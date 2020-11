Zu klein und nicht mehr zeitgemäß: Das Feuerwehrhaus in Walle soll neu gebaut werden. (Björn Hake)

Zu den Feuerwehren, die dringend ein neues Feuerwehrhaus benötigen, zählt auch die Einsatztruppe in Verden-Walle. Deshalb ist der Neubau auch in der Stadtpolitik unstrittig. Die Frage ist nur noch, ob sich die Politiker für eine kostengünstigere Variante entscheiden oder für eine ökologischere Bauweise ein paar Euro mehr ausgeben. Nach längerer Diskussion hat sich zumindest der Fachausschuss für Finanzen und Vermögen in seiner jüngsten Sitzung mit fünf Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme für die Öko-Bauweise entschieden. Der Kostenrahmen soll auf drei Millionen Euro gedeckelt werden. Das letzte Wort hat der Stadtrat Verden am 8. Dezember.

Der Unterschied zwischen den beiden Varianten liegt, wie Hochbau-Leiter Wolfgang Tobias erläuterte, im Wesentlichen in der Holzrahmenbauweise. Die Außenwände werden mit Holz/Polycarbonatplatten sowie Klinker verkleidet. Die Dächer werden in einer Holzkonstruktion mit Gründach und Dachpfannen hergestellt. Zusätzlich wird auf dem geneigten Dach des Hauptgebäudes eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung montiert. Die Beheizung erfolgt über eine Luftwärmepumpe mit Niedertemperatur und Fußbodenheizung. Der energetische Standard sei höher als der geforderte Mindeststandard des Gebäudeenergiegesetzes, so die Verwaltung. Die ökologische Bauweise in Holzrahmenbauweise mit Gründach wirke sich positiv auf die Gesamtklimaschutzbilanz aus. Baukosten: 2,9 Millionen Euro. Bei dieser Variante könne mit einem relativ geringen finanziellen Mehraufwand von etwa zehn Prozent ein erhöhter Beitrag zum Klimaschutz geleistet und somit den Zielen des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Verden entsprochen werden. Die einfache Variante mit Massivbauweise und der Verwendung von Stahl und Beton anstelle des Holzrahmenbaus würde etwa 2,6 Millionen Euro kosten, die ökologische Ausführung beziffern die Planer mit 234 000 Euro Mehrkosten. Damit würde das Projekt mit etwa 2,9 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Skepsis wegen der Kosten

Skeptisch wegen der Höhe der Kosten zeigte sich SPD-Finanzexperte Ingo Neumann. „Eine Deckelung auf drei Millionen Euro wird nicht klappen. Erfahrungsgemäß können es auch 30 Prozent mehr werden, da muss man ehrlich sein“, sagte Neumann. Den nachhaltigen Ansatz finde er gut. Neumann regte an, aus den Erfahrungen beim Bau der Schwerpunktfeuerwehr zu lernen und einen Projektsteuerer einzusetzen. Auch der Waller Ortsbürgermeister Detlef Peterson (CDU) zeigte sich skeptisch in Bezug auf die zu erwartenden Kosten. „Ich sehe das eher bei 3,5 Millionen, weil die Baubranche zurzeit ziemlich ausgebucht ist“, so Peterson.

Tobias erklärte, die Stadt werde sich beim Raumbedarf eng mit der Feuerwehr abstimmen – auch, um eine „Kostenexplosion“ wegen überflüssiger Räume zu vermeiden. Die Projektplanung befinde sich noch ganz am Anfang. „Wir haben ja noch keine Entwurfsplanung. Kostenschätzung und -berechnung kommen später“, sagte Tobias. Bürgermeister Lutz Brockmann (SPD) betonte, entscheidend sei, nicht größer zu bauen als benötigt. „Der nächste Schritt wäre dann der Baubeschluss, und da hat sich bewährt, einen Kostendeckel einzuziehen.“ Der Bau sollte auch optisch zu Walle passen, die Variante mit Gründach und Holz sei dafür besonders geeignet.

Jürgen Weidemann (FDP) plädierte angesichts der unklaren tatsächlichen Kosten für die günstigere Variante. „Wir sind alle aufgerufen, die Finanzen im Blick zu haben und auch mit einfachen Lösungen auszukommen“, so der Liberale. Erwartungsgemäß sprach sich Rasmus Grobe (Grüne) für die ökologische Bauform aus. „Die Stadt hat sich auch für Investitionen in den Klimaschutz verpflichtet“, betonte Grobe. Von Bedeutung sei überdies ein passendes Raumkonzept, um die Kosten zu begrenzen.