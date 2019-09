Vor allem an Straßen und auf brachliegenden städtischen Flächen sollen mehr Blütenbereiche entstehen, wo Insekten Nahrung finden. (Björn Hake)

Zwar haben sich Politik und Verwaltung ernsthafte Sparbemühungen auf die Fahnen geschrieben, in der Praxis tun sich die Fachbereiche jedoch mitunter schwer, die vorgegebenen 125 000 Euro Minderausgaben im kommenden Jahr einzuhalten. Im Fachausschuss für Straßen und Stadtgrün redete Vorsitzender Carsten Hauschild (SPD) seinen Kollegen gleich mehrfach ins Gewissen, sich entsprechende Gedanken zu machen. „Die Alternative wäre, dass uns das Geld einfach gekürzt wird und wir dann auch bei der Instandhaltung sparen müssten. Dazu darf es nicht kommen“, appellierte Hauschild an die Mitglieder.

Wie schwer dem Ausschuss das Sparen fällt, machte die Sitzung mehr als deutlich. So wurde beispielsweise für die ökologische Neugestaltung von Grünflächen und die Neuanlage nach Entsiegelung einstimmig ein jährliches Budget von 30 000 Euro empfohlen. Das Geld ist für Saatgut und zusätzliche Maschinen bestimmt. Die Summe ist nicht vom Handlungskonzept gedeckt, weil keine Gegenfinanzierung besteht.

Der Ausschuss hat für die Beschlussvorlage den Passus ergänzt, dass dieser Etat nach fünf Jahren überprüft werden soll. Außerdem wird der Fachbereich einmal pro Jahr über die Entwicklung dieses Projekts berichten. Zu der Beschlussempfehlung gehört auch, dass Verden die Deklaration „Biologische Vielfalt in den Kommunen“ unterschreibt und dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ beitritt. Nach Angaben des Naturschutzbeauftragten der Stadt, Bernd Kiefer, dient der Beitritt vor allem dem fachlichen Austausch über Arten- und Biotopschutz in den Städten und Gemeinden. Mit Kosten von 165 Euro pro Jahr sei die Mitgliedschaft auch erschwinglich.

Wie Kiefer ausführte, handele es sich bei dem Blühstreifenprojekt um ein Anliegen, das mehrere Fachbereiche betreffe. In erster Linie gehe es darum, Frei- und Grünflächen insektenfreundlich zu gestalten und so entsprechende Biotope zu schaffen. Dazu gab Julian Lenz, Leiter des Betriebshofs, einen Überblick über die bisherigen Flächen und entstandenen Veränderungen. Demnach wurden elf Standorte in unterschiedlicher Größe und mit verschiedenem Saatgut angelegt. Mit diesen Flächen hat der Betriebshof ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Beispielsweise besteht bereits seit mehreren Jahren ein 2000 Quadratmeter großes Grundstück am Finkenberg. „Der Blühstreifen befindet sich in einem schlechten Zustand“, berichtete Lenz. Dies liege allerdings auch daran, dass die Fläche von Reitern genutzt werde. Das sei zwar verboten, es halte sich aber offenbar niemand daran. Zwischen dem Pendlerparkplatz am Jugendzentrum und dem Fußweg wurde auf einem Grünstreifen Blumensamen ausgesät. Diese sei ganz gut aufgegangen, sagte Lenz. An der Carl-Hesse-Straße in Borstel konnte eine Fläche dank mehrjähriger Blumen in eine ökologische Wiese verwandelt werden, die eine Vielzahl an Insekten anlockt.

Naturbelassene Flächen

Lenz betonte, dass der Betriebshof häufig Anrufe von Bürgern erhalte, die sich über den „ungepflegten“ Zustand dieser natürlich angelegten und naturbelassenen Flächen beschwerten. „Dann brauche ich den Rückhalt von der Politik für unser Projekt“, forderte Lenz und bekam die Unterstützung zugesagt. Namentlich wurde der Kreisverkehr am Osterkrug genannt, dessen Zustand auch im Ausschuss diskutiert wurde. Während der Blühphase habe die Mittelinsel des Kreisverkehrs bunt und gepflegt ausgesehen. Mittlerweile seien viele Pflanzen verblüht, die Fläche sei deshalb nicht mehr so ansehnlich wie im Hochsommer. Einzelne Mitglieder gaben zu bedenken, dass der Kreisel am Osterkrug als Tor zur Stadt diene und deshalb schön aussehen solle. „Der Kreisel Osterkrug wird die Insekten nicht retten, aber auch abgestorbene Pflanzen haben ihre Funktion in der Natur. Wir müssen uns überlegen, ob wir das den Leuten zeigen wollen“, sagte Jürgen Luttmann, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Verden. Er regte an zu prüfen, ob die zusätzlichen Maschinen und Geräte auch ausgeliehen werden könnten, um Geld zu sparen.

Sobald die Mittel frei sind, sollen 2020 die Bodendecker in der städtischen Grünfläche an der Ecke Bremer Straße/Allerstraße durch eine Blumenwiese und Pflanzung von Laubbäumen als Hain ersetzt werden. Vor dem Domherrenhaus ist die Neugestaltung der Fläche als bienenfreundliche Anlage geplant.