Viele Investitionen in die Infrastruktur sind für die Verdener Sportvereine ohne die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft Verdener Sportvereine (AVS) kaum denkbar. Bislang hatte die AVS pro Jahr ein Budget von 45 000 Euro zur Verfügung, um die Vereine zu unterstützen. Stimmt der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss an diesem Dienstag zu, steigt der Etat für die Jahre 2021 bis 2023 um 15 000 Euro auf 60 000 Euro pro Jahr. Der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales hat in seiner jüngsten Sitzung bereits bei einer Enthaltung von Werner Meincke (Grüne) zugestimmt.

Die Verwaltung begründet die Anhebung des Budgets mit der Vielzahl an Anträgen, die Sportvereine für die nahe Zukunft gestellt hätten. Deshalb solle der Etat für die nächsten drei Jahre erhöht werden, wie Sabine Mandel von der Stadt ausführte. Auch bislang habe es immer mal wieder Jahre gegeben, in denen eine höhere Nachfrage vorhanden gewesen sei. „Dieses wurde immer damit gelöst, dass Maßnahmen aufgeteilt oder in das zukünftige Jahr verschoben wurden. Dies ist bei einem bereits jetzt bekannten kurz- bis mittelfristigen Antragsvolumen von etwa 100 000 Euro ab 2021 nicht mehr möglich. Zudem ist davon auszugehen, dass für die kommenden Jahre weitere Investitionsvorhaben der Vereine der AVS hinzukommen“, so die Stadt.

Erhöhtes Antragsaufkommen

„Ein Grund für das erhöhte Antragsaufkommen könnte die Absenkung des Eigenanteils der Vereine von 20 auf zehn Prozent und die Aufstockung der Mittel des Landessportbundes für vereinseigene Investitionen bis zum Jahr 2022 nach der Richtlinie des Landes Niedersachsens über die Förderung des Sportstättenbaus sein“, erklärte Mandel. Alle investiven Maßnahmen mit Ausnahme der Sportgeräte würden von der Stadt nur gefördert, wenn gleichzeitig auch der Kreissportbund/Landessportbund und der Landkreis das Vorhaben unterstütze. Die Zuwendungen der drei Fördermittelgeber (Kreissportbund, Landessportbund und AVS) würden jeweils pro Investition zu einem Drittel aufgeteilt.

Sollte keine Erhöhung des Budgets erfolgen, rechnet die Stadt damit, dass einzelne Vorhaben der Vereine trotz Zusage vom Kreissportbund und Landkreis negativ beschieden werden müssten. „Sobald ein Fördermittelgeber keine Zusage erteilt, erfolgt von den anderen beiden Institutionen ebenfalls keine Förderung des Projekts“, sagte Mandel im Ausschuss. Mit zusätzlichen Mitteln von 15 000 Euro pro Jahr könnte voraussichtlich der Bedarf der Sportvereine gedeckt werden. Eine Aufteilung des Zuschusses auf mehrere Jahre oder eine Verschiebung in ein folgendes Jahr werde dabei weiterhin notwendig sein.

Grüne: Mehr Informationen

Werner Meincke (Grüne) verlangte im Ausschuss mehr Informationen zu den beantragten Investitionen, um diese nachvollziehen zu können. „Der Luftfahrtverein soll 50 000 Euro Zuschuss für einen neuen Hangar bekommen. Ist das überhaupt Sport“, sollte Meincke wissen. „Wenn wir im Bereich Jugend und Soziales diese Summe zur Verfügung hätten, könnten wir damit viel machen“.

Das wiederum brachte Lars Brennecke (CDU) auf die Palme. „Ich gehe davon aus, dass die Verwaltung weiß, wofür das Geld jeweils ausgegeben wird“, sagte er. Er warf Meincke vor, der AVS mit seiner Nachfrage etwas Negatives zu unterstellen. Das wiederum wollte Meincke nicht auf sich sitzenlassen. Er habe lediglich mehr Informationen zu den geplanten Projekten verlangt, nichts weiter. Mandel erklärte, dass der Verdener Luftfahrtverein seit 20 Jahren eine Kooperation mit der Stadt unterhalte, etwa beim Sommerferienprogramm sowie bei der Kinder- und Jugendarbeit. Anja König (CDU) betonte, es sei „doch gut, wenn dass wir einen pauschalen Betrag an die AVS geben und nicht bei jedem Verein eine Diskussion führen müssen“. Für die SPD sagte Benedikt Pape, da die Vereine sich weiterentwickeln wollten, sollten sie auch gefördert werden.

Das Geld reicht nicht mehr

Abschließend betonte Hans-Joachim Albers, 1. Sprecher der AVS, wie gut die Zusammenarbeit mit der Stadt Verden funktioniere. „Die Vereine machen das ja nicht zum Selbstzweck, sondern für die Bürgerinnen und Bürger“, betonte Albers. Die Aufgabe der AVS sei, das Geld der Stadt in die richtigen Bahnen zu lenken und die Anträge systematisch abzuarbeiten, soweit sie den Förderrichtlinien entsprächen. „Wir sind aber an einem Punkt, wo das Geld nicht mehr reicht und die Arbeit nicht weitergehen würde, wenn die Mittel nicht aufgestockt würden“, betonte Albers. Die Förderung werde stets „nach bestem Wissen und Gewissen“ an die Vereine weitergegeben.

Einstimmig hat der Ausschuss empfohlen, das Mehrgenerationenhaus (MGH) Verden-Ost (Bürgertreff Hoppenkamp) bei der Bewerbung für das neue Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus „Miteinander-Füreinander“ zu unterstützen. Das Programm fördert von 2021 bis Ende 2028 MGH mit einem Festbetrag von grundsätzlich bis zu 40 000 Euro jährlich. „Das neue Bundesprogramm baut auf Bewährtem auf und setzt weiterhin auf die enge Zusammenarbeit der MGH mit der Kommune und die flexible und bedarfsorientierte Ausrichtung der Arbeit sowie auf die Stärkung des Miteinanders aller Generationen“, informiert die Verdener Verwaltung. Laut Fachbereichsleiterin Sabine Mandel wurde der Bürgertreff bereits seit 2017 als Mehrgenerationenhaus vom Bund gefördert. Das neue Programm baue darauf auf.