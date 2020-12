Eigene Spuren für Radler sind etwa in der Bahnhofstraße ausgewiesen. Neue Strecken sollen dazukommen. Für das Projekt hofft Verden auf Finanzmittel vom Bund. (Björn Hake)

Bei ihren Bemühungen um mehr Klimaschutz und eine Verringerung des Autoverkehrs setzt die Stadt Verden auch in Zukunft auf einen Umstieg aufs Fahrrad. Aktuell beantragt die Stadt im Zuge des Bundeswettbewerbs „Klimaschutz im Radverkehr“ eine Fördersumme von 2,35 Millionen Euro. Das hat der Stadtrat Verden in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Bei dem Projekt mit dem etwas sperrigen Namen „Weniger Rad-Reiseantrittswiderstand“ geht es um den Bau sicherer Radabstellanlagen, um markierte Radrouten und den Ausbau von Radwegeverbindungen.

Die Stadt Verden hatte sich im April mit einer Projektskizze zum Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur beim Förderaufruf „Klimaschutz durch Radverkehr“ beworben. „Wir haben im Wettbewerb die erste Hürde genommen und dürfen uns jetzt für die Förderung bewerben“, sagte Bürgermeister Lutz Brockmann (SPD) im Stadtrat. Die Verdener Verwaltung muss bis zu diesem Dienstag, 15. Dezember, in Zusammenarbeit mit einem Fachbüro die Projektskizze weiter ausarbeiten, konkretisieren und als endgültigen Förderantrag einreichen. Laut Brockmann soll der Zuschlag im Erfolgsfall im kommenden Sommer erfolgen. Die finanziellen Hilfen würden dann in den nächsten fünf Jahren fließen. Förderfähig sind laut Verwaltung Projekte zur Senkung der Treibhausgas-Emissionen durch Stärkung des Radverkehrs. Der Wettbewerb sei ein Beitrag, um die Klimaschutzziele der Bundesregierung zu erreichen. Förderfähig sind Projekte, die den Radverkehr dauerhaft stärken und als Modell bundesweite Ausstrahlung haben. Allerdings seien nur Vorhaben zugelassen, die aus einem Paket mit mehreren integrierten, also zielgerichtet aufeinander abgestimmten Teilen bestünden und wirksam den Radverkehr unterstützten.

Bundesweite Ausstrahlung

Um die Anforderung des Bundeswettbewerbes zum Modellcharakter mit bundesweiter Ausstrahlung zu erreichen, setzt Verden insbesondere auf die geplanten Fahrradgaragen in den Mietwohnungsquartieren. „Wenn Fahrräder nicht aus dem Fahrradkellern geholt werden müssen, sondern sicher in Fahrradgaragen nahe an der Haustür stehen, senkt das den Rad-Reiseantrittswiderstand und erhöht die Akzeptanz des Fahrrads für die Wege innerhalb der Stadt“, erklärte Brockmann.

Projektziel sei die Anlage von 25 Fahrradgaragen mit je 24 sicheren Radabstellplätzen sowie weiteren 300 Radbügeln an öffentlichen Zielen wie Sportanlagen, Dorfgemeinschaftshäusern, Spielplätzen. Am Verdener Campus sind weitere 144 sichere überdachte Radabstellplätze für die Schule geplant. Zu dem geplanten Projektbündel für die Radverkehrsförderung gehören auch das Markieren von wichtigen Alltagsrouten und der Ausbau von Radrouten, etwa mit einem radfahrfreundlichen Pflaster in der Ostertorstraße und Hinter der Mauer sowie der fahrradfreundliche Umbau eines Teilstücks der Max-Planck-Straße und einem ersten Teilstück der Radroute vom Bahnhof zu den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Dauelsen. Die Förderquote für das Gesamtprojekt durch den Bund würde bei 80 Prozent liegen.

Beim Thema Radwege kritisierte Wolfgang Hammer (SPD), Ortsbürgermeister in Döhlbergen-Hutbergen, dass es noch keinen Lückenschluss zwischen Verden und Hönisch-Hutbergen und Döhlbergen gebe. „Da muss die Stadt etwas machen“, forderte er. Johanna König (Grüne) sagte, bei dem Antrag gehe es in erster Linie um den ruhenden Radverkehr. „Die Menschen sollen schneller an ihr Fahrrad kommen, damit sie es häufiger nutzen“, so König. Das Projekt sei „eine tolle Sache, bei der Infrastruktur für Radler gibt es aber noch viel zu verbessern“, sagte sie.

In der vergangenen Jahren hat Verden bereits große Summen in den Radverkehr investiert. jüngstes Großprojekt war der Bau des Brückenschlags entlang der Eisenbahnbrücke über die Aller, die Verden und Wahnebergen verbindet. Im Zuge der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes wurde die Bahnhofstraße erneuert und mit einem neuen Belag sowie einer Fahrradspur ausgestattet.