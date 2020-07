Plastische Darstellungen des Corona-Virus sowie Fotos sind Bestandteil der Ausstellung, die sich detailliert mit jeder Zeile des Vaterunsers befasst. (Björn Hake)

Mit einem ökumenischen Gottesdienst wurde im Verdener Dom die Ausstel­lung „Zwischen Himmel und Erde – Das Vaterunser in Wort, Bild und Mu­sik“ eröffnet. Ein gregorianisches „Pater Noster“ von der Südempore versetzte die Besucher in die frühen Stunden der Christenheit, und ver­schiedene Vertonungen der heiligen Worte wur­den zu ersten intensiven „akustischen Exponaten“.

Das Vaterunser, das auf der ganzen Welt in tausend Sprachen gesprochen werde, verbinde die Christenheit zu ei­ner großen ökumenischen Gemein­schaft, so Regionalbischof Hans-Chris­tian Brandy. Dass der Text des Gebetes von Jesus Christus selbst stamme, sei hinreichend belegt. Allzu leicht geschehe es, dass man diese Worte heute nur noch wie eine Art Formel spreche. Deswegen sei diese Ausstellung eine gute Gelegen­heit, neu über sie nachzudenken und sich die Inhalte der einzelnen Bitten vor Augen zu führen.

Brandys Dank galt dem ökumenischen Vorbereitungskreis aus Vertretern der Domgemeinde, der St.-Johannis-Ge­meinde, der Propsteigemeinde St. Josef und der Selk sowie weiteren Unter­stützern der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, der Hans-Lilje-Stiftung, der Evangelische Kir­chenstiftung und der Kirchengemein­den St. Andreas und St. Nikolai. Be­sonders dankenswert sei es auch, dass eine ganze Zahl freiwilliger Helfer be­reit sei, die Ausstellung täglich zu begleiten, um die Einhaltung der in Corona-Zeiten unvermeidbaren stren­gen Besuchsregeln zu kontrollieren und für Fragen der Besucher zur Ver­fügung zu stehen.

Nun gab es für den Bischof ein sym­bolisches Band zu zerschneiden, und dann war der Eintritt in die Welt des Vaterunsers frei. Jeder erhielt eine Karte, die er am Ende des Rundganges wieder abgeben musste, und es galt eine zweiminütige Wartezeit. Dadurch war gewährleistet, dass sich immer nur eine bestimmte Zahl von Besuchern mit einem garantierten Sicherheitsab­stand in den zeltartig aufgebauten Aus­stellungsräumen aufhielt. Was so umständlich klingt, hatte einen eigentümlichen Reiz. Jeder blieb mit sich und seine Gedanken allein, auf seinem Weg durch diese „Heiligen-Geistes-Bahn“, in der sich immer neue span­nende Kammern öffneten.

Verschiedene Vater-Bilder

Am Beginn standen verschiedene Per­spektiven des Vater-Bildes, in ihrem Zentrum die zärtliche Freude des Va­ters über den heimgekehrten verlore­nen Sohn. Die Bitte „Dein Reich kom­me“ führte in eine vollständig ab­ge­dunkelte Kammer unter einem fun­keln­den Sternenhimmel. Hier konnte man zum Kind werden und für eine Minute das Glück vollendeter Gebor­genheit genießen. „Dein Wille ge­schehe“ – diese Bitte ernst zu meinen, erfordert unermessliches Ver­trauen. Inmitten eines riesigen, üppig verwurzelten und weit verzweigten Lebensbaumes hing El Grecos Porträt des leidenden Christus im Garten Gethse­mane. Ein Stück weiter sah man Rembrandts Darstellung der verstö­renden Szene, in der Abraham im Beg­riff ist, sein Kind zu opfern. Das widerborstige Gedicht „Was kommt nach dem Tod“ von Kurt Marti, in dem er gegen den Unfalltod eines Freundes protestiert, warf die Frage auf, ob denn solch sinnloser Tod überhaupt Gottes Wille sein kann.

Zum Nachdenken über die Herkunft und den Wert des tägli­chen Brotes und über die Bedeutung des gemeinsamen Mahles lud die nächs­te Kammer ein und konfrontierte still mit der Frage: Was braucht der Mensch am nötigs­ten?

Vergib uns unsere Schuld, schrien verwaiste Rettungswesten an der Wand. Auf einem Gemälde von Hen­nig Diers badete der Retter der Welt an einem müllverseuchten Strand. Ge­genüber ein Spiegel, in dem man seine eigene Schuld erblicken konnte – be­wegende Momente.

Ein desolates Flüchtlingslager, deka­dente Fleischberge und ein hoff­nungslos zerstörter Wald im Span­nungsfeld zwischen Schuld und Ver­suchung, eine moderne Eva im Bann der Schlange und das berührende Bild­nis eines strahlenden Mädchens mit Down-Syndrom. Mussten auch seine Eltern einer Versuchung widerstehen?

„Sondern erlöse uns von dem Bösen“ – in seiner Predigt hatte Brandy darauf hingewiesen, dass mit „dem Bösen“ sowohl das Böse in der Welt als auch das Böse in jedem Menschen als auch „der Böse“ als teuflischer Zerstörer gemeint sein könne. So symbolisierte ein überdimensionales Corona-Virus eine Art von unkontrollierbarem Bö­sem, in dem jeder einzelne der drei Aspekte kumuliert. Trat man aus der Kammer, so fand man eine Ta­fel, die sich mit der Kirche im Krieg auseinandersetzte: bigotte Feldgebete, eine Trauerfeier, auf der Eltern nur vom Helm ihres Sohnes Abschied nehmen dürfen, gesegnete Waffen als tiefe Schuld. Am Altar schließlich die ein­drucksvolle Inszenierung der Lobprei­sung „Denn dein ist das Reich“, die einen riesigen gewölbten Spiegel zeigt. Darin sieht man die gotischen Gurte und Rippen der Domkuppel als „Ausgestreckte Hand Gottes“.

Bis zum 31. Juli geöffnet

Neben den Themenzelten gibt es im Lauf der Ausstellung eine ganze Zahl weiterer Beiträge: Die Präsentation einer Gemäldeausstellung rund um das Kirchenschiff, ein Orgel­konzert mit Vertonungen des Vaterun­ser sowie Vorträge zu verschiedenen Themen. Weitere musikalische und multimedi­ale Beiträge können mit dem QR-Code übers Smartphone abgerufen werden. Bis zum 31. Juli besteht täglich von 9 bis 17 Uhr die Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen.