made in Verden zu unterstützen, hat die Belegschaft im Drei-Schicht-System gearbeitet und neben den regulären Aufträgen noch Maschinenkomponenten für die Medizintechnik und andere systemrelevante Bereiche gefertigt.

„Die in Verden hergestellten Trenntrafos kommen in medizinisch genutzten Räumen zum Einsatz“, erklärt Reichelt. Sie stehen entweder direkt im Operationssaal oder einem separaten Raum, beispielsweise in einem Schaltschrank, und sind mit einem speziellen Temperatursensor ausgestattet. „Hat das Gerät eine bestimmte Temperatur überschritten, geht im OP-Saal ein rotes Licht an. Es signalisiert, dass der Trafo thermisch an seine Grenzen gestoßen ist“, erläutert Reichelt. Dann schlage die Stunde des Chirurgen. Der Operateur müsse entscheiden, ob er die Heißluftgeräte reduziere oder gar die Operation abbreche. Die in der Medizin eingesetzten Trenntransformatoren verfügen jedoch über eine „kräftige Reserve“, versichert Reichelt. Auch wenn das rote Licht im Operationssaal angeht, kann der Chirurg noch mindestens eine halbe Stunde lang weiter operieren. Das Signal lässt sich am besten mit einer Reserveleuchte vergleichen. Tanken oder Weiterfahren? – diese Frage hat sich vermutlich schon jeder Autofahrer einmal gestellt. Neben den deutlich kleineren Trenntrafos für medizinisch genutzte Räume stellt das Verdener Traditionsunternehmen auch große Modelle für die Kernspintomografie her.

Die Bereitstellung dieser Transformatoren mit äußerst hohen Qualitätsanforderungen an die Sicherheit der Patienten und des medizinischen Personals hat derzeit bei Block höchste Priorität. „Um innerhalb kürzester Zeit unsere Produkte liefern und somit auch Leben retten zu können, stellen wir auch Aufträge für andere Kunden zurück“, betont Reichelt. Damit die Abstandsregelungen eingehalten werden können, arbeiten die Mitarbeiter im Schichtsystem. „Wir halten die Hygiene-Vorschriften strikt ein“, versichert er.

Zu China, wo das Virus erstmals Ende des vergangenen Jahres ausgebrochen ist, unterhalten die Verdener ohnehin eine besondere Beziehung. „Unser Werk liegt mehrere Hundert Kilometer von Wuhan entfernt“, zählt der Geschäftsführer. Nach einem kurzen Stopp sei die Produktion dort wieder hochgefahren worden. Mit den Medizintrafos will Wolfgang Reichelt seinen Beitrag dazu leisten, dass die Pandemie schnell besiegt wird.