Dehoga-Chef Gördt Glander im Hotel Höltje: Er appelliert, die gegebenen Auflagen einzuhalten. (Björn Hake)

Während die Zahl der Corona-Neuansteckungen insgesamt wieder ansteigt und auch im Landkreis Verden durch Reiserückkehrer wieder mehr Fälle registriert wurden, haben die Gastwirte zunehmend mit Gästen Probleme, die sich nicht an die Hygiene-Auflagen halten und in manchen Fällen auch das Tragen der Maske verweigern. Zwar hielten sich die allermeisten an die Regeln, in Einzelfällen würden aber auch die Servicekräfte beschimpft.

„Das Problem ist in der Speisegastronomie durchaus schlimmer als in Hotels“, sagt Gördt Glander, Hotelier und Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) im Landkreis Verden. Das liege schlicht daran, dass Hotels in der Regel größere Räume zur Verfügung hätten, in denen sich die Gäste aus dem Weg gehen könnten. Das sei in Restaurants, Kneipen und Cafés meist nicht der Fall. „Solange der Abstand von mindestens zwei Metern dauerhaft gewahrt wird, geht es ja auch ohne Maske“, erklärt Glander. Das sei aber in der Gastronomie meist nicht möglich. Deshalb gelte da eben die Maskenpflicht, mit dem Ergebnis, dass manche Gäste unzufrieden seien.

Diese Erfahrung hat auch Sibylle Jackl vom Café Erasmie gemacht. „Es gab wiederholt Diskussionen und in Einzelfällen auch Beschimpfungen, weil die Gäste die Tische im Café nicht umstellen durften. Aber die Auflagen machen ja nicht wir, sondern die Regierung. Wir müssen die Vorschriften umsetzen, weil wir sonst empfindliche Bußgelder bekommen und im Extremfall schließen müssen“, stellt die Inhaberin klar. Wegen Verstößen gegen die Abstandspflicht seien Betriebe in Hamburg und Berlin auch wieder geschlossen worden. „Wir wollen niemanden ärgern oder bevormunden, aber das kann doch auch niemand wollen“, betont Jackl. Es gebe Gäste, die ihre Maske vergessen hätten. „Da helfen wir gerne aus“, so die Konditormeisterin. Andere hätten ihre Maske dabei, wollten sie aber nicht tragen. „Da gibt es dann Diskussionen, die aber sinnlos sind. Erstens machen wir die Auflagen nicht, und zweitens haben wir da keinen Ermessensspielraum.“ Und am Ende gehe es um die Gesundheit aller Gäste.

Ähnliche Erlebnisse hat Birgit Breuers, Chefin im Verdener Restaurant Liekedeeler. „In den vergangenen Wochen mussten wir fast täglich mit einigen Gästen diskutieren, ob und wann sie einen Mund-Nasen-Schutz bei uns im Restaurant tragen müssen, dürfen oder sollen. Und ganz ehrlich? Wir sind dieser Diskussionen so überdrüssig“, nimmt sie in einem Beitrag in den sozialen Netzwerken Stellung. „Was ist so schwer daran, sich an Regeln zu halten? So ungefähr zweimal täglich für 15 Minuten? Ärzte, Krankenpflegerinnen, Servicekräfte und viele andere Menschen tragen diese Dinger den ganzen Tag. Weil der Abstand zu anderen nicht beibehalten werden kann und um andere nicht zu infizieren, um andere zu schützen. Und sie können atmen und damit leben und jammern nie. Anderen ist es schon zu anstrengend, beim 20-minütigem Wocheneinkauf einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Warum?“. Sie sei die ständigen Diskussionen einfach leid, sagt sie auf Nachfrage. Es gebe zwar nur einige wenige Gäste, die sich standhaft weigern würden, eine Maske zu tragen, diesen müsste sie aber streng genommen den Service verweigern. „Davor würde ich auch nicht zurückschrecken, passiert ist das aber noch nicht“, erzählt Birgit Breuers.

„Die Gäste sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen, den nötigen Abstand zu halten und beim Besuch eines gastronomischen Betriebs ihre persönlichen Daten anzugeben“, fasst Gördt Glander die wichtigsten Auflagen zusammen. Diese Regeln habe die Dehoga für die Gastronomie mit der Bundes- und Landesregierung vereinbart. „Wir haben uns damit hohe Ziele gesetzt, und es funktioniert nur, wenn alle Betriebe und Gäste mitmachen. Sonst werden wir die Lockerungen und Zugeständnisse wieder verlieren“, wirbt Glander um Verständnis. Die Zugeständnisse auf beiden Seiten seien die Voraussetzung, um „ein relativ normales Leben“ führen zu können. Entscheidend sei, Hygiene und Sicherheit für alle zu gewährleisten, so Glander. Die Gastronomie sei in der Pandemie gefordert, in ihrem Bereich alle Risiken möglichst auszuschließen.

Auch im Hotel Höltje, das Glander leitet, haben sich Personal und Gäste an die neuen Umstände angepasst. Dank einer Plexiglasscheibe und genügend Raum zwischen Gästen und Service gibt es sogar wieder ein Frühstücksbüfett, allerdings keine Selbstbedienung. „Zurzeit haben wir viele Radtouristen, die von Südniedersachsen nach Bremen radeln. Die haben schon einige Erfahrungen gesammelt und finden unser Verfahren sehr gut“, sagt Gördt Glander zufrieden.