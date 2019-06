Seit Monaten protestieren Schülerinnen und Schüler mit Transparenten gegen die Klimapolitik. (Vasil Dinev)

Seit Monaten gehen auch in Verden freitags Schülerinnen und Schüler auf die Straße, um für die Rettung des Klimas zu demonstrieren, und zumindest bei Ingo Neumann, Mitglied der SPD-Fraktion im Stadtrat Verden, haben die jungen Aktivisten ein Umdenken erreicht. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats stellte er gleich drei Anträge zum Thema, unter anderem für die Ausrufung des Klimanotstands. Auch die Grünen beantragten eine Resolution zum Klimanotstand sowie Klimaneutralität in Verden im Jahr 2030.

Er sei, so Neumann, zu dem Schluss gekommen, dass im Kleinen bereits einiges bewirkt und angestoßen worden sei in Verden, etwa das Klimaschutzkonzept. Einschneidende Projekte seien jedoch noch nicht dabei gewesen. An die Adresse der Fridays-for-Future-Bewegung sagte Neumann im Stadtrat: „Ja, ich habe euch gehört, ich habe euch verstanden, und ihr habt recht.“ Konkret beantragte er zum einen, dass der Stadtrat den Klimanotstand ausruft und die Eindämmung des Klimawandels und seiner Folgen als Aufgabe mit höchster Priorität anerkennt. Zudem soll der Stadtrat bei seinen Beschlüssen die Auswirkungen auf das Klima berücksichtigen, die Bevölkerung umfassend über den Klimawandel informieren und auf politischer Ebene für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels arbeiten.

Um den Flächenverbrauch zu verringern, fordert Neumann, künftig mehr in die Höhe zu bauen. Dazu soll die allgemeine Geschosshöhe im Vergleich zur aktuellen Praxis um zwei Vollgeschosse erhöht werden, sofern gesetzlich zulässig. Daneben soll die Stadt keine Dach- und Giebelformen mehr vorschreiben. Damit sollen mehr Vollgeschosse ermöglicht werden, außerdem Gründächer und Standorte für Photovoltaik- und Solaranlagen. „In Deutschland verbrauchen wir täglich rund 62 Hektar Freiflächen“, begründete Neumann seinen Vorstoß. Auch in Verden würden immer mehr Flächen überbaut. Die Alternative sei das Ausweichen in die Höhe.

Letzter Punkt in Neumanns Antragskatalog war, eine „nachhaltige ökologische Vergabematrix“ zu schaffen. Dahinter versteckt sich die Praxis, für Ausschreibungen als Kriterien neben dem Preis auch die Kohlendioxid-Auswirkungen und eine ökologische Nachhaltigkeit festzulegen. Die beiden Kriterien sollten mit mindestens 50 Prozent gewichtet werden, führt Neumann in seiner Begründung aus. Dabei solle auch die Umweltbilanz bei der Herstellung von Baustoffen und anderem Material berücksichtigt werden.

„Reiche Kommune“

Für die Grünen begründete Rasmus Grobe den Antrag seiner Fraktion. Er sprach sich im Stadtrat für die Forderungen der Jugendlichen von Fridays for Future aus. "Wir sollten uns das Klimaschutzkonzept bezüglich unserer Ziele ansehen", forderte Grobe. Als „Reiche Kommune“ sollte Verden ehrgeizigere Ziele haben, das gelte auch bezüglich des Zeitplans, in dem diese Ziele erreicht werden sollten. "Dazu müssen wir natürlich auch bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen", argumentierte Grobe. Auf der anderen Seite sei Klimaschutz eine Aufgabe, die nicht nur gelöst werden könne, wenn es sich finanziell rechne.

Die Grünen fordern in ihrem Antrag unter anderem neben der Unterstützung für die Resolution Klimanotstand, das Klimaschutzkonzept der Stadt für die Forderungen von Fridays for Future zu öffnen. Auch die Fraktionen sollen durch die Öffnung die Möglichkeit erhalten, neue Ideen beizusteuern. Das überarbeitete Konzept wollen die Grünen dann mit einem verbindlichen Zeitplan versehen. Drei besonders wirksame Projekte sollen sofort begonnen werden.

Bislang betrachtet der Stadtrat nach Ansicht der Grünen bei Beschlüssen nur die finanziellen Auswirkungen sowie die Einhaltung des Handlungskonzepts. Dieses Verfahren will die Fraktion, ähnlich wie Ingo Neumann, durch eine standardmäßige Betrachtung der Klimaauswirkungen ersetzen. Für die Umsetzung der Projekte wollen die Grünen eine feste Summe jährlich einplanen.

Auch Politiker anderer Fraktionen äußerten sich positiv zu den Anträgen. Die Debatte darüber findet nach der Sommerpause in den Fachausschüssen Finanzen und Vermögen sowie Stadtentwicklung statt.