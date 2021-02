An der Einmündung Max-Planck-Straße/Berliner Ring registriert die Polizei zahlreiche Unfälle, oft sind Radfahrer beteiligt. (Björn Hake)

Die Max-Planck-Straße wurde vor 25 Jahren gebaut, und seit 2014 ist bekannt, dass die zahlreichen Risse im Asphalt eine grundlegende Sanierung der Fahrbahnoberfläche notwendig machen. Da im Laufe der Jahre aber auch etliche andere Probleme aufgetreten sind, plant die Stadt einen grundlegenden Umbau der Hauptverbindung durch das Industriegebiet Finkenberg. Dazu gehört auch, die Einmündung zum Berliner Ring zu entschärfen, die als Unfallschwerpunkt gilt. Der Fachausschuss für Straßen und Stadtgrün hat nun einstimmig einen Grundsatzbeschluss für das Bauprojekt empfohlen. Die Entscheidung trifft der Stadtrat. Favorit der Ausschussmitglieder ist, die Verbindung zum Berliner Ring als Kreisverkehr zu gestalten. Die Bauarbeiten sollen 2022 starten, Förderanträge für das rund 377.000 Euro teure Projekt hat die Stadt gestellt.

Letztlich folgten die Politiker im Ausschuss nicht in allen Punkten der Beschlussempfehlung der Verwaltung. So bekam die Verwaltung den Auftrag, die geplante Größe des Kreisels nochmal zu überprüfen. In jedem Fall sollten Radfahrer die Möglichkeit haben, den Berliner Ring zu queren, ohne den Kreisverkehr befahren zu müssen. Auch die Einmündung Moorstraße soll möglichst in die Planung einbezogen werden, auch hier soll es vordringlich eine Querungsmöglichkeit für Radfahrer und Fußgänger geben, ohne den Kreisverkehr nutzen zu müssen. Bei der Planung der Max-Planck-Straße soll die Verwaltung „die Anzahl der Lkw-Parkbuchten“ überdenken.

Im Ausschuss stellte Torsten Fiebig vom Fachbereich Straßen und Stadtgrün den aktuellen Stand der Planung vor. Danach reicht der Umbau-Abschnitt der Max-Planck-Straße vom Berliner Ring bis zur Borsteler Chaussee und hat eine Länge von etwa 1,2 Kilometern. „Als Industriestraße hat die Max-Planck-Straße besondere Anforderungen auszuhalten“, sagte Fiebig. Je nach Abschnitt werden dort bis zu 12.000 Fahrzeuge am Tag gezählt, darunter viele schwere Lkw. „Untersuchungen haben ergeben, dass der Verkehr zunimmt, auch die Anzahl der Transporter wird mehr“, so Fiebig. Die angepeilte Lebensdauer eines Straßenbelags betrage im Schnitt 30 Jahre, das habe die Max-Planck-Straße fast erreicht.

Breitere Fahrbahn

Neben der Erneuerung des Fahrbahnbelags werde auch die Aufteilung der Straße verändert. So soll die Asphaltfahrbahn auf sieben Meter verbreitert werden (vorher 6,5 Meter). Außerdem sind beidseitig separate Gehwege, ein einseitiger separater Radweg im Zweirichtungsverkehr auf der Südseite sowie einseitig Parkbuchten im Wechsel mit Grünstreifen auf der Südseite vorgesehen. Als mögliche Lösungen für die Anbindung an den Berliner Ring nannte Fiebig entweder einen Kreisverkehr oder eine Lichtzeichenanlage (Ampel). Wobei ein Vergleich der beiden Varianten gezeigt habe, dass der Kreisverkehr deutliche Vorteile biete. Sämtliche Kriterien des Verkehrs und der Verkehrssicherheit wiesen ein deutliches Übergewicht zu Gunsten des Kreisverkehrs auf. Die dabei notwendigen Eingriffe in Natur und Landschaft (Verlust an Bäumen, Rhododendronpark) könnten laut Verwaltung innerhalb des Stadtgebietes ausgeglichen werden. Vorzugsweise sind entlang der Max-Planck-Straße (Südseite) Baumpflanzungen geplant. Entscheidend sei nicht zuletzt, den Knotenpunkt mit dem Berliner Ring verkehrssicher zu machen. Fachbereichsleiter Rainer Kamermann: „Die Polizei stuft diesen Bereich als Unfallschwerpunkt ein. Gerade Radfahrer werden häufig übersehen.“

Für eine Kreisellösung hätten sich auch die Anlieger der Max-Planck-Straße ausgesprochen, so Kamermann. Die Unternehmen hätten bereits vor Jahren Handlungsbedarf gesehen. Neben breiteren Fahrbahnen hätten sie auch mehr Stellplätze für Lkw und längere Parkbuchten angemahnt. Auch der Ortsrat Eitze hatte sich vorher für einen Kreisverkehr ausgesprochen, wie Ortsbürgermeisterin Anja König (CDU) dem Ausschuss berichtete. Allerdings müsse es einen direkten Zugang zum Supermarkt-Grundstück geben. Das sei aber alles Sache der Detailplanung, so König.